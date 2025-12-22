Hija de Melissa Klug llora por bloqueo de cuenta de TikTok de su emprendimiento: “Me da cólera”

Melissa Lobatón Klug se mostró frustrada por dejar de llegar a más público con su tienda de productos importados y señaló que no es la primera vez que le pasa | TikTok

La influencer Melissa Lobatón Klug sorprendió a sus seguidores al revelar que su cuenta oficial en TikTok fue bloqueada otra vez. Al perder el acceso a sus más de 600 mil seguidores, también quedó en pausa la página de su tienda de productos importados, su principal plataforma para mostrar novedades, promociones y responder consultas.

Melissa compartió con su comunidad que este tipo de situación ya se ha presentado en el pasado. Reconoció en su transmisión en vivo que se siente cansada y frustrada.

“Me da cólera. Me cerraron mi cuenta de 620 mil seguidores, que la tenía desde hace años y la trabajaba todos los días”, afirmó mientras intentaba consolarse ante las cámaras. +

El trabajo invertido en esa cuenta representaba, según sus palabras, un esfuerzo constante que ahora se esfuma. Destacó además el apoyo que recibe de su madre y su novio, aunque admitió que el ánimo para empezar una vez más no es el mismo de antes.

En medio de la transmisión, la también empresaria explicó que la plataforma no le ofreció una solución. Intentó apelar el bloqueo y pidió que se revisara su caso, pero su petición no recibió respuesta. “Ya estoy cansada”, reconoció, señalando que esta es la quinta vez que pasa por una experiencia similar.

En su relato, Melissa Lobatón detalló que el cierre llegó después de una serie de denuncias que considera infundadas. Sostuvo que, según lo que le informaron, basta con que solo algunas personas reporten un perfil para que la cuenta termine bloqueada. “A mí me han dicho que se necesita de muy poquita gente (que denuncie) para que bloqueen tu cuenta para siempre”, afirmó.

Lejos de considerar la opción de comprar una cuenta con una base de seguidores ya armada, Melissa aclaró que prefiere iniciar otra vez desde cero. Se sinceró con sus seguidores y dijo que los recursos para invertir en una cuenta nueva no existen en este momento.

La influencer también compartió que tiene sospechas de quién podría estar detrás del bloqueo, aunque evitó mencionar nombres. Soltó una frase dirigida a quienes la siguen y a quienes la critican: “Yo sé de dónde viene ese daño. Yo no trabajo con brujería, yo no hago nada de eso porque yo soy cristiana y esas cosas no van conmigo. Yo sé que Dios ve todo y devuelve todo”.

Además del tema digital, Melissa tuvo una celebración reciente que compartió con sus seguidores. El 25 de noviembre logró culminar sus estudios como chef en un reconocido instituto, y durante la ceremonia estuvo acompañada por Melissa Klug y Jesús Barco. Su mamá le dedicó un mensaje especial: “Mi princesa se graduó y mi corazón estalla a mil”. La ausencia de su padre biológico, Abel Lobatón, también fue parte de los comentarios en redes.

Hoy, Melissa enfrenta dos realidades. Por un lado, la satisfacción de haberse graduado, por otro, el reto de retomar el trabajo en redes desde cero una vez más. El bloqueo de TikTok no solo afecta sus ventas, también le genera la preocupación de perder contacto directo con sus seguidores y clientes.