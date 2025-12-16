Perú

¿Quién era Dominic Sánchez?, el concursante de ‘Yo Soy’ asesinado en Puente Piedra

El joven de 28 años recibió varios disparos que provocaron su muerte instantánea en la puerta de su vivienda. Sánchez destacó en el mundo musical por su manera de interpretar al cantante puertorriqueño

Participación del imitador de Lennox en Yo Soy| Latina

Puente Piedra, norte de Lima, fue escenario de la muerte de Dominic Sánchez Lozano, conocido por su participación en el programa ‘Yo Soy’ como imitador de Lennox. El lunes 15 de diciembre, el artista fue atacado con varios disparos cuando se disponía a ingresar a su vivienda, ubicada en la esquina de la calle Francisco Bolognesi con la avenida Las Acacias, en la zona de La Ensenada. Según fuentes policiales, el ataque terminó con la vida de Sánchez Lozano de manera instantánea.

Dominic Sánchez Lozano se destacó a nivel nacional por su desempeño en 'Yo Soy’, el reality musical de Latina Televisión. Su habilidad para el canto y la confianza en el escenario lo impulsaron a superar el proceso de selección hasta llegar a los conciertos en vivo, siempre representando al cantante puertorriqueño Lennox, del dúo Zion & Lennox.

Durante su paso por el programa, Sánchez Lozano optó por cambiar a su compañero imitador de Zion con el objetivo de consolidar un dúo más sólido sobre el escenario.

“Ustedes me deben recordar. Soy el popular (en voz baja) papacita. Sí, soy el histórico de los castings y esta vez creo que voy a venir a triunfar, porque es mi sexta vez y creo que esta vez vamos a triunfar, ya que los demás Zion no me llenaban”, según quedó registrado en el programa.

Tras su paso por la televisión, Sánchez Lozano continuó dedicándose a la música, realizando presentaciones en diversas discotecas donde se promocionaba como el principal imitador de Lennox en la escena local. Su trayectoria artística se mantuvo activa por los escenarios de música rap.

Asesinan a concursante de ‘Yo Soy’ en la puerta de su casa en Puente Piedra| Captura del programa de Yo Soy

Asesinato del cantante

El homicidio se produjo cuando Dominic Sánchez Lozano llegaba a su hogar en una moto. Un sicario lo interceptó y le disparó catorce veces, de acuerdo con reportes policiales, provocando su fallecimiento en el lugar. Las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) investigan el caso para identificar a los responsables y esclarecer el motivo del ataque, debido a que se desconoce si recibía amenazas.

Cantante fue baleado en la puerta de su casa en Puente Piedra| Latina Noticias

La muerte de Dominic Sánchez Lozano ha generado impacto entre quienes seguían su carrera y entre vecinos de Puente Piedra. Su historia destaca por la perseverancia que mostró en su carrera musical y por la huella que dejó en el ámbito artístico del concurso de imitadores.

Asimismo, a través de las redes sociales, diversos amigos y familiares se despidieron del joven con emotivas dedicaciones. En tanto, el músico será velado en su vivienda de Puente Piedra, donde fue asesinado.

El vocalista, recordado por su imitación de Lennox, falleció después de recibir múltiples disparos al llegar a su domicilio en Lima|Foto: publicada por Antonio Mendoza

Por su parte, los familiares prefirieron guardar silencio hasta que las investigaciones sigan su curso.

Ricardo Morán le dedica el programa

Ricardo Morán, productor y jurado del programa “Yo Soy”, dedicó la última gala a Dominic Sánchez tras conocer de su asesinato. Durante la transmisión, Morán manifestó su pesar y recordó la perseverancia y carisma de Sánchez, resaltando su participación en varias temporadas y el afecto que se ganó entre el equipo y los televidentes del concurso.

La familia de “Yo Soy” y el propio Morán enviaron condolencias a los familiares y seguidores del artista. En su mensaje, el jurado destacó el optimismo de Dominic y su constante presencia en los castings, brindando palabras de reconocimiento hacia su actitud positiva.

Canales de ayuda ante una emergencia

En caso de necesitar ayuda, es recomendable guardar estos números en el teléfono y tenerlos accesibles. Ante cualquier emergencia, contactar de inmediato al canal correspondiente para recibir asistencia especializada.

  • SAMU: Atención médica prehospitalaria para casos de salud, accidentes o emergencias médicas al 106.
  • PNP: Disponible las 24 horas para reportar crímenes, robos o solicitar intervención policial inmediata.
  • Línea 100: Apoyo y orientación ante situaciones de violencia familiar o sexual.

