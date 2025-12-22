La ministra de Economía garantiza que hay presupuesto para financiar estudios de 30 mil alumnos de Beca 18

La titular del MEF explicó que se han realizado modificaciones en el presupuesto para cubrir la totalidad de las ayudas educativas ofrecidas. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El presupuesto para las más de 30 mil becas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), prometidas durante la gestión de Morgan Quero en el Ministerio de Educación, está asegurado, según afirmó la ministra de Economía, Denisse Miralles luego de que la ex jefa del Programa indicara que había una falta de presupuesto para cubrir las ayudas económicas prometidas.

La titular del MEF afirmó que, pese a la falta de previsión presupuestal en la administración anterior, el actual gobierno ha dispuesto que se otorguen los recursos necesarios para cumplir con los compromisos asumidos, aunque calificó de “irresponsable” la promesa de aumentar drásticamente la cantidad de becas sin respaldo financiero.

En conversación con RPP, Miralles explicó que, aunque la gestión actual asumió funciones con un presupuesto ya aprobado por el Congreso y que resultaba insuficiente para cubrir la totalidad de las becas anunciadas y detalló que el presupuesto disponible para este fin asciende a S/1.390 millones, cifra que incluye una adición de S/50 millones a los S/1.340 millones inicialmente asignados.

“El presupuesto está garantizado. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación tiene 17 mil millones de soles. Es un monto bastante alto y, además, en la Ley de Presupuesto... nos permitió incluir artículos que le permitan hacer redistribuciones al Ministerio de Educación, cosa que no tiene ningún otro sector. ¿Para qué? Para que podamos, justamente, garantizar ese recurso”.

La controversia sobre la viabilidad de las becas surgió tras un reportaje de Punto Final en noviembre, que reveló que, aunque 90 mil estudiantes rindieron el examen para acceder a una beca estatal, unas 20 mil becas de Beca 18 carecían de presupuesto.

Posteriormente, Cecilia García, directora ejecutiva de Pronabec, reconoció en entrevista con La República que solo existían fondos para financiar 2 mil becas. Además, la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso había destinado únicamente S/50 millones de los S/793 millones requeridos para financiar Beca 18, Beca Permanencia y la nueva Beca Tec para el año 2026.

Miralles criticó decisiones de Morgan Quero en el Minedu

La ministra de Economía criticó la gestión de Morgan Quero por haber generado expectativas entre los jóvenes sin asegurar los recursos necesarios. Señaló que, históricamente, el país aprobaba alrededor de 5 mil becas al año por cinco años, acorde con la capacidad presupuestal. Miralles cuestionó el salto a 38 mil becas en un solo año.

“De pronto, se les ocurrió que tenía que haber 38 mil becas en un año. Tú cuando haces una promesa de eso, primero, ¿qué haces? Planificas; primero, reservas”, afirmó la titular del MEF.

Miralles aseguró que ni Pronabec ni el Ministerio de Educación, bajo la gestión de Quero, garantizaron que el presupuesto para esa cantidad estuviera incluido en el proyecto enviado al Congreso.

A pesar de las críticas, Miralles aseguró que las becas por las que concursaron los estudiantes en noviembre están cubiertas: “Quiero dar la tranquilidad de que esa promesa, por más que ya expliqué que es irresponsable a mi parecer, pero se va a honrar, se va a lograr la gestión para que esas becas estén garantizadas, las de este año. O sea, por las que acaban de concursar los chicos”.

La ministra también advirtió que el programa requiere una revisión para mejorar sus incentivos y asegurar que cada sol invertido cumpla su objetivo, indicando que existen “espacios de mejora” en la estructura actual.