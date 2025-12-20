Perú

EsSalud en alerta: Cómo reconocer la gripe H3N2 y evitar complicaciones durante Navidad y Año Nuevo

El Seguro Social de Salud refuerza el llamado a la prevención tras detectarse casos de influenza A (H3N2) subclado K en Lima, con recomendaciones para identificar síntomas y proteger a los grupos más vulnerables

Guardar
El doctor Juan Villena advierte
El doctor Juan Villena advierte que la vacunación y las medidas de prevención siguen siendo esenciales para proteger a la población frente a la influenza H3N2. Foto: Composición Infobae Perú

El Seguro Social de Salud (EsSalud) exhortó a la población a mantenerse alerta frente al avance de la gripe H3N2, tras la confirmación de los primeros casos de influenza A (H3N2) subclado K en Lima y la reciente alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (Minsa).

Autoridades sanitarias y especialistas advierten sobre el mayor nivel de contagio de esta variante, que circula con más facilidad durante reuniones, viajes y eventos masivos habituales en las fiestas de fin de año.

El especialista de EsSaludEdwin Neciosup, explicó que el virus presenta características que facilitan el contagio sostenido, por lo que identificar sus síntomas desde las primeras horas es determinante para cortar la cadena de transmisión. 

La gripe H3N2 se diferencia del resfriado común porque su inicio es súbito: la persona puede pasar en poco tiempo de un estado de bienestar a un cuadro de malestar intenso.

Los síntomas más frecuentes de la influenza H3N2 incluyen fiebre alta (entre 38 y 40 grados Celsius), dolor muscular generalizado —especialmente en espalda, piernas y brazos—, cefalea intensa, escalofríos, debilidad acentuada y cansancio extremo.

Además, muchos pacientes experimentan tos seca persistente, que puede durar hasta tres semanas, junto con congestión nasal y dolor de garganta. En ciertos casos, sobre todo en niños, es posible que surjan molestias estomacales o diarreas.

El resfriado común, de acuerdo con el informe, rara vez genera fiebre alta ni obliga al reposo absoluto. Los síntomas suelen limitarse a estornudos, congestión nasal leve y dolor de garganta moderado, permitiendo que las personas mantengan sus actividades cotidianas sin verse forzadas a interrumpir su rutina.

En la gripe H3N2, el agotamiento y la intensidad del malestar dificultan cualquier tarea, aumentando el riesgo de complicaciones en grupos como niños pequeños, adultos mayores, gestantes y personas diagnosticadas con enfermedades crónicas (diabetes, afecciones cardíacas o pulmonares).

Foto: Canva
Foto: Canva

Vacunación, prevención y canales de orientación

Frente a la propagación de la influenza H3N2EsSalud recordó que el proceso de vacunación contra la influenza permaneció activo de abril a diciembre, priorizando a niñas y niños menores de cinco años, gestantes, adultos mayores de 60, personas con comorbilidades y personal de salud.

Las autoridades subrayaron que, si una persona ya se vacunó durante el año, no debe recibir una nueva dosis, aunque los especialistas recalcan que la vacuna disponible ayuda a reducir hospitalizaciones y complicaciones incluso ante el subclado K.

Como parte de las recomendaciones, el llamado es a reforzar hábitos ya conocidos: lavado frecuente de manos, uso de mascarilla cuando se presentan síntomas respiratorios, ventilación adecuada en ambientes cerrados y evitar el contacto cercano con pacientes enfermos. 

Estas medidas resultan especialmente importantes en contextos donde la movilidad y las celebraciones familiares aumentan el riesgo de contagio.

Las personas aseguradas a EsSalud cuentan con el servicio de atención a través de la Línea 107, opción 0, donde pueden recibir orientación sobre síntomas y pasos a seguir si sospechan de influenza A (H3N2).

Además, las autoridades recomiendan no acudir a hospitales si no hay síntomas graves, para evitar la sobrecarga de los servicios y minimizar la exposición a otros virus respiratorios.

Temas Relacionados

EsSaludH3N2InfluenzaGripeNavidadAño Nuevoperu-noticias

Más Noticias

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

Tras la salida de GV Producciones y la partida de Ethel, Janet y Edson agradecieron a Giselay anunciaron que América Hoy continuará en 2026 bajo nueva producción.

Janet Barboza y Edson Dávila

Los peruanos que se fueron este 2025: ‘Camucha’ Negrete, Óscar Carrillo, Mario Vargas Llosa y Paul Flores

El año 2025 estuvo marcado por la partida de figuras clave del arte, la música y la literatura peruana, generando un profundo impacto en la cultura nacional.

Los peruanos que se fueron

André Carrillo se dio un baño de popularidad con afición de Corinthians en la antesala de la final de la Copa Brasil 2025

La ‘Culebra’, fiel a su estilo, se abrazó con un numeroso grupo de simpatizantes del ‘timao’ a su llegada al hotel de concentración en Río de Janeiro

André Carrillo se dio un

Concierto en Chiclayo estuvo cerca de la tragedia: escenario se hundió durante el show de aniversario en Puerto Eten

Afortunadamente, ningún músico resultó herido, pero el accidente generó temor entre los presentes y obligó a suspender temporalmente la celebración

Concierto en Chiclayo estuvo cerca

Las ‘supercanastas’ que empresas y figuras públicas entregaron a sus trabajadores en 2025 y sorprendieron a los usuarios

En el Perú, regalar canastas navideñas a trabajadores del sector público y privado es una práctica que simboliza reconocimiento y agradecimiento por la labor anual. Para este año, algunas personas recibieron beneficios valorizados en miles de soles

Las ‘supercanastas’ que empresas y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Consejero de la Sunedu postulará

Consejero de la Sunedu postulará como diputado con Alianza para el Progreso

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes integran la nueva coalición electoral que llevará a Antauro Humala al Senado?

De pedir el número 1 a conformarse con el 9: Antauro Humala postulará al Senado con la lista de Pedro Castillo

Fiscal de Lima Norte responde tras intento de asesinato: “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza”

Gobierno nombró a Elmer Schilaer, exministro de Dina Boluarte, como representante permanente del Perú ante Organismos Internacionales

ENTRETENIMIENTO

Los peruanos que se fueron

Los peruanos que se fueron este 2025: ‘Camucha’ Negrete, Óscar Carrillo, Mario Vargas Llosa y Paul Flores

Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán

Magaly Medina enfrenta a Melissa Paredes tras enviarle dos cartas notariales: “No tengo miedo”

Jorge Luna sorprende a su equipo con la ‘refrigeradora navideña’ llena de productos y un regalo que dejó en shock a todos

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

DEPORTES

André Carrillo se dio un

André Carrillo se dio un baño de popularidad con afición de Corinthians en la antesala de la final de la Copa Brasil 2025

Gabriel Santana, el sorprendente mediocentro que llegó a Sporting Cristal procedente del Mirassol, club revelación del Brasileirão

Jefferson Farfán criticó el manejo de Alianza Lima: “Cuando hablé, no me escucharon, ahí están los resultados”

El fin de GOLPERU: Movistar TV retirará canal que transmitía la Liga 1 de su parrilla

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos