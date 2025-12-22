Profesora de Puno con discapacidad obtiene justicia: Fiscalía logra condena por trato discriminatorio

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos obtuvo una sentencia condenatoria contra un trabajador que discriminó a una profesora de Matemáticas con discapacidad en Puno. El fallo reconoce la vulneración de su dignidad e igualdad en el centro educativo, marca un precedente para la protección de derechos en espacios laborales y educativos, e impulsa la vigilancia institucional para prevenir estos actos.
Condena por discriminación: prisión suspendida y reparación civil
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno consiguió que se imponga una condena de dos años de prisión suspendida a Juan Gonzáles, responsable de discriminar a la docente en agosto de 2023 dentro de una institución educativa estatal de nivel secundario.
La sentencia incluye reglas de conducta que deberá cumplir el condenado y el pago de S/4.000 por reparación civil. La resolución se logró tras la labor del fiscal adjunto provincial Roosevelt Ramos Salas, quien presentó testimonios, documentación y demás medios probatorios que acreditaron los actos discriminatorios y la vulneración del derecho al reconocimiento de la dignidad de la víctima.
Se probó vulneración al derecho a la igualdad y a la dignidad
La investigación determinó que Gonzáles manifestó que la profesora no debía trabajar ni continuar laborando en el colegio debido a su condición de discapacidad. Las pruebas recogidas permitieron acreditar que tales expresiones constituyeron un trato desigual y atentaron contra el derecho a la igualdad y el respeto de su dignidad como trabajadora y docente.
La Fiscalía sostuvo que este tipo de hechos refuerzan prejuicios y obstaculizan el ejercicio pleno de derechos de personas con discapacidad, especialmente en entornos educativos que deben garantizar inclusión y accesibilidad.
El subsistema especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo reiteró su compromiso de investigar y perseguir penalmente actos que afecten la dignidad humana y otros derechos fundamentales.
Cabe señalar que las sentencias por discriminación contribuyen a prevenir que estos hechos se repitan, sensibilizando sobre el deber de respeto y protección hacia personas con discapacidad en contextos laborales y educativos.
Sunafil recuerda derechos laborales de trabajadores con discapacidad
Ante este caso, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recordó los principales derechos laborales de las personas con discapacidad, entre ellos:
- No discriminación laboral: está prohibido el trato diferenciado o la exclusión por motivo de discapacidad.
- Bonificación del 15 % en concursos públicos, aplicada sobre el puntaje final.
- Igualdad remunerativa y de condiciones laborales, sin reducción salarial por discapacidad.
- Ajustes razonables en centros de trabajo, tales como rampas, señalética accesible, tecnología adecuada o equipos en braille.
- Protección contra el despido discriminatorio, pudiendo el trabajador ser repuesto judicialmente.
La entidad también enfatizó que los empleadores cuentan con beneficios tributarios, como deducción de gastos en impuesto a la renta por pagos a personas con discapacidad y por la implementación de ajustes razonables.