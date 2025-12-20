Las ‘supercanastas’ que empresas y figuras públicas entregaron a sus trabajadores en 2025 y sorprendieron a los usuarios

La canasta que Phillip Chu Joy le entregó a sus trabajadores es una de las más destacadas en redes sociales, en gran parte por la laptop gamer que venía incluída. Foto: Phillip Chu Joy/Instagram

Las canastas navideñas volvieron a ser protagonistas del cierre de año, pero en 2025 varias empresas y figuras públicas decidieron llevar esta tradición a otro nivel. A través de obsequios de gran valor económico, formatos poco convencionales y una fuerte exposición en redes sociales, estas entregas se convirtieron en tendencia y generaron miles de reacciones entre usuarios que destacaron tanto la creatividad como el reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores.

Desde instituciones financieras hasta creadores de contenido y empresarios del entretenimiento, las llamadas “supercanastas” combinaron productos básicos con tecnología, electrodomésticos, experiencias y mensajes personalizados. En muchos casos, los propios colaboradores compartieron el contenido de los regalos mediante videos de unboxing, amplificando el impacto de estas iniciativas y posicionándolas como uno de los temas más comentados de la temporada navideña.

Caja Huancayo y el “supertacho” valorizado en S/ 1.000

Caja Huancayo, ya conocido por dar buenas canastas todos los años, apostó por un formato distinto al tradicional al entregar a sus trabajadores un “supertacho navideño” valorizado en S/ 1.000. El obsequio incluyó sacos de arroz y azúcar, cajas de leche, aceite y panetón, además de productos de limpieza, paquetes de papel higiénico y papel toalla.

La novedad de este año fue una caja especial destinada a productos frágiles, pensada para garantizar su correcta conservación y diferenciar la presentación. La propuesta fue destacada por su enfoque práctico y por priorizar artículos de primera necesidad para las familias.

Phillip Chu Joy y una canasta que mezcló tecnología, comida y experiencias

Phillip Chu Joy sorprendió con una de las canastas más comentadas del año por su nivel de detalle y diversidad. El regalo incluyó una laptop gamer con 16GB de RAM, GPU RTX y pantalla de 144Hz, acompañada de una extensa lista de alimentos, bebidas y productos de consumo diario. Entre ellos figuraron panetones, pollo a la brasa, café, arroz, menestras, snacks, gaseosas, pavo, vinos, dulces, artículos de cocina y hasta tornillos.

Todos los ítems incluídos en la canasta de Phillip Chu Joy. Foto: Phillip Chu Joy/Instagram

La canasta también incorporó experiencias y beneficios adicionales, como un año de hamburguesas gratis, un libro gastronómico, un calendario 2026 con S/ 200 en cupones para cines y diversos productos de marcas reconocidas.

La canasta del BCP

Banco de Crédito del Perú optó por una propuesta que priorizó la experiencia familiar y la personalización. A través de un video difundido en redes, un colaborador mostró el contenido de la canasta y relató el proceso de elección entre dos opciones: la caja familiar y la gourmet. En el caso de la primera, se incluyó un vale de pavo para la cena navideña, artículos para niños, una tarjeta con mensaje especial y detalles decorativos como un adorno para el árbol.

Uno de los elementos más llamativos fue el “premio mayor”, que ofrecía tres alternativas: una cámara, una licuadora portátil o una maleta. Además, el banco entregó regalos diferenciados para niños de cero a 12 años, según su edad.

Jorge Luna y la “refrigeradora navideña” que se viralizó

Jorge Luna cerró el año con una entrega que rápidamente se volvió viral. Cada uno de los 17 integrantes de su equipo recibió una refrigeradora completamente abastecida con productos como arroz, azúcar, papel higiénico, mayonesa, mermelada, panetón y bebidas, además de vales de consumo, tarjetas para supermercados, un vale para pavo, una canasta de productos de belleza y 12 entradas al cine.

El regalo más impactante fue un iPhone 17, que generó sorpresa tanto en los beneficiarios como en los usuarios que vieron los videos. El gesto se dio en un año marcado por el éxito profesional del comediante, quien fue reconocido por Récords Guinness gracias a su plataforma No hay sin suerte.

Alejandra Baigorria y más de 120 canastas para sus colaboradores

Alejandra Baigorria sorprende con enormes canastas navideñas y regalos para sus trabajadores. IG.

Alejandra Baigorria también acaparó la atención al compartir el proceso de preparación de enormes canastas navideñas para más de 100 colaboradores. La empresaria mostró en redes sociales la compra de productos en un supermercado mayorista, donde el gasto superó los S/ 22 mil. La logística incluyó el traslado de la mercadería en cuatro vehículos y la elaboración de 120 canastas destinadas a personal de sus tiendas de Gamarra y del salón de belleza D ART.

“Hoy día comenzamos el día yendo a Makro a comprar todas las cosas de mis canastas, hicimos 120 canastas. Mañana es mi primer desayuno de AB, que son 90 trabajadores y luego el de D ART salón, donde somos 40”, precisó. El objetivo, según explicó, fue reconocer el esfuerzo anual y permitir que cada trabajador celebre las fiestas en familia con un obsequio útil y significativo.