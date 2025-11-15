Perú

Alejandra Baigorria le obsequia el vestido de promoción a la hija de Christian Domínguez y Vania Bludau se ofrece a peinarla

En medio de la polémica por la ausencia de Christian Domínguez en el cumpleaños de su hija Camila, la rubia de Gamarra destacó al sorprenderla con el regalo del vestido de promoción, además, la expareja del cantante tampoco se quedó atras

Alejandra Baigorria sorprende a la hija de Christian Domínguez. IG

La polémica alrededor de Christian Domínguez vuelve a ocupar la agenda mediática luego de que se conociera que el cantante no tuvo gestos públicos públicos por el reciente cumpleaños de su hija mayor, Camila Domínguez. Frente a esta situación, Alejandra Baigorria, empresaria y figura televisiva, decidió dar un paso adelante para acompañar a la adolescente en un momento simbólico y cargado de significado: le regaló el vestido de promoción de sus sueños, asesorándola y acompañándola en todo el proceso de elección.

La jornada que unió a Baigorria y Camila Domínguez sucedió poco después de que la madre de la adolescente, Melanie Martínez, hiciera público que el cantante no envió felicitaciones ni obsequios a su hija en la fecha de su cumpleaños número 17, el 13 de noviembre. Ese día, la joven fue saludada por familiares y amigos, pero la ausencia de una muestra de cercanía por parte de Domínguez provocó molestia entre seguidores y comentarios en redes sociales.

Alejandra Baigorria se muestra
Alejandra Baigorria se muestra muy cariñosa con la hija de ChIstian Domínguez y le regala su obseguio

En Gamarra con Camila

Alejandra Baigorria llevó a Camila al emporio textil de Gamarra, uno de los principales centros de confección y venta de ropa del país, para seleccionar personalmente las telas y el diseño del vestido que la joven lucirá en su fiesta de promoción escolar. La elección se realizó junto a la diseñadora responsable del traje de bodas de Baigorria, considerado uno de los más destacados del mundo mediático local. “Estamos en el emporio de Gamarra, mi lugar favorito y adivinen con quién hemos venido a elegir su viaje de promoción”, relató Baigorria en sus redes sociales.

Durante el proceso, Camila Domínguez pudo escoger la tela y el modelo a su gusto, con la guía y experiencia de Baigorria y el apoyo de su madre. “Hoy convertiremos a una niña en princesa”, escribió la empresaria en una publicación que acompañó el registro fotográfico del día, resaltando la emoción tanto de la joven como de quienes participaron en la experiencia.

La actitud de Alejandra Baigorria contrasta con la postura de Christian Domínguez en el contexto de conflictos familiares recientes. El cantante se ha visto envuelto en disputas públicas con Melanie Martínez, a quien denunció por presunta violencia psicológica contra su hija. A pesar del conflicto, Camila mantuvo un momento de cercanía con su padre en una audiencia judicial, donde él se disculpó por su ausencia. Sin embargo, días después, Martínez afirmó no tuvo gestos durante la celebración del cumpleaños de su hija.

Christian Domínguez.
Christian Domínguez.

La controversia subió de tono cuando se evidenció que el artista hizo un costoso regalo a Karla Tarazona, madre de uno de sus hijos menores, entregándole una camioneta, .

En ese escenario, el gesto de Baigorria fue bien recibido no solo por la joven homenajeada, sino por seguidores, amigos y figuras del espectáculo. La empresaria expresó su deseo de acompañar a Camila en una fecha que suele ser especial en la vida de los adolescentes peruanos.

¿Vania Bludau se ofreció a peinarla?

En la publicación, Vania Bludau sorprendió al ofrecerse a peinarla. “(yo la puedo peinar cómo cuando era chiquita)”, escribió la modelo, quien fue pareja de Christian Domínguez ha muchos años. Pese a que no hay noticias concretas al respecto, sus fans no han dudado en halagarla y expresar que desean que este pedido se concrete.

“Lindo tú corazón. Bella, eres una chica hermosa. saludos”, “Lo máximo, para que otras aprendan”, “Sería otro lindo gesto, y super madura de tu parte”, son algunos mensajes que se pueden leer de parte de los usuarios de las redes sociales.

Vania Bludau se compromete a
Vania Bludau se compromete a peinar a la hija de Christian Domínguez

