Navidad y Año Nuevo 2025: Minsa declara alerta amarilla en todos los hospitales del Perú

El Ministerio de Salud (Minsa) estableció la alerta amarilla en todos los hospitales y otros establecimientos sanitarios del país, entre el 20 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026. La disposición fue oficializada por la Resolución Ministerial N.º 935-2025/MINSA y publicada en el Diario Oficial El Peruano. Busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y situaciones adversas que puedan presentarse durante las festividades de Navidad y Año Nuevo de este año.

Según la normativa, esto implica que hay información disponible sobre la inminencia o alta probabilidad de ocurrencia de eventos adversos, por lo que los centros de salud deben aplicar acciones preventivas, reforzar la autoprotección y estar preparados para brindar auxilio rápidamente.

Mediante este esquema, se pretende que las dependencias de salud incrementen la vigilancia y disposición de recursos ante cualquier eventualidad asociada al aumento de movilización y actividades sociales en estas fechas.

La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) asumió la responsabilidad de coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de la alerta en todo el país. Esta labor se realizará en conjunto con las Direcciones Regionales de Salud y las Gerencias Regionales de Salud, lo que permitirá articular las acciones en los diferentes niveles del sistema sanitario durante el periodo señalado.

El sustento de la resolución reafirma el marco legal que califica a la salud como un bien de interés público y define el papel rector del Ministerio de Salud frente a la prevención y el control de riesgos. La medida busca anticiparse a posibles situaciones de emergencia y garantizar que exista una adecuada capacidad de respuesta y cobertura médica cuando crece la demanda de atención en los servicios esenciales.

El Ministerio de Salud (Minsa) comunicó que no habrá restricciones para las reuniones familiares ni los eventos masivos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, a pesar de la reciente alerta epidemiológica por la gripe H2N3.

Según reportes de medios nacionales, la autoridad sanitaria descartó cualquier tipo de prohibición tanto en encuentros sociales como en actividades públicas, conciertos, discotecas o celebraciones entre amigos. Las autoridades recalcaron que la aparición de los primeros casos no constituye motivo suficiente para cancelar las festividades tradicionales de fin de año.

El Instituto Nacional de Salud (INS) detectó dos casos de influenza AH3N2 variante K en menores de edad durante la última semana. Se trató de pacientes de uno y ocho años, quienes recibieron atención en hospitales de Lima y ya se encuentran fuera de peligro. Un portavoz del Minsa manifestó: “Se han dado de alta, ya están en su casa, no ha pasado a mayor riesgo”, declaración que fue compartida por diversos medios.

Tras la aparición de estos casos, se emitió una alerta epidemiológica nacional. El Minsa explicó que la variante de influenza identificada difiere del COVID-19 y no presenta la letalidad asociada al SARS-CoV-2. La vigilancia sanitaria continuará en forma focalizada y se insistió en que hasta el momento no se justifican medidas restrictivas ni suspensiones de actividades multitudinarias.

En relación con las medidas preventivas, la autoridad sanitaria descartó la obligación del uso de mascarillas en espacio público y la suspensión automática de reuniones masivas. Recomendó utilizar tapabocas únicamente en establecimientos de salud o cuando se presenten síntomas respiratorios.

“Estamos recomendando el uso de mascarillas, principalmente en las personas que tienen un cuadro respiratorio”, subrayaron desde el Minsa.