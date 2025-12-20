Navidad y Año Nuevo: Qué significa la alerta amarilla en los hospitales del Minsa

Minsa decretó medida hasta el 05 de enero del 2026.

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró la alerta amarilla en hospitales y centros de salud de todo el Perú desde las 00:00 del 20 de diciembre de 2025 hasta la misma hora del 5 de enero de 2026.

Esta decisión, oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 935-2025/MINSA y publicada en el Diario Oficial El Peruano, responde a la creciente probabilidad de situaciones adversas asociadas a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La alerta implica que el sistema sanitario debe permanecer atento y preparado para intervenir de forma inmediata frente a cualquier contingencia.

Durante este periodo, los establecimientos de salud activan un conjunto de protocolos preventivos, incrementan la vigilancia epidemiológica y refuerzan la disposición de recursos médicos, equipos y personal.

Según el marco normativo citado en la resolución, la alerta se implementa cuando existe información que advierte sobre la inminencia o alta probabilidad de emergencias que puedan sobrevenir, desde accidentes en la vía pública y quemaduras por pirotecnia, hasta intoxicaciones o episodios de violencia vinculados al incremento de actividades sociales.

El objetivo principal radica en asegurar atención adecuada y oportuna a la ciudadanía en caso de eventos masivos o súbitos.

Las atenciones médicas programadas, procedimientos quirúrgicos y exámenes auxiliares continuarán con su curso habitual, sin alteraciones, en el marco de esta alerta.

El Seguro Social de Salud (EsSalud), como organismo responsable de los asegurados, también mantendrá presencia operativa en sus establecimientos a nivel nacional, garantizando la continuidad de todos los servicios esenciales.

Minsa declara alerta amarilla en establecimientos de salud .Foto: Andina

Emergencias en fechas clave

La coordinación y supervisión de la medida estará bajo responsabilidad de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), que trabajará en conjunto con las Direcciones Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud y Gerencias Regionales de Salud.

El despliegue de la alerta amarilla busca que cada nivel del sistema sanitario esté alineado y cuente con planes de autoprotección, así como con capacidad de auxilio y respuesta inmediata.

Las fiestas de fin de año suelen traer consigo un aumento en la movilización de personas, uso de pirotecnia, reuniones sociales y exposiciones a situaciones de riesgo.

En ese contexto, la alerta amarilla exige que los establecimientos refuercen actividades preventivas, tanto en la vigilancia sanitaria como en la organización de turnos y el uso eficiente de los insumos médicos.

La norma enfatiza la importancia de anticiparse a posibles incidentes y maximizar la cobertura de atención en los servicios de emergencia.

El sustento legal de la medida obedece al principio de que la salud es un bien de interés público, lo que posiciona al Ministerio de Salud como ente rector en la prevención y el control de riesgos.

Además, el esquema de alerta amarilla no responde a un solo tipo de emergencia, sino que abarca cualquier evento potencial capaz de afectar a la población. Los hospitales y centros de atención, según lo establecido, deben cerrar filas ante la posibilidad de emergencias asociadas tanto al flujo vehicular como a incidentes domiciliarios y accidentes en áreas recreativas.