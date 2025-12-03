Perú

Jorge Luna celebra que ganó dos Récords Guinness: "Un sueño más cumplido"

El comediante compartió con emoción uno más de sus logros en su trabajo desde su éxito con Hablando Huevadas

El comediante y empresario peruano Jorge Luna obtuvo dos Récords Guinness con su plataforma de suscripción No hay sin suerte, al alcanzar hitos que establecen nuevas referencias en la industria digital de la región. La noticia representa un importante avance en la carrera de Luna y consolida la participación de una de las comunidades virtuales más comprometidas del país.

Los reconocimientos fueron concedidos por Guinness World Records tras un proceso de validación que incluyó adjudicación remota y supervisión notarial. No hay sin suerte se hizo acreedora del galardón por haber congregado a la mayor cantidad de espectadores en un sorteo transmitido en vivo por Instagram, con un total de 14.146 personas conectadas de manera simultánea el 30 de octubre de 2025.

Además, la plataforma estableció otro récord al distribuir la mayor cantidad de premios en un solo mes mediante una página de suscripción, alcanzando 5.156 premios otorgados entre sus usuarios.
La reacción de Jorge Luna ante el anuncio fue de profunda emoción y gratitud hacia quienes integran su comunidad. “Quiero compartir con ustedes esta felicidad. Debo confesar que lloré cuando abrí los certificados de Guinness. Es un sueño más cumplido”, compartió el creador tras recibir los certificados oficiales.

Guinness World Records subrayó que los hitos alcanzados reflejan tanto la fortaleza del compromiso de la comunidad digital como la solidez operacional de la plataforma. El organismo enfatizó que la validación mediante procedimientos estrictos respalda la credibilidad de sorteos y dinámicas en entornos virtuales.

El hecho de alcanzar ambos récords en un mismo mes evidencia, para la organización internacional, un nivel de confianza y entrega de valor no habitual entre plataformas de suscripción.

No hay sin suerte surgió en 2023 como una propuesta diferente dentro de la industria de creación de contenido. El modelo de suscripción implementado conecta a los usuarios con beneficios y experiencias mensuales, bajo estándares operativos respaldados incluso por la certificación ISO 9001.

En apenas dos años, la plataforma encabezada por Jorge Luna construyó una base de seguidores que trasciende fronteras y suma miles de suscriptores de manera activa, quienes participan en dinámicas, sorteos en vivo y actividades organizadas por el propio comediante.

El doble reconocimiento Guinness no solo consolida a Jorge Luna como referente del entretenimiento digital, sino que también marca un precedente en la evolución de modelos basados en suscripciones, donde la interacción y la confianza de la audiencia resultan determinantes en el éxito de nuevas iniciativas en el entorno virtual.

Seguidores celebran el éxito de Jorge Luna

Tras anunciar esta noticia, Jorge Luna recibió un sinfín de felicitaciones. En más de una ocasión, el humorista no ha dudado en mostrar su faceta más dura de las veces que se endeudó y hasta no tuvo para comer, pero que con el trabajo constante ahora ha podido superarse y darle una mejor vida a su familia.

Ante este logro de un proyecto personal como es ‘No hay sin suerte’, sus seguidores lo llenaron de felicitaciones y elogios, destacando que solo es el comienzo de mejores cosas en un futuro no muy lejano.

“El patrón de los marrones”, “Felicitaciones, eres un genio!”, “Felicidades y que lleguen más bendiciones”, ”Felicidades Jorgito, te lo mereces mucho, mi patrón d los marrones, hay q ir por más", “Orgullo de muchos! Felicidades”, “Jorgito, hermano lo lograste. felicidades”, fueron algunas de las felicitaciones que no tardaron en llegar.

