Viudo de Edita Guerrero enfrentado con fundadores de Corazón Serrano: “Nunca han venido a ver a mis hijos”

Viudo de Edita Guerrero enfrentado con fundadores de Corazón Serrano. TikTok.

La familia Guerrero se encuentra nuevamente en el centro de la controversia, a casi doce años de la partida de Edita Guerrero, fundadora e ícono de Corazón Serrano, uno de los grupos más emblemáticos de la cumbia peruana.

El reciente cruce entre Paul Olórtiga, viudo de la artista, y los miembros originales de la agrupación reavivó viejas tensiones que han estado latentes desde la trágica muerte de la cantante.

El origen de la disputa: declaraciones de Edwin Guerrero

Todo inició tras la declaración de Edwin Guerrero, líder del grupo, en el podcast de ‘La Linares’. Allí, Edwin señaló que tanto él como su hermana Yrma Guerrero no han podido tener contacto con sus sobrinos debido a años de problemas y malentendidos.

“A raíz de que hubo muchos problemas, muchas especulaciones, la verdad no nos permiten acercarnos. Es lo real”, explicó, aunque matizó asegurando que siguen pendientes de los niños y saben de la vida de Valentino, el hijo mayor de Edita, quien sueña con convertirse en futbolista profesional.

Si bien el mensaje parecía conciliador, la afirmación de que se les “impide” el acercamiento fue suficiente para que Paul Olórtiga rompiera el silencio y respondiera con firmeza.

Edwin Guerrero revela que Corazón Serrano fue discriminado por su nombre: “Nos juzgaron mucho”

Paul Olórtiga: “Nunca han venido a ver a mis hijos”

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Paul Olórtiga desmintió categóricamente las palabras de los fundadores de Corazón Serrano y exigió, de manera pública, que Edwin Guerrero se retracte:

“Se está diciendo algo que no es cierto y está afectando mi nombre. Por respeto a mi familia jamás hablé nada de estos señores, pero hoy ha dicho el señor Edwin Guerrero que yo no permito ver a mis hijos. Lo tendrá que demostrar en el juzgado, ya que tengo mandato judicial y constatación policial que nunca han venido a ver a mis hijos por parte de usted”.

El viudo de Edita lamentó la situación y recalcó que, en su opinión, han sido los fundadores del grupo quienes han mostrado poco interés real por el bienestar de sus sobrinos tras la partida de la cantante.

Mensaje del viudo de Edita Guerrero de Corazón Serrano. FB

Reclamo por derechos, herencia y memoria de Edita Guerrero

El pronunciamiento de Olórtiga no se quedó solo en el tema de las visitas. Aprovechó para recordar la polémica histórica en torno a la herencia y derechos de los hijos de Edita Guerrero respecto al legado musical y económico de Corazón Serrano:

“Así como mis hijos se han alimentado, vestido y estudiado en los mejores colegios gracias a mi profesión, sabiendo todo el Perú que su madre fue fundadora, pero la pusieron como trabajadora para no darle lo que le corresponde a sus hijos”, sentenció.

La referencia no es menor: Edita fue vital en el crecimiento del grupo y su ausencia ha sido un tema constante de debate mediático sobre si se le reconoció o no como fundadora en temas legales y administrativos.

Ultimátum legal de viudo de Edita Guerrero

Paul Olórtiga cerró su contundente mensaje con una amenaza de acciones legales si no hay una retractación pública del líder de Corazón Serrano en un plazo de 48 horas:

“Por supuesto que si no se retracta en 48 horas te mandaré la carta notarial por difamación. Pido respeto, sobre todo por mis hijos, que merecen crecer lejos de conflictos y comentarios injustos”.

Este llamado busca frenar la ola de rumores y proteger la tranquilidad y privacidad de los menores que, según Olórtiga, han crecido hasta ahora lejos de los miembros fundadores del grupo.

La polémica entre Paul Olórtiga y los fundadores de Corazón Serrano vuelve a poner en escena los dilemas que afrontan las grandes familias artísticas ante la pérdida de un miembro clave. En este caso, la memoria de Edita Guerrero sigue siendo motivo de unión y disputa, especialmente en temas de reconocimiento y derechos.

Mientras Edwin Guerrero insiste en que hay interés y cariño por sus sobrinos —aunque lamenta la falta de contacto— Olórtiga sostiene que el distanciamiento nunca fue por veto o negativa, sino por la falta de acercamiento genuino del otro lado.

El caso continúa abierto y hasta el momento no se conoce una respuesta pública de Edwin Guerrero o los demás líderes de Corazón Serrano a la advertencia legal de Paul Olórtiga.

Viudo de Edita Guerrero enfrentado con fundadores de Corazón Serrano. IG

Edwin Guerrero se pronuncia

Ante la ola de comentarios y publicaciones que han circulado recientemente en redes sociales, Edwin Guerrero consideró indispensable emitir un pronunciamiento oficial con el fin de evitar malentendidos y frenar posibles controversias que dañen a su entorno y a su familia.

En su comunicado, Edwin Guerrero aclaró de manera enfática: “En ningún momento he afirmado ni afirmo la existencia de prohibición judicial, mandato expreso o restricción legal alguna que impida el contacto familiar, ni he tenido la intención de atribuir conductas que no se ajusten a la realidad”.

De este modo, negó que existan barreras legales o judiciales que impidan la relación con sus sobrinos y rechazó la idea de haber querido responsabilizar a alguien de este distanciamiento.

El líder de Corazón Serrano también remarcó que, como sucede en muchas familias, pueden existir diferencias o situaciones delicadas de carácter privado, y consideró que este tipo de cuestiones no deberían exponerse ni debatirse en el espacio público, sobre todo tratándose de menores de edad. Por respeto al interés superior de los niños, a la intimidad familiar y al buen nombre de todos los involucrados, sostuvo: “No realizaré más declaraciones públicas ni comentarios adicionales sobre este asunto”.

Finalmente, Edwin enfatizó que este pronunciamiento tiene el único objetivo de preservar derechos fundamentales y evitar que temas personales se usen de manera pública. Invitó a que cualquier diferencia sea canalizada únicamente a través de las vías privadas o legales correspondientes, manifestando su voluntad de no avivar la polémica mediática y priorizar la discreción por el bienestar de su familia.