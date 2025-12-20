Los trágicos finales de los imitadores de Yo Soy: desde ‘Tito Nieves’ a ‘Lenox’

Los imitadores de Yo Soy que fallecieron. Desde Tito Nieves hasta Lenox.

El programa 'Yo Soy’, transmitido por Latina, se consolidó como uno de los espacios musicales más exitosos y populares en la televisión peruana. Su formato, basado en concursos de imitadores que reproducían la voz y los gestos de reconocidos artistas internacionales y locales, permitió que varios concursantes saltaran a la fama y forjaran vínculos con el público. Más allá de los momentos de éxito, parte de la historia del programa está marcada por el fallecimiento de algunos de sus talentos, cuyas vidas y trayectorias han sido recordadas por la audiencia en los últimos años.

La reciente muerte de Dominic Sánchez Lozano, imitador de Lennox, reavivó la memoria sobre otros participantes del programa que ya no están presentes, pero que siguen viviendo en el recuerdo de muchos peruanos.

Quién era Dominic Sánchez, el cantante de Yo Soy asesinado en Puente Piedra| Latina

El último episodio trágico del universo de ‘Yo Soy’ se produjo en Puente Piedra, al norte de Lima, cuando Dominic Sánchez Lozano fue asesinado la noche del lunes 15 de diciembre. El joven imitador, conocido por su representación de Lennox, del dúo Zion & Lennox, fue atacado a balazos cuando se disponía a entrar en su vivienda en la intersección de la calle Francisco Bolognesi y la avenida Las Acacias, en la zona de La Ensenada. Fuentes policiales confirmaron que el crimen acabó con la vida de Sánchez Lozano de manera instantánea. La noticia conmocionó a la comunidad de artistas y seguidores, quienes destacaron su paso por el certamen y lamentaron lo ocurrido en redes sociales.

Dominic Sánchez Lozano alcanzó notoriedad gracias a su llegada a los conciertos en vivo de ‘Yo Soy’. Su capacidad vocal y su desenvolvimiento escénico le aseguraron un lugar en el reality, donde representó al ídolo puertorriqueño Lennox y obtuvo el aplauso del jurado y de la audiencia. Como muchos exconcursantes, el talento de Sánchez le permitió ofrecer shows y presentaciones fuera de la televisión, extendiendo su carrera artística por diferentes escenarios.

El concursante de Yo Soy Dominic Sánchez muere tras un ataque armado en Lima| Foto: captura de Latina

Michelle Portocarrero

El fallecimiento de Dominic no es el único que ha golpeado al universo de imitadores de ‘Yo Soy’. En agosto de 2019, la muerte de Patricia de los Milagros Portocarrero Sosa, conocida en la industria musical como Michelle Portocarrero, generó pesar en la audiencia y en la comunidad de artistas. Michelle se hizo célebre por interpretar a Lucía de la Cruz en la tercera temporada del programa, en 2012. Su talento la llevó a recorrer varias ciudades de Perú y Ecuador, consolidando su carrera en la música criolla.

La artista, recordada por su capacidad de imitación y carisma, falleció la tarde del 3 de agosto en el Hospital Jorge Reátegui Delgado de Piura. Tras conocerse su deceso, varios exparticipantes de ‘Yo Soy’ y seguidores enviaron mensajes de condolencias y homenajes a través de las redes sociales.

Michelle Portocarrero, Lucía de la Cruz de Yo Soy. Fuente: Latina

Entre los fallecimientos que más impacto causaron en el público también figura el de Luis Hernán Huaraca Ángeles, imitador de Luis Miguel. Huaraca, reconocido por su impecable tributo a “El Sol de México” durante el 2015, falleció el 20 de marzo de 2017 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. “Hola amigos, soy Lionel Huaraca, hijo del Luis Miguel Peruano. Les hago enterar y decirles que mi papá acaba de fallecer hoy a las 5:00, por un paro cardíaco”, informó su hijo en un mensaje de Facebook.

Huaraca había ganado reconocimiento por su participación y sus hijos, tras su muerte, solicitaron apoyo económico para cubrir los gastos funerarios.

Luis Hernán Huaraca Ángeles, imitador de Luis Miguel. Fuente: Latina

Sobre las circunstancias del deceso, los familiares aclararon que Luis Hernán Huaraca perdió el conocimiento mientras pasaba la noche en casa de una amiga, tras asistir a una presentación artística. El imitador padecía una alergia crónica en la garganta que afectó su salud. Llegó a conquistar al público, al jurado y a los televidentes durante su paso por el programa, consolidando una base de seguidores fiel.

Percy Pérez

En octubre de 2014, el programa también despidió a Percy Pérez, imitador de Tito Nieves. El concursante falleció en el Hospital Naval de Lima tras complicaciones causadas por dos infartos. Su amiga Giovanna Carreño, también concursante del programa, relató que Pérez se encontraba en estado crítico y conectado a un respirador artificial.

Percy Pérez fue semifinalista de ‘Yo Soy’ y alcanzó el quinto puesto, lo que le valió reconocimiento y oportunidades en la industria del espectáculo. La inesperada partida del concursante generó reacciones entre el jurado y los seguidores del programa. Personalidades como Maricarmen Marín, Ricardo Morán, Fernando Armas y Adolfo Aguilar expresaron su pesar y enviaron condolencias a la familia del cantante.

Percy Pérez, imitador de Tito Nieves. Latina

Anthony Zavgil y Ferrán Sinatra

La lista de participantes de ‘Yo Soy’ que han fallecido incluye también a otros talentos como Anthony Zavgil, imitador de Miguel Abuelo, y Fernando Orduña Sánchez (Ferrán Sinatra), quien representó a Joe Cocker.

Después de estar internado durante un mes, el imitador de Miguel Abuelo, Anthony Zavgil, falleció en el Hospital Arzobispo Loayza. El concursante fue parte de programa ‘Yo Soy’ en el 2013. La noticia fue confirmada por su colega Carloman Fidel.

Anthony Zavgil, imitador Miguel Abuelo. Latina

Respecto al imitador de Joe Cocker, la muerte de Orduña Sánchez se confirmó en enero de 2024, a través de publicaciones de sus familiares en Instagram, con mensajes llenos de emoción y recuerdos por su trayectoria en el concurso.

Ferrán Sinatra, imitador de Joe Cocker. Latina

A lo largo de sus temporadas, ‘Yo Soy’ permitió que concursantes con talento único alcanzaran notoriedad nacional y encontraran oportunidades profesionales en la música y el entretenimiento. Varios de ellos, tras sus pasos por la televisión, permanecen presentes en el recuerdo de fanáticos y colegas.

Andrés Flores

Andrés Flores, imitador de Óscar D’León, dejó de existir en el 2024. Sus familiares se encargaron de anunciar la noticia a través de las redes sociales. El concursante pisó el set de Yo Soy por primera vez en el 2015, repitiendo el plato en el 2022, en Yo Soy Grandes Batallas.

Previo a ello, en 2021, el artista intentó probar suerte en La Voz Senior, con su propia interpretación. En aquella oportunidad, Daniela Darcourt apostó por él y entró a competencia.

Andrés Flores, imitador de Óscar D’León. Latina