Solo cuatro ferias de pirotécnicos están autorizadas en Perú: ¿Dónde están ubicadas?

Lima solo cuenta con una feria de pirotécnicos autorizada y tres en regiones| Panamericana

En Perú, solo existen cuatro ferias habilitadas oficialmente para la venta de pirotécnicos recreativos, según informó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). El organismo subraya que el uso de artículos pirotécnicos no autorizados pone en riesgo la seguridad pública por la ausencia de controles en su fabricación, lo que puede facilitar accidentes graves como incendios o lesiones severas.

Cohetones Labubu no son juguetes, Sucamec advierte por el peligro de la pirotecnia informal| Foto: Sucamec

¿Dónde están ubicadas las ferias autorizadas?

Las ferias reconocidas por SUCAMEC se localizan en:

Castilla y Sullana , región Piura .

La Victoria , provincia de Chiclayo , región Lambayeque .

Villa María del Triunfo, Lima Metropolitana.

Las fechas de vigencia de estas autorizaciones dependen de cada jurisdicción, con algunas ferias autorizadas hasta el 4 de enero de 2026.

Asimismo, la entidad precisó que existen 19 solicitudes en evaluación para la apertura de nuevas ferias de pirotécnicos en Lima Metropolitana, lo que podría modificar la oferta regulada durante la temporada de festividades.

Tipos de pirotécnicos autorizados

SUCAMEC categoriza la pirotecnia legal en tres clases diferentes:

Clase uno y clase dos : disponibles para la venta en ferias y establecimientos autorizados. Estos productos presentan etiquetado oficial y nomenclatura certificada.

Clase tres: no está autorizada para venta al público general y solo puede ser adquirida por empresas destinadas a espectáculos públicos, como conciertos o grandes eventos deportivos.

Los productos que carecen de etiquetado o nomenclatura no forman parte de las listas autorizadas y su fabricación, transporte y comercialización se consideran ilegales.

Peligros de los pirotécnicos

El uso de pirotécnicos representa un serio riesgo para la salud de las personas, especialmente para menores de edad. Entre los peligros más frecuentes se encuentran quemaduras, lesiones en las manos, pérdida de dedos, daños oculares y afecciones auditivas. La manipulación inadecuada puede provocar emergencias médicas graves, desde heridas hasta intoxicaciones por sustancias químicas presentes en estos productos.

La pirotecnia también aumenta la probabilidad de incendios en viviendas, espacios abiertos o áreas verdes. Los accidentes provocados por explosivos informales y sin control generan daños materiales y exponen a la comunidad a situaciones de peligro durante celebraciones o eventos multitudinarios.

El INSN Breña, junto a Sucamec y los Bomberos, impulsa ferias educativas para orientar a las familias sobre prevención, supervisión y reacción inmediata ante incidentes. (Difusión/Minsa)

Los residuos de los pirotécnicos contaminan el aire, el agua y el suelo, contribuyendo a la degradación ambiental. Los animales domésticos y la fauna silvestre sufren alteraciones en su comportamiento por el estruendo de las explosiones, quedando expuestos a episodios de estrés, desorientación o accidentes.

Canales de emergencia

Estos números de emergencia funcionan las 24 horas y permiten una atención rápida y especializada ante incidentes causados por pirotecnia:

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias médicas, incendios y rescates las 24 horas. Puedes comunicarte al 116.

SAMU: Este servicio ofrece atención prehospitalaria y envía ambulancias para casos de lesiones, quemaduras u otros accidentes graves. Puedes comunicarte al 106.

Puedes marcar al 105, número de la Policía Nacional responde ante emergencias y puede coordinar asistencia médica, evacuaciones y control de situaciones peligrosas.

Las autoridades ambientales exhortaron a la población a no hacer uso de los pirotécnicos en Navidad ni Año Nuevo. En estas épocas, los siniestros aumentan.