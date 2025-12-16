Perú

Minsa: Perú ha comprado más de 8 millones de vacunas contra la influenza

El Ministerio de Salud confirmó la compra de millones de dosis para enfrentar la llegada de la variante H3N2, en medio de la llegada de los primeros casos del virus al territorio naciona y una alerta sanitaria


Alerta epidemiológica en Perú: detectan
Alerta epidemiológica en Perú: detectan influenza H3N2 e intensifican medidas para evitar nuevos contagios.| Foto: Canva

Desde el Ministerio de Salud (Minsa) informaron que la alerta nacional por gripe H3N2 no agarra desprotegida a la población, puesto que, con anterioridad, se compraron millones de vacunas contra la influenza.

Esto se dio a conocer luego de la confirmación oficial de los primeros dos casos en menores de edad, a la par que se instauraban sistemas de vigilancia epidemiológica para reforzar la identificación y seguimiento del virus.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), explicó que la localización temprana de los contagios muestra un fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.

“Los sistemas funcionan activamente y permiten detectar oportunamente nuevas variantes”, dijo en declaraciones a la prensa. Tanto el menor hospitalizado en el Hospital de Emergencias de Viva El Salvador como el niño internado en el Hospital Nacional Hipólito Unanue ya recibieron alta médica, sin mayores complicaciones.

La variante H3N2, identificada como “subclado K”, empezó a circular internacionalmente en agosto de 2024. Su propagación, apoyada en la alta movilidad global, llevó a que Perú y Costa Rica se convirtieran en los primeros países de la región en registrar casos, tras su aparición en Estados Unidos y Australia.

Autoridades sanitarias destacaron que la vigilancia epidemiológica se mantendrá alta durante las fiestas de fin de año, cuando cerca de 1,3 millones de personas se movilizarán internamente.

Dos casos de gripe H3N2
Dos casos de gripe H3N2 en Perú.

Campaña de vacunación

La campaña anual de inmunización contra la influenza, que se desarrolla desde abril, permitió vacunar a más de 6,5 millones de personas vulnerables en Perú antes de la detección de H3N2, según datos oficiales del Minsa.

Sin embargo, el asesor ministerial Martín Yagui Moscoso advirtió que el restante stock de vacunas disminuye hacia fin de año. “El stock de vacunas debe disminuir justamente porque se hizo el trabajo en meses anteriores”, puntualizó.

Al mismo tiempo, Yagui detalló que la vacuna utilizada abarca protección frente a tres cepas: influenza AH1N1influenza AH3N2 y tipo B, aunque no está fabricada específicamente para el subclado K.

Para garantizar la equidad en la distribución y el acceso, el Minsa actualiza y publica la lista de establecimientos que mantienen disponibilidad de dosis, concentrando esfuerzos en centros de atención 24 horas.

La movilización generada por las noticias sobre los nuevos casos ha producido un incremento de la demanda. El Minsa recalca que la vacunación es anual y no es recomendable recibir más de una dosis en el mismo año. Para los grupos de riesgo, se anuncia una nueva formulación disponible antes de la próxima temporada invernal.

Las recomendaciones incluyen mantener medidas preventivas como lavado de manos, uso de mascarilla ante síntomas respiratorios y ventilar espacios cerrados.

Ante síndrome febril, dolor de garganta, tos o dificultad respiratoria, se exhorta a consultar en los centros de salud, buscando proteger principalmente a niños pequeños, adultos mayores, mujeres gestantes y quienes presentan enfermedades crónicas.

El registro de síntomas para la gripe H3N2 —fiebre alta superior a 38 °C, escalofríos, dolor muscular, debilidad, congestión, tos seca y, en casos menos frecuentes, síntomas gastrointestinales— permite enfocar la respuesta sanitaria ante posibles complicaciones como neumonía.

