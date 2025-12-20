Incertidumbre por Beca 18: aplazan fecha de publicación de los resultados de preseleccionados

Demoran los resultados de Beca 18, incertidumbre y alerta por reducción de cupos para jóvenes| Foto: Andina

Miles de jóvenes viven una incertidumbre tras conocerse que se aplazó la fecha de la publicación de los resultados de preseleccionados a Beca 18. Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes del Perú (RENAJUV), confirmó a Infobae Perú que la lista, originalmente prevista para este lunes 22 de diciembre, no será publicada y advirtió sobre el riesgo de una reducción en la cantidad de vacantes.

El 16 de noviembre se realizó el examen del programa para conocer a los preseleccionados para que logren alcanzar una de las 20 mil becas prometidas por el Ministerio de Educación durante la gestión de la vacada presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, tras revelarse la falta de presupuesto, se ha puesto en riesgo la continuidad del proceso.

Este retraso responde a que el Ministerio de Educación (Minedu), junto a Pronabec y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aún no han determinado el presupuesto que permitirá definir el número final de becas para el año 2026.

Beca 18 brinda cobertura total, seleccionados esperan resultados del examen de preselección| Pronabec

“Todo parte de un informe. Entonces, ellos, fueron claros con nosotros, la misma directora Paola Lobatón Fuchs; nos señaló de que todo esto depende de un informe que tiene que hacer el sector desde la oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto para que le den sostenibilidad y viabilidad a las becas del año 2026, como para los siguientes”, explicó.

Es decir, el informe será clave para definir la cantidad de becas, no solo para este nuevo año. En caso, no exista respaldo suficiente de fondos, es posible que se restrinja la cantidad de vacantes.

“El informe debe detallar cómo se financiarán tanto las becas ya otorgadas, estimadas en más de 1.100 millones de soles, como las nuevas, que dependen de una partida adicional cercana a los 793 millones de soles”, precisó Ramos.

Posibilidad de reducir vacantes

El representante recordó que existen disposiciones normativas que permitirían al sector educación realizar movimientos presupuestales extraordinarios para priorizar las becas, siempre que se presenten los informes técnicos y legales correspondientes.

El escenario actual obliga a buscar acuerdos para garantizar al menos 20.000 nuevas becas, aunque las propias autoridades han advertido que la cantidad final podría verse comprometida.

“Para mí no son menos de 20 mil becas. Eso le molestó un poco al ministro porque me dijo: ‘No, vamos a hacer lo posible, tú sabes que estamos conversando’. Entonces, ellos planean que no van a ser 20 mil, van a ser un poco menos”, enfatizó.

Asimismo, señaló que, si se otorgan las becas sin tener recursos nuevos aprobados, el Ministerio de Educación deberá reasignar fondos de otros programas, lo que abre un “forado” presupuestal. Para Ramos, debería haber un “compromiso” para restituir los fondos.

Pronabec define fecha clave para resultados del ENP y detalla los beneficios completos de Beca 18| Pronabec

“El ministro ha hablado de calidad antes que cantidad. Existe riesgo de que se otorguen menos vacantes, porque no quieren hacer un forado”, afirmó.

Incertidumbre para los postulantes

De acuerdo con lo discutido en las reuniones, el informe final estará listo, previsiblemente, en la segunda quincena de enero. Hasta entonces, los postulantes y sus familias permanecerán a la espera de saber si tendrán la oportunidad de continuar el proceso para estudiar.

“Las madres me expresan su angustia y el impacto psicológico es evidente, porque se trata de jóvenes que han confiado en este proceso para acceder a la educación superior”, afirmó Ramos.

En paralelo, la Red Nacional de Juventudes del Perú evalúa nuevas medidas de presión, incluyendo movilizaciones, en caso de que no se garantice transparentemente el número de becas comprometidas. Además, esperan que el presidente José Jerí pueda “priorizar” la situación de los postulantes.

Comunicado de Pronabec

Infobae Perú solicitó la versión de representantes de Pronabec para ampliar detalles sobre la situación. Antes de difundir la información, se confirmó que los resultados serán publicados en enero de 2026.

Comunicado de PRONABEC