Aprueban subvenciones por más de S/ 4.5 millones para innovación en las mipymes

El Ministerio de la Producción (Produce) ha aprobado la entrega de subvenciones por un monto superior a S/ 4,5 millones, destinadas a impulsar la innovación, la modernización tecnológica y el emprendimiento en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de todo el país. La medida, oficializada mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 941-2025-PRODUCE/PROINNOVATE y publicada en el diario oficial El Peruano, tiene como objetivo fortalecer la competitividad y la capacidad de adaptación de las mipymes frente a los desafíos del cambio climático, en el marco del Presupuesto Institucional 2025.

Detalle de la subvención y beneficiarios

Según El Peruano y la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 941-2025-PRODUCE/PROINNOVATE, el monto total aprobado asciende a S/ 4.578.646,93. De este total, S/ 4.570.891,90 provienen de recursos por operaciones oficiales de crédito y S/ 7.755,03 corresponden a donaciones y transferencias. Los fondos están dirigidos a cofinanciar proyectos de innovación, modernización tecnológica y emprendimiento en beneficio de las mipymes peruanas, cuyos nombres y detalles figuran en el Anexo Único de la resolución.

La norma, firmada por Alejandro Afuso Higa, director ejecutivo del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (ProInnóvate), establece que los recursos serán canalizados a través de la Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad.

Programas y líneas de financiamiento

El desglose de los fondos, de acuerdo con la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 941-2025-PRODUCE/PROINNOVATE, abarca una amplia gama de programas orientados a distintos aspectos de la innovación y el desarrollo empresarial. Entre los principales se encuentran el Programa de Apoyo a la Internacionalización-Potenciamiento Exportador (PAIM2), Dinamización de Ecosistemas Regionales (DER), Incubadoras 2.0 (INC2.0) y Emprendimiento Innovadores (EIN).

La lista de líneas de financiamiento incluye también iniciativas específicas para enfrentar el cambio climático, como Emprendimiento Innovadores-Cambio Climático (EINCC), Emprendimientos Dinámicos (EDI), Emprendimientos Dinámicos-Cambio Climático (EDICC), Atracción de Emprendedores del Exterior-Cambio Climático (AEECC), MIPYMES de Calidad (IMTEMC), MIPYMES de Calidad-Cambio Climático (IMTEMCCC), MIPYMES Digitales (IMTEMD), MIPYMES Digitales Categoría 2 (IMTEMDEC2), MIPYMES Digitales-Cambio Climático (IMTEMDCC), Validación de la Innovación (PIEC2), Validación de la Innovación-Cambio Climático (PIEC2CC), Innovación Empresarial (PIEC1), Innovación Empresarial-Cambio Climático (PIEC1CC) y Desafíos Sectoriales de Gran Impacto-Cambio Climático (DSGICC).

Marco legal y financiero

La entrega de estas subvenciones se sustenta en un marco legal y financiero detallado en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 941-2025-PRODUCE/PROINNOVATE y recogido por El Peruano. El Fondo MIPYME Emprendedor, creado por la Ley N° 30230 y regulado por el Decreto de Urgencia N° 013-2020 y el Decreto Supremo N° 225-20-EF, tiene como objetivo incrementar la productividad de las mipymes mediante instrumentos de innovación, difusión tecnológica y acceso a mercados.

El financiamiento de los proyectos proviene principalmente del Contrato de Préstamo N° 5287/OC-PE, suscrito entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como de donaciones y transferencias autorizadas por la Ley N° 32185, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. La administración y ejecución de los fondos están a cargo de ProInnóvate, programa nacional creado por el Decreto Supremo N° 009-2021-PRODUCE, que absorbió las funciones de Innóvate Perú.

Objetivos y contexto de la medida

La finalidad de la subvención, según la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 941-2025-PRODUCE/PROINNOVATE, es cofinanciar proyectos que contribuyan a la innovación, la modernización tecnológica y el emprendimiento en las mipymes, con especial énfasis en la adaptación al cambio climático y la mejora de la competitividad. El Fondo MIPYME Emprendedor, en este contexto, busca facilitar el acceso de las empresas a servicios no financieros, promover la gestión empresarial y fortalecer los encadenamientos productivos.