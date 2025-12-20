Camila Domínguez se graduó, pero no asistió Christian Domínguez. Video: TikTok

La noche del miércoles 17 de diciembre de 2025, Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez y de Melanie Martínez, celebró su graduación escolar en una ceremonia marcada por la emoción y el respaldo familiar, pero también por la notoria ausencia de su padre. Mientras la joven recibía el apoyo incondicional de su madre y su hermana, la figura paterna no estuvo presente.

Graduación de Camila Domínguez y ausencia de Christian Domínguez

La ceremonia de graduación de Camila Domínguez se desarrolló en un ambiente cargado de sentimientos encontrados. La joven estuvo acompañada en todo momento por su madre, Melanie Martínez, y su hermana, quienes compartieron con ella la alegría de culminar una etapa académica. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a Camila luciendo toga, medalla y diploma, visiblemente emocionada y agradecida por el respaldo de su entorno más cercano.

Camila compartió en sus historias de Instagram el instante en que subió al estrado para recibir su diploma, acompañando las imágenes con un mensaje dirigido a quienes la acompañaron en los momentos clave de su vida: “Gracias por estar ahí en los momentos más importantes de mi vida”. Este gesto fue interpretado como una muestra de gratitud hacia su madre y hermana, quienes han sido su principal soporte ante la ausencia paterna.

El contexto familiar de Camila ha estado marcado por conflictos y distanciamiento con Christian Domínguez. Meses antes, la joven relató el dolor que le provocó la falta de presencia de su padre y el bullying sufrido en el colegio a raíz de los escándalos familiares. La ceremonia de graduación, lejos de ser un momento de reconciliación, evidenció la continuidad de esa distancia.

La graduación de Camila Domínguez se vio marcada por la ausencia de su padre, Christian Domínguez.

Mientras Camila celebraba su logro académico, Christian Domínguez se encontraba en un concierto con la Gran Orquesta, evento transmitido por Panamericana Televisión y en el que también participó Karla Tarazona. El cantante no solo se ausentó físicamente de la ceremonia, sino que tampoco compartió mensajes públicos ni contenido relacionado con la graduación de su hija, una actitud que generó críticas y comentarios en redes sociales.

La coincidencia horaria entre la ceremonia y la presentación musical del cantante no pasó inadvertida para los usuarios, quienes cuestionaron la decisión de Domínguez de priorizar su actividad profesional sobre un momento determinante en la vida de su primogénita.

Mensajes de apoyo de Melanie Martínez y la hermana de Camila

En contraste con el silencio de Christian Domínguez, Melanie Martínez y la hermana de Camila se volcaron en muestras públicas de afecto y orgullo. Ella compartió un video nostálgico recordando el crecimiento de su hija: “2008: Así se escuchó su llanto. 2025: Su graduación, mi amor infinito”. A este mensaje se sumaron frases de aliento y esperanza: “Graduada y brillando. El mundo es tuyo hija mía. Un capítulo se cierra y mil sueños comienzan. Felicitaciones. De sueños a metas cumplidas. Orgullo total”.

La hermana mayor de Camila, hija de Melanie, también utilizó sus redes sociales para expresar su alegría y admiración: “Se graduó mi princesa”, escribió. Estas manifestaciones públicas reforzaron la imagen de una familia unida en torno a la joven, pese a las adversidades y la ausencia paterna.

Camila Domínguez estuvo en su graduación junto a su madre y hermana mayor. Video: TikTok

Más allá del ámbito familiar, Camila Domínguez ha comenzado a forjar su propio camino profesional. La joven se ha incorporado como modelo en la línea de ropa de la empresaria Alejandra Baigorria. La empresaria destacó el desempeño y la actitud de Camila, describiéndola como una joven responsable, agradecida y con una energía positiva: “Acá en el salón todo el mundo la ama… Es una niña linda, bien portada, que agradece. Todos los chicos la quieren. Tiene una vibra muy bonita… Solo quiere trabajar… Tiene mucha vocación y eso es muy importante”, afirmó Baigorria.

La empresaria también aclaró que su relación laboral es exclusivamente con Melanie Martínez, madre de Camila, y que no mantiene contacto con Christian Domínguez. La empresaria subrayó que la colaboración con la joven responde a una estrategia profesional y a la convicción de apoyar a nuevas generaciones con talento y disciplina.

El entorno profesional de Camila ha valorado su esfuerzo y compromiso, alejándose de las polémicas mediáticas que han rodeado a su familia. Baigorria insistió en que la campaña busca inspirar y transmitir mensajes positivos, más allá de cualquier conflicto personal.