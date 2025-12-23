Hugo García admite que imagina ser padre junto a Isabella Ladera: “he soñado con ser papá”

El exguerrero sorprendió al revelar que sueña con formar una familia con Isabella Ladera, aunque ambos prefieren disfrutar del presente y construir su relación lejos de la presión mediática y los rumores externos ( Espectáculos)

Las declaraciones de Hugo García sobre su deseo de ser padre volvieron a colocarlo en el centro de la conversación pública.

El exchico reality, conocido por su exposición mediática y su vínculo con el deporte, habló abiertamente sobre su anhelo de formar una familia en el futuro, una aspiración que, según dijo, lo acompaña desde hace años.

En medio de consultas directas sobre su relación con la modelo Isabella Ladera, García optó por un discurso mesurado, donde reconoció que la paternidad está dentro de sus planes personales, aunque sin fechas ni compromisos inmediatos..

El deseo de ser padre

Hugo García admite que convertirse en padre es un anhelo constante en su vida, un deseo que visualiza con cercanía y valores familiares, pero que prefiere dejar en manos del tiempo y la fe. (+Espectáculos)

Hugo García no ocultó que la idea de convertirse en padre forma parte de sus aspiraciones más profundas. Al recordar su propia crianza, mencionó que creció en un entorno familiar sólido, acompañado de sus padres y hermanos, una experiencia que influyó en su manera de entender la vida adulta. “Yo siempre he soñado con tener mi familia”, señaló al ser consultado sobre su futuro personal por ‘+Espectáculos’, dejando en claro que ese anhelo no responde a una etapa reciente.

El modelo explicó que la paternidad, para él, está asociada a compartir tiempo, experiencias y valores. En su relato, imaginó una vida cotidiana donde el deporte ocupa un lugar central, una actividad que considera parte esencial de su identidad. “Siempre he soñado con ser papá, con llevar a mis hijos a hacer deporte, viajar con ellos, hacer planes en familia”, expresó, describiendo una imagen ligada a la cercanía y al acompañamiento constante.

A pesar de la claridad con la que habló de ese proyecto, García fue enfático en señalar que no vive con urgencia ese deseo. Reiteró que prefiere avanzar paso a paso y permitir que las cosas se den de manera natural. “Estoy viviendo un día a la vez”, respondió cuando se le preguntó si ya había definido con quién le gustaría formar esa familia. La frase, breve pero contundente, resume su postura actual frente a decisiones de largo alcance.

El exchico reality también dejó entrever una mirada espiritual sobre el tema. Al mencionar que todo ocurrirá “cuando Dios quiera y se dé”, introdujo un componente de fe y paciencia, alejándose de la presión mediática que suele rodear este tipo de declaraciones.

Isabella Ladera, la relación actual y las preguntas inevitables

La relación de Hugo García con Isabella Ladera vuelve al centro del interés luego de que el modelo hablara sobre su deseo de ser padre y respondiera con cautela a las preguntas sobre el futuro. (Instagram)

La conversación sobre la paternidad llevó de forma natural a la figura de Isabella Ladera, actual pareja de Hugo García. Al ser consultado directamente sobre si ella podría ser la madre de sus hijos, el modelo reaccionó con humor y cautela. “Ya todo quiere saber, hermano, ¿qué pasa?”, respondió, marcando un límite frente a la curiosidad insistente, sin cerrar la puerta a esa posibilidad.

García explicó que su relación atraviesa un momento de tranquilidad, sin presiones externas ni decisiones anticipadas. Según indicó, ambos prefieren concentrarse en el presente y en construir un vínculo lejos del ruido mediático. Esa postura coincide con declaraciones previas en las que sostuvo que disfruta esta etapa sin apuros, priorizando la estabilidad emocional y el respeto mutuo.

El romance entre García y Ladera fue confirmado públicamente a mediados de octubre de 2025, luego de semanas de especulación. La oficialización se dio a través de una videollamada con medios, donde él se refirió a ella como “amor” y la modelo expresó sentirse protegida a su lado. Ese gesto marcó un punto de quiebre frente a los rumores y consolidó la relación ante la opinión pública.

El inicio del vínculo se dio en un contexto complejo para Ladera, tras la difusión de un video privado que generó una fuerte exposición mediática. En ese momento, García fue señalado como un apoyo clave para la modelo, un rol que ambos reconocieron de manera implícita. Desde entonces, la pareja ha compartido apariciones públicas y mensajes en redes sociales que reflejan cercanía y complicidad, sin recurrir a excesos de exhibición.

Consultado sobre los rumores de un posible embarazo, García fue claro al desmentir cualquier versión apresurada. Reiteró que su deseo de formar una familia existe, aunque no responde a una situación inmediata. Esa aclaración buscó frenar especulaciones y devolver la conversación a un terreno personal, donde las decisiones se toman lejos del calendario mediático.