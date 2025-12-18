Perú

Sortearán la canasta navideña más grande del mundo en Santa Anita este 27 de diciembre: supera las siete toneladas

La iniciativa, que se realiza desde hace dos décadas, reunirá productos de consumo diario y artículos de temporada

El Mercado de Santa Anita sorteará una canasta navideña de más de siete toneladas este 27 de diciembre. (24 Horas)

En los días previos al cierre del año, el movimiento en los grandes mercados de Lima suele intensificarse. Familias, comerciantes y emprendedores recorren pasillos en busca de abastecimiento, ofertas y oportunidades que permitan equilibrar lo0s gastos propios de diciembre. En ese contexto, el Mercado de Productores de Santa Anita concentra miradas por una iniciativa que convoca tanto por su escala como por su tradición.

Desde la entrada principal, la estructura que reúne miles de productos domina el espacio y obliga a detenerse. No se trata solo de volumen, sino de un esfuerzo colectivo que involucra a cientos de puestos y resume una práctica sostenida durante dos décadas.

El sorteo de una canasta navideña de proporciones inéditas se integra a la dinámica comercial del mercado y se vincula con la costumbre de premiar a los clientes en fechas clave. La expectativa crece conforme se acerca el día señalado, mientras los organizadores afinan detalles y el público consulta los requisitos para participar.

Una canasta de dimensiones excepcionales

En los días previos a fin de año, el Mercado de Productores de Santa Anita concentra alta afluencia de público por compras y promociones.

La denominada canasta navideña más grande del mundo supera las siete toneladas de peso y reúne productos de consumo diario y artículos propios de la temporada. Sacos de arroz y azúcar, cajas de aceite, productos de limpieza y otros insumos forman parte de una estructura que, por su tamaño, requiere plataformas y apoyo logístico especial para su exhibición.

La composición del premio responde al aporte coordinado de los comerciantes. Cada puesto contribuyó con mercadería, lo que permitió reunir una cantidad que, según los propios organizadores, podría abastecer varias tiendas de barrio. La iniciativa se integra a una práctica que el mercado mantiene desde hace años, con premios de gran tamaño como principal atractivo.

¿Cuándo será el sorteo?

El sorteo se encuentra programado para el 27 de diciembre al mediodía. Así lo confirmó el presidente del Mercado de Santa Anita, Pedro González, durante una entrevista en 24 Horas. “Estamos listos para el sorteo de la super canasta este 27 de diciembre a las 12:00 p.m.”, señaló.

Además, recordó que la actividad no surge de manera reciente. “Esta actividad no es nueva, sino que, desde hace 20 años, venimos haciendo este tipo de sorteos”, explicó. En esta edición, la coordinación entre los comerciantes permitió ampliar la escala del premio principal y sumar incentivos adicionales.

La participación se habilita mediante compras realizadas dentro del mercado. El monto mínimo establecido asciende a 100 soles, cifra que permite acceder a un ticket. Cada comprobante incluye datos personales del comprador, requisito indispensable para validar la participación.

Tickets, aportes y reglas claras

El sistema de participación se apoya en la distribución de talonarios entre los puestos del mercado. Según explicó el presidente del centro de abastos, “todos los que trabajan acá en el mercado, dueños de un puesto, de un stand, donan un producto y le damos un talonario. Este talonario tiene cien tickets”.

Cada cliente que realiza una compra recibe un ticket y lo deposita en el ánfora destinada al sorteo. En caso de que la persona ganadora no se encuentre presente el día del evento, la organización realiza una llamada telefónica. “Se respeta la suerte del ganador. No está presente, lo llamamos”, indicó González, al detallar el procedimiento conforme a la normativa vigente.

El plazo para depositar los tickets vence el mismo 27 de diciembre, dos horas antes del sorteo. Después de ese horario, no se permite el ingreso de nuevos comprobantes, medida que busca garantizar orden y transparencia durante la actividad.

Premios adicionales y opciones para todo público

Además del premio principal, la jornada contempla sorteos complementarios. Canastas de distintos tamaños y valores forman parte de los llamados premios consuelo, destinados a ampliar las posibilidades entre los participantes.

La feria de canastas instalada dentro del mercado ofrece alternativas que parten desde montos accesibles hasta opciones de mayor valor. Entre las opciones se incluyen canastas valorizadas en 80, 100, 200 y hasta 500 soles. Sobre estas últimas, una vendedora explicó: “Ahorita tenemos esta canasta premium selecta, está quinientos soles. La de acá, con productos puros, selectos, finos para engreír a alguien muy especial”.

Tradición navideña y consumo

En el país, las canastas navideñas incluyen productos asociados a las celebraciones de diciembre. Panetón, chocolate para taza, vino o espumante suelen acompañarse de alimentos básicos como arroz, azúcar, fideos, leche evaporada y menestras. Conservas, galletas y mermeladas completan una selección pensada para el consumo familiar.

La propuesta del Mercado de Santa Anita amplía ese concepto tradicional mediante una escala que supera cualquier referencia previa. Siete toneladas de productos resumen el esfuerzo colectivo de cientos de comerciantes y consolidan una actividad que, año tras año, forma parte del calendario del centro de abastos.

La invitación permanece abierta hasta el mismo día del sorteo. “Vengan con tiempo a comprar al gran mercado de productores de Santa Anita”, reiteró Pedro González, al recordar que cada compra representa una opción para participar en una de las rifas más comentadas de la temporada.

