Perú

Christian Domínguez no sabe si irá a la fiesta de graduación de su hija con Melanie Martínez: “Haré lo que se me permita”

El cantante enfrentó una incómoda pregunta en vivo sobre si asistirá al evento escolar de su hija, dejando clara su postura por cautela legal

Christian Domínguez sobre la graduación de su hija: “Haré lo que no la lastime”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La tensión en torno a la vida familiar y personal de Christian Domínguez volvió a tomar fuerza, esta vez en una conversación intensa y cargada de emociones durante su participación en La Noche Habla, donde Rick La Torre no evitó entrar a uno de los temas más sensibles del cantante: la inminente fiesta de graduación de su hija.

En medio de la controversia legal con Melanie Martínez por una medida de alejamiento, el artista se mostró vulnerable, cauteloso y también determinado a seguir un camino guiado por opiniones profesionales, asegurando que solo actuará “en función de lo que se me permita”.

Todo inició cuando el conductor del programa, sin rodeos, abordó el tema que ya circulaba en redes: la organización de la celebración escolar. “Y ahora te pregunto algo que sí se ha expuesto, y es que tu hija está próxima a celebrar su fiesta de graduación. Veo que está con una conocida figura del medio, Alejandra Baigorria, que le está ayudando a hacer todo”, dijo Rick La Torre.

Christian Domínguez revela que ya inició evaluaciones psicológicas por demanda contra Melanie Martínez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Christian reaccionó confundido al comienzo: “Claro, eso es otro tema. ¿Qué me preguntaste?”, respondió, intentando evadir por unos segundos el cuestionamiento. Sin embargo, el presentador lo condujo nuevamente a la pregunta central: ¿irá o no irá a la fiesta de graduación de su hija?

Rick insistió con claridad absoluta: “Quiero preguntarte directamente: ¿Tú vas a ir a la graduación? ¿Deseas ese momento único e inolvidable que va a ser bailar con tu hija en esa fiesta?”.

Fue ahí cuando Christian abrió una ventana a su parte más emocional: “Mira, yo deseo muchas cosas. Yo espero que todas las cosas que yo deseo se den. Yo deseo eso de corazón. Creo que es una respuesta bastante entendible”, expresó con seriedad.

Christian Domínguez revela que ya inició evaluaciones psicológicas por demanda contra Melanie Martínez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Todo depende de lo legal

También afirmó que no se moverá por impulso ni por deseo personal, sino por lo que un equipo profesional le indique durante las próximas semanas.

Yo voy a hacer lo que se me permita hacer. Lo que vaya a hacer no lastime, que sea algo bonito. Yo no voy a pensar en este momento en mí, ni en lo que yo quiero. Yo tengo que pensar en lo que mi hija desea”, remarcó frente a cámaras.

El cumbiambero explicó que la demanda que interpuso contra Melanie Martínez se encuentra ya en proceso, y que él mismo está siguiendo evaluaciones y pasos legales orientados a que el conflicto se resuelva pronto:

Christian Domínguez revela que ya inició evaluaciones psicológicas por demanda contra Melanie Martínez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Esta demanda no es una demanda que se va a empezar el próximo año. No, no, no. Yo empiezo en estos días. Ya comencé a atender todo el tema psicológico y judicial. ¿Para qué? Para que esto sea pronto y que justamente esa ayuda profesional me diga: ‘Está perfecto, haz esto, haz esto, haz esto’. Y yo diga: ‘Me siento bien para hacerlo’.

Durante la conversación, Rick La Torre también reflexionó sobre la necesidad de sanar heridas. “Al final del día creo que ustedes tres —hablo por ti, por Melanie y por tu hija— necesitan curar muchas heridas, muchos vacíos... cosas que se han expuesto, cosas que no.” Domínguez reaccionó con una frase que dejó entrever la complejidad emocional del momento: “Nunca creería usted en esto”, comentó, generando un breve silencio en el set.

El conductor cerró su intervención con un consejo prudente, sin pretender entrar en lo personal de la familia: “Lo único que te podría decir, porque no soy nadie para dar consejos, es que traten de solucionarlo a la interna, que creo, entiendo, lo están haciendo”.

Nueva polémica para Christian Domínguez: no habría llamado a su hija en su cumpleaños, según Melanie. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

