Video capta el instante en que delincuentes arrojan explosivo en el cuarto atentado al alcalde de Carabayllo

El alcalde de Carabyllo, Pablo Mendoza, fue víctima de un atentado durante ceremonia de obra en el distrito. | Fabebook / Municipalidad de Carabayllo

Durante la tarde de este sábado, un explosivo interrumpió la ceremonia de inicio de obras en el asentamiento humano Sol Naciente, en Carabayllo, en presencia del alcalde Pablo Mendoza. El estallido, perpetrado por desconocidos, se convirtió en el cuarto ataque registrado contra la autoridad edil en lo que va del año, marcando un nuevo episodio de violencia en el distrito.

La Municipalidad Distrital de Carabayllo informó sobre este nuevo atentado a través de un comunicado en el que detalló que el alcalde participaba en el acto de colocación de la primera piedra cuando sujetos a bordo de una motocicleta arrojaron el artefacto explosivo, provocando pánico entre los vecinos presentes. La comuna sostuvo que el atentado buscó sembrar zozobra durante un acto que representa progreso para la comunidad.

El comunicado enfatizó la gravedad de que ya sean cuatro atentados en lo que va del año, calificando el hecho como una amenaza a la seguridad y a la institucionalidad del distrito. Las autoridades municipales reafirmaron su total disposición de colaborar con la justicia para que los responsables sean identificados y sancionados, al tiempo que aseguraron que las obras públicas no se detendrán frente a la violencia.

Nuevo atentado con explosivo marca el cuarto ataque a Pablo Mendoza

De acuerdo con las imágenes difundidas, el alcalde Pablo Mendoza se encontraba pronunciando su discurso por el inicio de obra cuando una explosión interrumpió el evento y desató el pánico entre los asistentes. Parte del equipo de seguridad del burgomaestre, que carecía de chalecos antibalas, reaccionó cubriéndolo de inmediato y ejecutó el protocolo para prevenir un segundo ataque en la zona. A pesar del susto y la alarma generalizada, el evento logró continuar después de restablecerse la calma.

“Tras el atentado, los responsables se dieron a la fuga, activándose de inmediato el Plan Cerco por parte del cuerpo de Serenazgo, resguardando el área y manteniendo el orden hasta la llegada de la Policía Nacional del Perú, que ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes”, sostuvo la comuna.

La autoridad municipal reiteró en el acto y en el pronunciamiento oficial su rechazo absoluto a estos actos, reafirmando la decisión de no detener el avance de las obras pese a los intentos de amedrentamiento. “La Municipalidad Distrital de Carabayllo condena enérgicamente estos actos criminales y reafirma su pleno compromiso de colaborar con las autoridades competentes para que los responsables sean identificados y sancionados con todo el peso de la ley”, precisa el pronunciamiento.

Alcalde señala intereses detrás del ataque

Tras el ataque, Mendoza invocó a la calma entre los vecinos e insistió en que estos actos violentos responden a intereses que buscan obstaculizar el desarrollo del distrito. El alcalde aseguró que “siempre hay personas que van a obstruir el trabajo” y que detrás de los atentados existen grupos interesados en frenar la ejecución de obras para la comunidad.

En su discurso, el burgomaestre remarcó: “Hay muchos intereses para que nosotros no sigamos avanzando, para que las obras no lleguen. Porque a más necesidad, más mentiras. A más necesidad, nos van a seguir engañando toda la vida. Por eso, vecinos, creo que hoy día es un día muy especial para nuestros vecinos de Sol Naciente, porque disfrutarán de estas pistas y veredas”, expresó al dirigirse a los presentes.

Mendoza relacionó el ataque con el crecimiento de la obra pública en Carabayllo y con la posición de su gestión frente a intereses que busca desbaratar. Según la comuna, esta seguidilla de agresiones representa una presión delictiva orientada a inmovilizar la gestión municipal, una interpretación respaldada por la continuidad de los atentados en el distrito.

El alcalde señaló que, sin importar los embates, su administración mantendrá el ritmo de ejecución de proyectos y el compromiso con los vecinos. Recalcó que los intentos por infundir temor no impedirán que Carabayllo siga adelante con nuevas obras y servicios públicos.

Ataques anteriores al alcalde de Carabayllo

A inicios de diciembre, un artefacto explosivo fue hallado frente a la residencia del alcalde. La rápida acción del grupo UDEX de la Policía Nacional permitió controlar la amenaza sin heridos. Esta situación agravó la tensión y se produjo en un contexto marcado por graves denuncias sobre presuntos vínculos entre la administración local y organizaciones delictivas vinculadas al sector construcción.

Un mes antes, durante una protesta de madres de familia en la avenida Merino Reina, desconocidos arrojaron explosivos en un acto que encabezaba el alcalde. El incidente dejó heridos a dos agentes de serenazgo que debieron ser trasladados de urgencia al Hospital de Collique. La municipalidad confirmó la gravedad de las lesiones sufridas por los miembros del equipo de seguridad.

Cabe precisar que recientemente el alcalde viene siendo investigado por presuntamente tener un nexo con la organización criminal conocida como‘Los sanguinarios de la construcción’, sindicada como responsable de extorsión, cobro de cupos y adjudicaciones irregulares en la zona. El nombre de Pablo Mendoza Cueva aparece en pesquisas fiscales bajo el alias de ‘El Médico’, supuesto enlace político de la banda. Los recientes operativos han incluido el allanamiento de su residencia y de instalaciones municipales, donde se incautó documentación y vehículos vinculados a la organización.

La Policía Nacional sospecha que la red consolidó su control dentro de la municipalidad mediante la manipulación de adjudicaciones, alquiler de vehículos y la autorización de eventos en espacios públicos, así como por pagos recurrentes a empresas fantasmas y la administración de bienes registrados a nombre de los cabecillas. Ochenta y ocho vehículos fueron inmovilizados en operativos recientes, varios de ellos en manos de funcionarios ediles. Testimonios policiales confirman que el soporte político local permitió a la organización afianzar el control del sector y operar con connivencia en el distrito.