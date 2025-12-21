Perú

Contraloría alerta “riesgo crítico” y “deterioro irreversible” en las Líneas de Nasca y otros sitios Patrimonio Mundial

Las lluvias intensas y la escorrentía ya han provocado daños visibles en figuras. La institución alertó que la falta de acciones preventivas agrava el impacto climático sobre estos monumentos prehispánicos

Guardar
Operativo multisectorial puso foco en
Operativo multisectorial puso foco en el deterioro y amenazas al sitio arqueológico.

La Contraloría General de la República alertó que las Líneas y Geoglifos de Nasca, junto a los Geoglifos de Taruga y el sitio arqueológico Los Paredones, se encuentran en una situación de "riesgo crítico" y "deterioro irreversible" debido a la ausencia de medidas de conservación adecuadas. El informe, emitido el 12 de diciembre de 2025, documenta daños estructurales, ocupaciones informales y deficiencias en la gestión y vigilancia en estos sitios, todos reconocidos como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Durante las inspecciones realizadas los días 2 y 3 de diciembre, la Contraloría identificó amenazas estructurales y ambientales que ponen en peligro la integridad de estos monumentos prehispánicos. Entre los principales daños, se destacan la erosión de superficies por escorrentía, acumulación de sedimentos y afectaciones por vegetación no controlada, así como presencia de ocupaciones informales dentro de áreas intangibles y lack de ejecución efectiva de las medidas de protección.

En los Geoglifos de Taruga, ubicados en el distrito de Vista Alegre, se detectó la presencia de construcciones precarias, corrales de cerdos y plantaciones agrícolas dentro del área protegida. Si bien la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica realizó procedimientos de desalojo y quema de viviendas rústicas con apoyo policial, algunas estructuras y corrales persisten debido a la resistencia de pobladores. “Esta situación pone de manifiesto la problemática persistente de ocupación de áreas intangibles, que requiere de procedimientos continuos de desalojo extrajudicial y refuerza la vulnerabilidad del sitio frente a afectaciones antropogénicas”, señaló la Contraloría.

Erosión, lluvias y pérdida de figuras en las Líneas de Nasca

La Contraloría califica la situación
La Contraloría califica la situación como de “deterioro irreversible”.

En el sector de las Líneas y Geoglifos de Nasca, el órgano de control detectó daños provocados por el flujo hídrico a raíz de lluvias intensas, especialmente en la zona del Mirador Turístico y el área declarada como Patrimonio de la Humanidad. Se constató que el geoglifo denominado “La Raíz” y otras figuras trapezoidales presentan huellas de erosión y afectación por escorrentía, comprometiendo su conservación a mediano y largo plazo.

En un sobrevuelo de inspección, la comisión verificó que, aunque muchas figuras permanecen reconocibles, otras han sufrido daños parciales debido a factores climáticos recientes: “Las lluvias ocurridas a inicios del año generaron escorrentías que han borrado parcialmente segmentos de las figuras y alterado la precisión de las líneas originales”.

Fisuras, colapsos y falta de seguridad

Erosión por lluvias, escorrentías y
Erosión por lluvias, escorrentías y acumulación de sedimentos.

En el sitio arqueológico Los Paredones, las inspecciones documentaron “mal estado de conservación”, reportándose muros con fisuras, bases erosionadas, secciones colapsadas y presencia de grafitis. Además, se observó la ausencia de cerco perimétrico y vigilancia permanente, lo que ha permitido la acumulación de residuos sólidos, restos de construcción y tránsito de vehículos en sectores limítrofes del sitio.

La Contraloría advirtió también sobre riesgos de debilitamiento estructural tras lluvias anómalas que activaron la quebrada San Martín.

Un aspecto central del diagnóstico radica en la falta de avances en la implementación del Plan de Gestión para la conservación de los geoglifos, aprobado en 2015. El plan requiere una asignación presupuestal de S/ 77 millones para ejecutarse completamente, sin embargo, la DDC Ica no ha reportado progresos ni ha recibido los fondos necesarios. La Contraloría solicitó información al respecto, pero no recibió respuesta hasta la fecha de emisión del informe, lo cual evidencia deficiencias en los mecanismos institucionales de seguimiento.

Vulnerabilidad del personal de campo y marco legal incumplido

Viviendas rústicas, corrales y agricultura
Viviendas rústicas, corrales y agricultura dentro de áreas protegidas.

Durante los operativos de desalojo en Taruga, el personal de la DDC Ica participó sin equipos de protección personal como guantes o cascos, exponiéndose a riesgos innecesarios en la labor de protección patrimonial. Esta omisión fue verificada durante la inspección del 2 de diciembre, encontrándose aún estructuras ilegales en el área arqueológica. Esta situación contraviene la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N° 28296), el Decreto Supremo N° 011-2022-MC y los lineamientos de la Convención del Patrimonio Mundial.

Durante el mismo operativo, la Contraloría inspeccionó los acueductos de Ocongalla y Aja, sistemas hidráulicos ancestrales actualmente inoperativos tras el desborde del río Tierras Blancas en febrero de 2025. La acumulación de sedimentos impide su uso para el riego agrícola, afectando a las comunidades locales que aún dependen de estas estructuras patrimoniales.

La Contraloría recomendó al Ministerio de Cultura la adopción urgente de acciones para mitigar las amenazas sobre el patrimonio arqueológico de Nasca: se requieren el fortalecimiento del plan de gestión, la asignación de recursos presupuestales, la mejora en la articulación institucional y la provisión de equipos de protección para el personal. El informe exige además un reporte oficial del ministerio al Órgano de Control Institucional en un plazo máximo de cinco días hábiles respecto a las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar.

Temas Relacionados

ContraloríaLíneas de Nazcaperu-noticiasIcaPatrimonio CulturalUnesco

Más Noticias

Estrés financiero navideño: cómo la presión por regalar afecta la salud mental

La época navideña, tradicionalmente asociada con alegría y convivencia, puede convertirse en una de las etapas más estresantes del año debido a la presión por comprar regalos y cumplir expectativas familiares y sociales

Estrés financiero navideño: cómo la

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del último amistoso del 2025

El representativo peruano, conformado solo por futbolistas agremiados, se medirá ante su similar del Altiplano en Chincha. Sigue todas las incidencias

Perú vs Bolivia EN VIVO

Desde los Andes hasta Zaragoza: niños de Perú y España cantan un villancico en quechua y lanzan videoclip en YouTube

La iniciativa musical conjunta con el Coro de Niños Acólitos de Huancavelica y la Escolanía de Infantes del Pilar de Zaragoza reúne en un canto historia, fe y lenguas originarias

Desde los Andes hasta Zaragoza:

Cuenta regresiva para Navidad 2025: cuánto falta y cómo planificar tu cena de Nochebuena con tradicionales platos peruanos

La planificación de la cena navideña revela cómo las costumbres culinarias peruanas se adaptan a los cambios sociales y económicos, reflejando tensiones entre tradición, modernidad y acceso a productos emblemáticos

Cuenta regresiva para Navidad 2025:

Giancarlo Granda advirtió a Alianza Lima por duelo ante 2 de Mayo: “Si no lo elimina, es un fracaso absoluto, apaguen las luces”

El periodista deportivo se refirió al rival del cuadro ‘blanquiazul’ por la fase previa 1 de la Copa Libertadores 2026 y de las opciones a nivel internacional

Giancarlo Granda advirtió a Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Acción Popular oficializa vacancia de

Acción Popular oficializa vacancia de Alfredo Barnechea y anuncia renovación total tras crisis interna

Reconocen maternidad subrogada por primera vez: TC ordena corregir filiación y legislar

Elecciones 2026: una vez más, César Acuña va por la Presidencia tras haber postulado 10 veces desde 1998

Extranjeros podrán votar en las Elecciones 2026: Ciudadanos que cumplan requisitos también podrán ser candidatos municipales

Presidente del JNE lanza el Pacto Ético Electoral y advierte que las campañas rumbo al 2026 se medirán “en los hechos, no en la firma”

ENTRETENIMIENTO

El 2025 de Christian Ysla:

El 2025 de Christian Ysla: un año de reinvención, el teatro como pasión y las redes como nuevo espacio de conexión

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras declaraciones en ‘Esta Noche’: “No cambiará jamás”

Giacomo Bocchio asegura desconocer a Ibai Llanos, pese a euforia por el pan con chicharrón: “Nunca vi sus videos”

Jessica Tapia vuelve a Perú y revela como es su vida en Estados Unidos lejos de la TV: “Dejé todo”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se pronuncia tras ganar la final de Yo Soy: “Gracias por oír mi voz”

DEPORTES

Perú vs Bolivia EN VIVO

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del último amistoso del 2025

Giancarlo Granda advirtió a Alianza Lima por duelo ante 2 de Mayo: “Si no lo elimina, es un fracaso absoluto, apaguen las luces”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 9 de la primera fase

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026