Profesora de Puno con discapacidad obtiene justicia: Fiscalía logra condena por trato discriminatorio

El trabajador Juan Gonzáles recibió dos años de prisión suspendida y deberá pagar S/4.000 de reparación civil por vulnerar la dignidad e igualdad de la docente de Matemáticas.

Foto: Fiscalía
Foto: Fiscalía

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos obtuvo una sentencia condenatoria contra un trabajador que discriminó a una profesora de Matemáticas con discapacidad en Puno. El fallo reconoce la vulneración de su dignidad e igualdad en el centro educativo, marca un precedente para la protección de derechos en espacios laborales y educativos, e impulsa la vigilancia institucional para prevenir estos actos.

Condena por discriminación: prisión suspendida y reparación civil

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno consiguió que se imponga una condena de dos años de prisión suspendida a Juan Gonzáles, responsable de discriminar a la docente en agosto de 2023 dentro de una institución educativa estatal de nivel secundario.

La sentencia incluye reglas de conducta que deberá cumplir el condenado y el pago de S/4.000 por reparación civil. La resolución se logró tras la labor del fiscal adjunto provincial Roosevelt Ramos Salas, quien presentó testimonios, documentación y demás medios probatorios que acreditaron los actos discriminatorios y la vulneración del derecho al reconocimiento de la dignidad de la víctima.

Foto: Garanley Abogados
Foto: Garanley Abogados

Se probó vulneración al derecho a la igualdad y a la dignidad

La investigación determinó que Gonzáles manifestó que la profesora no debía trabajar ni continuar laborando en el colegio debido a su condición de discapacidad. Las pruebas recogidas permitieron acreditar que tales expresiones constituyeron un trato desigual y atentaron contra el derecho a la igualdad y el respeto de su dignidad como trabajadora y docente.

La Fiscalía sostuvo que este tipo de hechos refuerzan prejuicios y obstaculizan el ejercicio pleno de derechos de personas con discapacidad, especialmente en entornos educativos que deben garantizar inclusión y accesibilidad.

El subsistema especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo reiteró su compromiso de investigar y perseguir penalmente actos que afecten la dignidad humana y otros derechos fundamentales.

Cabe señalar que las sentencias por discriminación contribuyen a prevenir que estos hechos se repitan, sensibilizando sobre el deber de respeto y protección hacia personas con discapacidad en contextos laborales y educativos.

Persona con discapacidad, silla de
Persona con discapacidad, silla de ruedas - Perú - 16 de julio (RTVE)

Sunafil recuerda derechos laborales de trabajadores con discapacidad

Ante este caso, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recordó los principales derechos laborales de las personas con discapacidad, entre ellos:

  • No discriminación laboral: está prohibido el trato diferenciado o la exclusión por motivo de discapacidad.
  • Bonificación del 15 % en concursos públicos, aplicada sobre el puntaje final.
  • Igualdad remunerativa y de condiciones laborales, sin reducción salarial por discapacidad.
  • Ajustes razonables en centros de trabajo, tales como rampas, señalética accesible, tecnología adecuada o equipos en braille.
  • Protección contra el despido discriminatorio, pudiendo el trabajador ser repuesto judicialmente.

La entidad también enfatizó que los empleadores cuentan con beneficios tributarios, como deducción de gastos en impuesto a la renta por pagos a personas con discapacidad y por la implementación de ajustes razonables.

