Perú

Elecciones 2026: Más del 60% que votará digitalmente son miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP

Casi 10 mil personas se han registrado para participar del piloto del voto digital en las siguientes elecciones generales 2026, de acuerdo con la ONPE

ONPE abre registro para votar
ONPE abre registro para votar desde el celular en elecciones 2026: verifica si calificas.

Un total de 9.983 peruanos participarán en el piloto de voto digital durante las Elecciones Generales 2026, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De ese universo, el 67,5 % corresponde a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), es decir, 6.743 personas.

El organismo electoral precisó que otros grupos relevantes también se encuentran entre los inscritos. Entre ellos se encuentran los peruanos residentes en el exterior, con 1.447 registros, mientras que el personal asistencial y administrativo de establecimientos de salud sumó 865 participantes. Estas cifras responden a una estrategia para incluir sectores tradicionalmente afectados por las dificultades logísticas del voto presencial.

El análisis de los datos por grupo etario y género revela que un 65,47 % de los inscritos tiene entre 18 y 39 años, mientras que solo un 2,29 %, es decir, 229 personas, pertenece al segmento de 60 años a más. Asimismo, el 69 % de los registrados corresponde a varones y el 31 % a mujeres.

Paso a paso del voto
Paso a paso del voto digital 2026: cómo inscribirte y quiénes pueden acceder

Perfil de los inscritos

La ONPE explicó que el piloto de voto digital está diseñado para facilitar el sufragio a quienes enfrentan obstáculos de movilidad. Entre los 9.983 ciudadanos que elegirán esta modalidad, 11 grupos objetivos principales forman parte del plan piloto. La asesora de la Jefatura Nacional de ONPEKatiuska Valencia, resaltó que el proyecto se orienta de manera prioritaria a miembros de las fuerzas del orden y a peruanos con complicaciones logísticas para acudir a las mesas electorales.

Al presentar los resultados del registro, la ONPE evidenció una problemática de participación previa. Un 56 % de los inscritos (5.539 personas) no votó en las Elecciones Generales de 2021 y un 55 % (5.441 personas) tampoco participó en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. 

“Además, de estas 9 983 personas, el 43 % no ha votado en los dos últimos procesos generales que hemos tenido: ni en las elecciones de 2021, ni en las elecciones regionales municipales de 2022”, afirmó Pablo Hartill, subgerente de Documentación e Investigación Electoral.

Voto digital en Perú: estos
Voto digital en Perú: estos son los ciudadanos habilitados según la Ley 32270

Condiciones para implementar el voto digital

La aprobación del voto digital en Perú se encuentra condicionada a auditorías externas, tal como estipula la Ley 32270, la norma que regula su uso. ONPE contrató una empresa estadounidense para realizar la primera auditoría, cuyos resultados se darán a conocer a fines de mes. Estas verificaciones externas seguirán durante toda la etapa electoral, como parte de los requisitos para asegurar la seguridad de la solución tecnológica.

El subgerente Hartill sostuvo que la auditoría revisa “prácticamente todo el ciclo del voto digital”, con miras a identificar áreas de mejora y aspectos técnicos que requieran ajustes rápidos. Además, la fiscalización por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se mantiene como requisito regulatorio adicional. La decisión final sobre la extensión del voto digital en las Elecciones Generales 2026 quedará supeditada a los resultados de auditoría y fiscalización.

En total, 38 agrupaciones políticas y alianzas electorales participarán de los comicios. Sin embargo, 36 tienen un candidato presidencial, por lo que solo dos llevarán postulantes al nuevo Congreso.

