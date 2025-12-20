Perú

La graduación de Camila Domínguez se vio marcada por la ausencia de su padre, Christian Domínguez

La joven compartió su alegría en redes sociales y recibió el apoyo de su madre y hermana, mientras el artista obtuvo críticas por no estar presente

Guardar
Camila Domínguez se graduó, pero no asistió Christian Domínguez. Video: TikTok

La noche del miércoles 17 de diciembre de 2025, Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez y de Melanie Martínez, celebró su graduación escolar en una ceremonia marcada por la emoción y el respaldo familiar, pero también por la notoria ausencia de su padre. Mientras la joven recibía el apoyo incondicional de su madre y su hermana, la figura paterna no estuvo presente.

Graduación de Camila Domínguez y ausencia de Christian Domínguez

La ceremonia de graduación de Camila Domínguez se desarrolló en un ambiente cargado de sentimientos encontrados. La joven estuvo acompañada en todo momento por su madre, Melanie Martínez, y su hermana, quienes compartieron con ella la alegría de culminar una etapa académica. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a Camila luciendo toga, medalla y diploma, visiblemente emocionada y agradecida por el respaldo de su entorno más cercano.

Camila compartió en sus historias de Instagram el instante en que subió al estrado para recibir su diploma, acompañando las imágenes con un mensaje dirigido a quienes la acompañaron en los momentos clave de su vida: “Gracias por estar ahí en los momentos más importantes de mi vida”. Este gesto fue interpretado como una muestra de gratitud hacia su madre y hermana, quienes han sido su principal soporte ante la ausencia paterna.

El contexto familiar de Camila ha estado marcado por conflictos y distanciamiento con Christian Domínguez. Meses antes, la joven relató el dolor que le provocó la falta de presencia de su padre y el bullying sufrido en el colegio a raíz de los escándalos familiares. La ceremonia de graduación, lejos de ser un momento de reconciliación, evidenció la continuidad de esa distancia.

La graduación de Camila Domínguez
La graduación de Camila Domínguez se vio marcada por la ausencia de su padre, Christian Domínguez.

Mientras Camila celebraba su logro académico, Christian Domínguez se encontraba en un concierto con la Gran Orquesta, evento transmitido por Panamericana Televisión y en el que también participó Karla Tarazona. El cantante no solo se ausentó físicamente de la ceremonia, sino que tampoco compartió mensajes públicos ni contenido relacionado con la graduación de su hija, una actitud que generó críticas y comentarios en redes sociales.

La coincidencia horaria entre la ceremonia y la presentación musical del cantante no pasó inadvertida para los usuarios, quienes cuestionaron la decisión de Domínguez de priorizar su actividad profesional sobre un momento determinante en la vida de su primogénita.

Mensajes de apoyo de Melanie Martínez y la hermana de Camila

En contraste con el silencio de Christian Domínguez, Melanie Martínez y la hermana de Camila se volcaron en muestras públicas de afecto y orgullo. Ella compartió un video nostálgico recordando el crecimiento de su hija: “2008: Así se escuchó su llanto. 2025: Su graduación, mi amor infinito”. A este mensaje se sumaron frases de aliento y esperanza: “Graduada y brillando. El mundo es tuyo hija mía. Un capítulo se cierra y mil sueños comienzan. Felicitaciones. De sueños a metas cumplidas. Orgullo total”.

La hermana mayor de Camila, hija de Melanie, también utilizó sus redes sociales para expresar su alegría y admiración: “Se graduó mi princesa”, escribió. Estas manifestaciones públicas reforzaron la imagen de una familia unida en torno a la joven, pese a las adversidades y la ausencia paterna.

Camila Domínguez estuvo en su graduación junto a su madre y hermana mayor. Video: TikTok

Más allá del ámbito familiar, Camila Domínguez ha comenzado a forjar su propio camino profesional. La joven se ha incorporado como modelo en la línea de ropa de la empresaria Alejandra Baigorria. La empresaria destacó el desempeño y la actitud de Camila, describiéndola como una joven responsable, agradecida y con una energía positiva: “Acá en el salón todo el mundo la ama… Es una niña linda, bien portada, que agradece. Todos los chicos la quieren. Tiene una vibra muy bonita… Solo quiere trabajar… Tiene mucha vocación y eso es muy importante”, afirmó Baigorria.

La empresaria también aclaró que su relación laboral es exclusivamente con Melanie Martínez, madre de Camila, y que no mantiene contacto con Christian Domínguez. La empresaria subrayó que la colaboración con la joven responde a una estrategia profesional y a la convicción de apoyar a nuevas generaciones con talento y disciplina.

El entorno profesional de Camila ha valorado su esfuerzo y compromiso, alejándose de las polémicas mediáticas que han rodeado a su familia. Baigorria insistió en que la campaña busca inspirar y transmitir mensajes positivos, más allá de cualquier conflicto personal.

Temas Relacionados

Camila DomínguezChristian DomínguezMelanie Martínezperu-entretenimiento

Más Noticias

El emotivo adiós de María Pía Copello: así fue la última transmisión de ‘Mande quien mande’ con más de una sorpresa

La conductora vivió una despedida inolvidable junto a Carlos Vílchez, Mario Hart y su hijo Samuel, quien la sorprendió en vivo, mientras la expectativa crece por sus próximos proyectos en la pantalla y las redes

El emotivo adiós de María

José Jerí presume avances frente al crimen, aunque los asesinatos no cesan: “Los resultados han ido avanzando”

La administración de José Jerí sostiene que las acciones policiales han aumentado y que se han logrado capturas y decomisos, aunque la percepción de inseguridad y los ataques a transportistas y comerciantes continúan en el país

José Jerí presume avances frente

Las empresas peruanas enfrentan el reto de la digitalización para 2026

Más de 3 millones de compañías buscan separar y profesionalizar funciones administrativas y comerciales para fortalecer la productividad y adecuarse a nuevas demandas del mercado regional y los desafíos digitales en 2026

Las empresas peruanas enfrentan el

Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy por ayudarla a ver a sus hijos tras cinco años de distanciamiento

La modelo peruana expresó su gratitud a Romina por mediar en el reencuentro con sus hijos, aunque la visita despertó nueva controversia familiar.

Angie Jibaja agradece a Romina

El voto digital no llegará para las Elecciones 2026: JNE frena su implementación por riesgos a la confianza electoral

El organismo electoral concluyó que la solución de voto digital propuesta por la ONPE no ofrece garantías suficientes de seguridad, integridad ni confianza para aplicarse en 2026

El voto digital no llegará
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El voto digital no llegará

El voto digital no llegará para las Elecciones 2026: JNE frena su implementación por riesgos a la confianza electoral

Pedro Castillo: Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de expresidente para excarcelación por temas de salud

Tomás Gálvez sobre fiscales del Equipo Especial Lava Jato: “Las palomas no matan a las escopetas”

Mano dura y cárceles al estilo ‘Bukele’ en las Elecciones 2026: ¿Qué propuestas son viables en la lucha contra la criminalidad?

Vladimir Cerrón desde la clandestinidad: Su candidatura a la Presidencia, critica al gobierno de Dina Boluarte y los ministros que la traicionarán

ENTRETENIMIENTO

Angie Jibaja agradece a Romina

Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy por ayudarla a ver a sus hijos tras cinco años de distanciamiento

Michelle Alexander y su hermano Julián aseguran que seguirán trabajando juntos: “Déjense de inventar tonterías”

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

Viudo de Edita Guerrero enfrentado con fundadores de Corazón Serrano: “Nunca han venido a ver a mis hijos”

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

DEPORTES

Jugadora de la selección peruana

Jugadora de la selección peruana vuelve a la Liga Nacional de Vóley de forma inédita: jugará por Olva Latino solo un mes

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Carla ‘Cotito’ Rueda, exvoleibolista peruana, reveló el momento más duro que le tocó vivir: “Perdí un bebé a los 24 años”

Alianza Lima sumó su sexto fichaje, mientras que Universitario no anunció ningún refuerzo para el 2026: el motivo de su retraso

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos