Fonavi: Lista 22 paga estos montos mínimos y máximos en el Banco de la Nación

Así se paga a los beneficiarios de la Lista 22 del Fonavi. - Crédito Andina

Miles de exfonavistas empezaron a cobrar desde el pasado jueves 18 de diciembre su devolución de aportes del Fonavi, como parte del padrón de la Lista 22, un grupo de pago aprobado para otorgar a poco menos de 32 mil exaportantes que no habían recibido ni un solo sol de los aportes que realizaron al extinto fondo de vivienda del Estado.

Si bien los que vayan a cobrar su aportes, según el cronograma determinado por el Banco de la Nación, podrán saber el monto que reciban, desde la Comisión Ad Hoc, Jorge Milla, reveló a Infobae Perú cuáles son los montos mínimos y máximos que se pagarán en el marco de esta devolución.

“El monto mínimo es de S/40 y el máximo supera los S/10.000″, apuntó. Como se sabe, este primer monto es el mínimo que se debe acreditar en al Secretaría Técnica para poder ser considerado en una de las devoluciones del Fonavi, como se sabe por declaraciones anteriores.

La Lista 22 de Fonavi se paga en diciembre. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Monto mínimo de S/40

Según informó Milla, hay fonavistas que recibirán inclusive solo S/40 como devolución de sus aportes. ¿Cómo se explica esto?

Como se sabe, un exfonavista puede haber aportado varios años al Fonavi, y, en total, haber aportado miles de soles (hasta por encima de S/10 mil). Pero si uno no acredita con los debidos documentos que en efecto ha hecho estos aportes (o si sus empleadores o la ONP lo hace ante la Secretaría Técnica), entonces podría no recuperar todo el dinero que aportó.

En la página de la Secretaría Técnica del Fonavi se puede consultar el estado de registro del Fonavi y los aportes realizados y si uno está acreditado correctamente (anteriormente representantes de la Comisión Ad Hoc han señalado que si uno está acreditado, con seguridad será incluido en un pago posterior).

Así se ordenan las fechas del cronograma de pagos del Fonavi. - Crédito Captura del Banco de la Nación

Es decir, acreditar aportes significa, así, haber comprobado que, en efecto, estos se hicieron. Con esta información comprobada, entonces la Secretaría Técnica tiene para saber cuánto devolver al fonavista. Pero si estos aportes suman, por ejemplo, S/10, este monto no será considerado para ser devuelto aún.

Así, se ha detallado que el monto mínimo para esto debe ser de S/40. Es decir, que el fonavista debe haber acreditado aportes hasta por S/40 para poder ser parte de una siguiente devoluciones del Fonavi. Si ha acreditado que una vez pagó S/10, esto no es suficiente. Si acreditó que aportó S/100, esto sí, y sería el monto de su devolución.

Cerad de la Lista 22 aún no se publica

Como se sabe, en cada grupo de pago, el Fonavi implementa el Cerad, que es el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista, que da al exfonavista la información sobre sus aportes y lo pagado.

Si eres fonavista, este es el monto mínimo que debes acreditar de aportes para ser considerado en una nueva lista. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Aún no está disponible el que corresponde a los beneficiarios de la Listsa 22, pero los 73 mil 739 exafiliados que cobran la anterior devolución, el Reintegro 4 del Fonavi, ya pueden finalmente descargar el Cerad, aquel documento donde podrán corroborar el monto que han debido recibir (o que recibirán, si aún no cobran) por esta nueva devolución.

Para poder obtenerlo, solo se deberá ingresar al siguiente enlace oficial y colocar el DNI del fonavista titular, la contraseña y el captcha que se pida: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic5/.