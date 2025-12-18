¿Por qué el árbol artificial es el favorito de los peruanos en Navidad? Historia y diferencias frente al natural

La elección del árbol de Navidad puede recaer en diversas implicaciones. Foto: (iStock)

Cada diciembre, millones de familias peruanas optan por armar un árbol artificial de Navidad en sus hogares, decorándolo con luces, esferas de colores y guirnaldas. Colocar los regalos bajo sus ramas se ha convertido en parte esencial de la celebración. Esta elección, que obedece tanto a razones culturales como prácticas, despierta la pregunta: ¿por qué los peruanos preferimos árboles de plástico y metal en vez de naturales, como sucede en otras partes del mundo?

Aunque puede resultar curioso, el Perú no es la única nación que ha adoptado el árbol artificial como símbolo navideño. Según reportes de National Geographic, se trata de una tendencia que crece a nivel global: países como el Reino Unido y Alemania también han incorporado árboles sintéticos a sus costumbres decembrinas. Esta práctica responde tanto a la facilidad de adquisición como a preocupaciones medioambientales y logísticas.

La tradición de los árboles artificiales para la Navidad, lejos de ser reciente, tiene raíces profundas y se ha consolidado gracias a una suma de factores históricos, ambientales y económicos. La globalización ha hecho que cada vez más sociedades elijan árboles manufacturados, favoreciendo su presencia en salas de estar de Lima, Berlín o Londres.

¿Por qué los peruanos preferimos árboles navideños artificiales?

Una de las razones principales por las que en Perú predominan los árboles artificiales es la dificultad de acceder a árboles naturales, especialmente pinos, que no son especies nativas en gran parte del territorio. La geografía peruana limita la producción local de estos árboles, ya que los pinos crecen únicamente en zonas específicas de alta montaña, lo que hace inviable su comercialización masiva y sostenible para fines navideños.

Elige tu árbol perfecto: Considera espacio, presupuesto y estilo para crear una Navidad única y llena de personalidad.

Su venta suele restringirse a quienes los adquieren para la carpintería, ebanistería o ciertos mercados puntuales, y no para el público general que busca árboles para decorar el hogar en diciembre. Además, cortar árboles naturales impacta negativamente en ecosistemas frágiles.

La costumbre de juntar la familia para armar el árbol artificial también responde al deseo de contar con un objeto reutilizable y decorativo, que se adapta fácilmente a los distintos estilos de celebración dentro del país. Así, los peruanos encuentran en el árbol sintético una solución que combina accesibilidad, cuidado ambiental y tradición.

Los orígenes históricos del árbol artificial de Navidad

La creación del árbol de Navidad artificial surge en Alemania en el siglo XIX, motivada por la escasez de árboles naturales debido a la deforestación. Según National Geographic y expertos como Chris Cascio, del Museo y Biblioteca Hagley, quienes originalmente buscaban alternativas innovadoras para mantener el espíritu festivo terminaron desarrollando versiones sintéticas usando varillas metálicas y plumas teñidas de verde para simular follaje.

La tendencia pronto se extendió a la Inglaterra victoriana, Estados Unidos y numerosos países, con inventores aportando nuevas ideas y patentes. En 1882 se otorgó la primera patente estadounidense a August Wengenroth de Nueva York. Se experimentó con materiales variados: desde troncos de madera o metal con ramas reales, hasta follaje de papel de aluminio y árboles fabricados con cerdas de cepillos o aluminio iluminado.

En otros países, durante la Navidad lo más común es elegir entre árboles naturales y artificiales, pero en Perú la decisión es clara. Foto: (iStock)

En las décadas de 1960 y 1970, el interés en árboles artificiales “realistas” aumentó, impulsado por avances industriales y figuras como Si Spiegel, quien perfeccionó el diseño y la fabricación en grandes cantidades en American Tree and Wreath. Así, la producción anual llegó a cifras como 800 mil árboles por año solo en esa empresa, habilitando el acceso masivo y sentando las bases de la popularización global de los árboles artificiales para Navidad.

Árbol natural y árbol artificial: ¿qué aporta y qué cuesta al ambiente?

Los árboles naturales ofrecen ventajas ecológicas claras: ayudan a restaurar bosques, albergan fauna, protegen las cuencas hidrográficas y absorben dióxido de carbono, según señala el investigador Bert Cregg. “La sostenibilidad medioambiental, económica y social supone un gran éxito para los árboles reales”, afirma. Además, muchos municipios convierten los árboles naturales desechados en mantillo o compost, cerrando su ciclo de vida de manera positiva.

Por el contrario, los árboles artificiales requieren plásticos y metales, materiales cuya fabricación consume mucha energía y emite gases contaminantes. La mayoría de árboles sintéticos se producen en China y deben ser transportados internacionalmente. Aunque su vida útil es mucho mayor que la de un árbol natural —pueden usarse durante varios años—, el impacto ambiental solo se ve atenuado si el árbol artificial se reutiliza como mínimo entre cinco y veinte temporadas, según diferentes estudios.

Árboles de Navidad naturales

“A menudo se reduce a las suposiciones que se hacen sobre cuántas veces se reutiliza el árbol y si el árbol real se recicla correctamente”, detalla Cregg. En la actualidad, los árboles artificiales no son reciclables y finalmente terminan en vertederos, aunque empresas como Balsam Hill buscan nuevas formas de procesamiento en el futuro.

¿Qué sustancias químicas esconden los árboles de Navidad?

Los árboles de Navidad artificiales suelen estar fabricados con cloruro de polivinilo (PVC), que contiene ftalatos, sustancias químicas asociadas a problemas reproductivos y de desarrollo infantil, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Si bien muchos ftalatos están actualmente prohibidos en juguetes, no existen restricciones específicas para los árboles navideños, y no se ha determinado el riesgo potencial de una exposición breve durante la temporada de fiestas.

Algunos modelos antiguos también incorporaban plomo, aunque las investigaciones más recientes indican que la exposición a este metal en los árboles modernos no suele representar un problema significativo.

Por su parte, los árboles naturales también entrañan riesgos: pueden haber sido tratados con herbicidas, pesticidas o fungicidas, algunos de los cuales han sido señalados por la Organización Mundial de la Salud como posibles carcinógenos y asociados a impactos negativos en la salud y el medio ambiente. Si bien la información sobre los efectos concretos de la exposición en el hogar es limitada, la preocupación por estas sustancias ha sido parte del debate sobre la seguridad navideña en el mundo.