Melissa Klug se emociona en la graduación de su hija Melissa Lobatón: “Mi corazón estalla de orgullo”

Melissa Klug vivió uno de los momentos más significativos de su vida familiar: la graduación de su hija Melissa Lobatón, quien recibió oficialmente el título de chef especializada en pastelería y panadería la mañana del 25 de noviembre.

La empresaria no pudo contener su emoción y compartió el acontecimiento a través de sus redes sociales, donde dedicó palabras llenas de orgullo y amor hacia la joven de 21 años.

“Mi princesa se graduó y mi corazón estalla a mil. Qué orgullosa me siento, lo lograste, mi vida. Te amo con mi vida”, escribió Klug en sus historias de Instagram, acompañando fotografías y videos del preciso instante en el que su hija recibía el diploma.

La publicación rápidamente se hizo viral entre sus seguidores, quienes celebraron el logro de la influencer.

Por su parte, Melissa Lobatón respondió de inmediato a las dedicatorias de su madre. “Te amo, mami. Gracias por siempre estar”, escribió en sus redes, compartiendo también varios mensajes de apoyo de amigos, familiares y seguidores que han acompañado su desarrollo profesional.

Melissa Klug se emociona en la graduación de su hija Melissa Lobatón. IG

La presencia inesperada de Jesús Barco en la ceremonia

Uno de los detalles que más llamó la atención de los asistentes y de los usuarios en redes sociales fue la presencia de Jesús Barco, expareja de Melissa Klug, quien decidió acompañar a la joven en su graduación.

“Felicidades, cabezona de mi corazón. Te adoro, hermosa, y ahora pon de una vez tu local”, escribió Barco en una dedicatoria pública dirigida a la hija de la empresaria.

Su mensaje generó diversas reacciones, sobre todo porque revela la cercanía que mantiene con la familia Klug incluso tras su separación con la ‘Blanca de Chucuito’.

Melissa Lobatón, fiel a su personalidad espontánea, respondió con humor: “Gracias, Yisus”, dejando claro que su relación con el futbolista se mantiene en buenos términos.

Jesús Barco estuvo presente en la ceremonia de graduación de Melissa Lobatón. IG

Los cambios en el camino profesional de Melissa Lobatón

La joven chef no siempre tuvo un camino lineal en su formación. A inicios de 2024, Lobatón viajó a Argentina con la intención de continuar sus estudios en pastelería y perfeccionarse en técnicas internacionales. Sin embargo, sus planes tomaron un giro inesperado.

A través de Instagram, Melissa confirmó que no pudo completar su proceso de matrícula en el instituto elegido en Buenos Aires, motivo por el cual decidió regresar al Perú y continuar su preparación en Lima. “¿Te fuiste a estudiar a otro país?”, le preguntaron sus seguidores. La joven respondió explicando que sí viajó, pero que finalmente no logró inscribirse por motivos personales.

Antes de su intento en Argentina, Melissa ya se encontraba estudiando repostería en Lima, tras dejar la carrera de Comunicación Integral para dedicarse a su verdadera pasión: la gastronomía. Su decisión fue ampliamente apoyada por su familia, especialmente por Melissa Klug, quien siempre destacó el talento culinario de su hija.

Melissa Lobatón Klug explicó por qué no pudo continuar sus estudios en Argentina. | Composición Infobae

Melissa Lobatón botó a Jesús Barco de su cuarto

En los últimos días, Melissa Lobatón y Jesús Barco protagonizaron un momento viral que generó rumores de tensión entre ambos. Todo ocurrió durante una transmisión en vivo de la influencer, en la que se ve a la joven pidiéndole al futbolista que se retire de su habitación.

“Estás con la peste”, le dijo Melissa entre risas, refiriéndose a un aparente resfriado. Barco insistió en que solo se trataba de una alergia, pero la joven continuó bromeando hasta que terminó “botándolo” del cuarto, lo que desencadenó una ola de comentarios en redes.

Ante las especulaciones sobre un posible conflicto, Samahara Lobatón, hermana de Melissa, salió a aclarar la situación. Según explicó, ambos siempre han tenido ese tipo de interacción y no existe ningún problema entre ellos. “Todo es parte de la chacota”, aseguró.

Melissa Lobatón bota de su cuarto a Jesús Barco por estar con gripe.