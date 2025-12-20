Perú

Jorge Luna sorprende a su equipo con la ‘refrigeradora navideña’ llena de productos y un regalo que dejó en shock a todos

A través de la iniciativa navideña, el comediante no solo recompensó a sus empleados con productos de alto valor, sino que además incluyó a sus seguidores en un sorteo. Los ganadores recibirán lo mismo que recibieron sus trabajadores

Jorge Luna obsequió refrigerador con víveres a sus trabajadores. TikTok

Jorge Luna, conductor y comediante de Hablando Huevadas, cerró el año con un gesto fuera de lo común para sus colaboradores. A días de la Navidad, el humorista organizó una entrega de canastas navideñas que rápidamente se viralizó en las redes sociales por su valor, creatividad y magnitud.

Cada uno de los 17 trabajadores recibió una refrigeradora completamente abastecida de productos, así como un iPhone 17, tarjetas de consumo y otros obsequios. Además, el comediante anunció que dos seguidores podrán participar para obtener el mismo premio, a través del sitio web “No hay sin suerte”.

En uno de los años más exitosos de su carrera, Jorge Luna fue reconocido internacionalmente por los Récords Guinness obtenidos gracias a su plataforma No hay sin suerte. Los logros incluyeron el mayor número de personas conectadas en un sorteo en simultáneo (14.146) y la mayor cantidad de premios repartidos en un solo mes (5.156). Este hito consolidó su alcance en el entretenimiento digital y lo inspiró a celebrar junto a su equipo, en agradecimiento por el trabajo desempeñado.

La viralización del evento alcanzó nuevos niveles tras la publicación de un unboxing realizado por una de sus trabajadoras. En el clip, ampliamente difundido en TikTok, la colaboradora mostró en detalle el contenido del obsequio navideño. El paquete no solo incluía la refrigeradora repleta de productos como arroz, azúcar, papel higiénico, mayonesa, mermelada, panetón y bebidas, sino también vales de consumo para delivery, una tarjeta para compras en supermercados, un vale para pavo, una canasta de productos de belleza, y 12 entradas para el cine. Pero el artículo más destacado fue el iPhone 17, que sorprendió tanto a la destinataria del regalo como a los miles de usuarios que vieron el video.

El video demostró que la sorpresa del personal no solo era auténtica por la variedad de artículos, sino también por el alto valor y la personalización del obsequio. “Nuevo rey de las canastas”, comentó la joven en la publicación, que generó una ola de elogios y asombro entre los usuarios de las principales redes sociales.

Jorge Luna mostró el proceso de compra

A través de videos publicados en TikTok e Instagram, Jorge Luna mostró el proceso de armado y entrega a cada integrante del equipo de “Hablando Huevadas” y de la plataforma digital. Las imágenes muestran a los trabajadores sorprendidos, revisando los obsequios y activando sus nuevos dispositivos. Los vales de consumo incluían tarjetas para supermercado Wong, crédito por 500 soles en Rappi, entradas al cine y un vale de pavo de ocho kilos, lo que elevó la singular “canasta navideña” a una experiencia extraordinaria.

Jorge Luna le obsequió una
Jorge Luna le obsequió una refrigeradora navideña a sus trabajadores. TikTok

Jorge Luna, además de destacar la importancia del equipo que lo acompaña, abrió la posibilidad de que dos seguidores de No hay sin suerte puedan ganar una refrigeradora navideña idéntica a la otorgada internamente. Los interesados, según explicó el propio Luna, solo requerían estar suscritos al sitio web y seguirlo en Instagram para participar del sorteo. “Voy a regalar dos refrigeradoras llenas de productos y un celular, igual que lo que ya recibieron los chicos, para agradecer el apoyo de la comunidad”, declaró el comediante a través de un video.

La publicación del unboxing incrementó las reacciones en redes sociales. Mensajes de los usuarios resaltaron no solo el éxito y generosidad de Luna, sino la manera en que valorizó a quienes lo acompañan detrás de cámaras. Comentarios como “Sí que es agradecido”, “Hermoso gesto”, “Mañana misma envío mi CV”, “Mi jefe dice que es IA”, marcaron la tendencia.

Esposa de Jorge Luna regaló canastas a sus trabajadores

En el mes de mayo, Jorge Luna contó en su programa que su esposa lo sorprendió al regalarle costosas canastas a sus trabajadores. No solo ello, también les dio vales de cerca de 500 soles a cada uno.

Su esposa no solo tuvo este detalle con sus empleados por el Día del Trabajador, también con los guardias de seguridad de las calles aledañas.

Fiel a su estilo, Jorge Luna relató cómo tomó la situación y el llamado de atención que le hizo a la madre de sus hijos.

Esposa de Jorge Luna regaló costosas canastas a sus trabajadores. Comediante cuenta que iniciativa le tomó por sorpresa. TikTok/ Hablando Huevadas

