Los destinos en Perú en tendencia para quienes quieren nuevas experiencias en Navidad y Año Nuevo

Este año, Promperú impulsa el turismo interno con más de 100 experiencias únicas disponibles en su plataforma, pensadas para todo tipo de viajeros: desde quienes buscan aventura, hasta quienes prefieren descanso, cultura o gastronomía

Descubre qué viajes y experiencias
Descubre qué viajes y experiencias lideran las reservas para quienes quieren despedir el 2025 fuera de la rutina. Foto: Composición Infobae Perú

Cada vez más familias eligen despedir el 2025 fuera de casa: buscan unas Fiestas Navideñas alejadas de la rutina, priorizando experiencias de calidad, bienestar y mini aventuras al alcance de todos. Optar por un viaje —aunque sea corto— se ha convertido en una tendencia marcada: es la receta perfecta para relajarse, reconectar y sumar memorias antes de empezar el año nuevo.

Esta búsqueda de desconexión coincide con una creciente oferta de escapadas y rutas originales, pensadas para quienes quieren aprovechar los feriados con una pausa lejos de lo cotidiano. La clave está en sumar destinos flexibles, paquetes personalizables y servicios seguros, respondiendo tanto al viajero espontáneo como al planificador digital. Según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), el panorama de opciones nacionales para estas fechas es más amplio que nunca y apuesta fuerte por la diversidad y la experiencia local.

Con plataformas como Y tú qué planes, el horizonte turístico 2025 combina innovación, servicio y buenos precios: hay 110 experiencias únicas para todos los perfiles, impulsando propuestas de aventura, gastronomía, cultura y naturaleza con garantía formal de más de 40 empresas.

Navidad en el Perú es
Navidad en el Perú es bastante colorida y muestra el arraigo de cada tierra

¿Cuáles son las propuestas viajeras más reservadas para despedir el año?

El clima festivo contagia a quienes buscan “resetear” cambiando de entorno, aunque sea por un par de días. Estas son algunas de las opciones con más movimiento de reservas este año:

  • Dos días y una noche en Ica desde S/230, con tours por las espectaculares Islas Ballestas, la Reserva Nacional de Paracas y Huacachina. La experiencia gastronómica incluye talleres de pisco y vino, en rutas especializadas para los apasionados del sabor local.
  • Tres días y dos noches en Trujillo desde S/350: paquetes que integran lo cultural (museos y exhibiciones de caballos de paso), lo natural (Huanchaco, laguna de Conache) y lo foodie (circuitos de cocina norteña).
  • Escapada esencial a Iquitos para quienes quieren cerrar el año como exploradores: caminatas nocturnas, avistamiento del atardecer amazónico y experiencias de selva, todo en modo express.

Para quienes aseguran el “microretiro” sin distanciarse mucho, Y Tú Qué Planes desarrolla ofertas flexibles en todas las regiones: alojamientos boutique, excursiones temáticas y tours de proximidad.

Loreto y su capital Iquitos
Loreto y su capital Iquitos ofrecen una experiencia amazónica con un clima cálido y húmedo ideal para explorar. - Crédito: Andina

¿Qué destinos elegir para una escapada cerca de Lima en fin de año?

Los “staycations” y las microescapadas siguen ganando adeptos entre quienes valoran lo práctico, ecoamigable y personalizado. Aquí, la tendencia es redescubrir lo local con estilo:

  • Paracas y costa sur: propuestas rápidas para surfear, pasear o saborear mariscos frente al mar en el día.
  • Lunahuaná posicionado como el referente para el turismo de adrenalina, con canotaje, cuatrimotos y catas en bodegas artesanales.
  • Antioquía y pueblos cercanos a Lima: ideales para trekkings, city tours express y fotografía urbana diferente.
  • Huaral y Churín: destino favorito del slow travel, combinando gastronomía campestre, aguas termales y paisajes para reconectar.
Si lo que buscas es
Si lo que buscas es hacer turismo de salud, los baños termales de Churín es una excelente opción. (Andina)

¿Cuánto cuesta viajar al sur desde Lima en diciembre?

El otro gran tema de temporada: el valor de los pasajes interprovinciales dispara búsquedas y conversaciones en redes. Este diciembre, la alta demanda ha hecho que los precios desde Lima hacia el sur superen registros habituales. En el terminal de Atocongo, tarifas que normalmente iban de S/40 a S/100 ahora escalan hasta S/200 para Arequipa y entre S/250 y S/300 para Cusco. Una pasajera rumbo a Quispicanchi, en Cusco, pagó S/160 —un salto si se la compara con la tarifa regular de S/110.

El dato obliga: conseguir asiento el mismo día es casi una hazaña y solo quienes planificaron con tres o cuatro días de antelación encontraron precios más amigables. Rutas a Ayacucho promedian S/140, y casi todos los destinos de alta demanda mantienen precios elevados. Aun así, el movimiento de viajeros permanece intenso: el reencuentro familiar y las fiestas siguen primando, por encima del costo del ticket.

Alejandro Duarte expone el calvario

El fin de GOLPERU: Movistar

Jefferson Farfán criticó el manejo

Navidad y Año Nuevo: Qué

Magaly lanza dura crítica a
Juntos por el Pueblo: ¿quiénes

Gran Final de 'Yo Soy

El fin de GOLPERU: Movistar

