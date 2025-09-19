Perú

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

Tras fuertes rumores, la conductora de TV confirmó que no será reemplazada en ‘MQM’ y anunció un proyecto especial de fin de semana.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
María Pía Copello revela que no se va de ‘Mande quien Mande’, pero tendrá otro proyecto televisivo. América TV

Durante los últimos días, diversos rumores apuntaban a la salida de María Pía Copello de la conducción de Mande Quien Mande (MQM). Sin embargo, la popular presentadora utilizó la edición del viernes 19 de septiembre para aclarar su futuro inmediato en la televisión.

Aunque seguirá al frente del magazine de América TV hasta diciembre del 2025, sí confirmó que aceptó un nuevo reto en la pantalla chica: un formato especial que sería los sábados por la noche.

María Pía desmiente su salida inmediata del programa

Ante la incertidumbre generada en redes sociales y medios de espectáculos, María Pía Copello explicó que no dejará 'Mande Quien Mande’ en lo inmediato. Según detalló, los planes de producción cambiaron y su permanencia está asegurada por lo menos hasta finales del próximo año.

“Todo lo que se ha dicho, que yo dejaba la conducción programa y me iba a emprender un nuevo proyecto es verdad, todo eso es verdad. Pero la televisión y las cosas a veces cambian. Nos ha sorprendido a Marco, Rosana y a mí, que somos los únicos que sabíamos, que las cosas no se van a dar como nos dijeron. ¿Qué quiere decir? Que hoy yo no abandono el programa. No vendrá nadie nuevo el lunes. Seguiré yo a cargo de Mande Quien Mande con mis compañeros, Mario y Carlota”, expresó.

De esta manera, la conductora cerró las especulaciones que sugerían que una nueva figura ingresaría para reemplazarla en el espacio de Latina.

María Pía Copello confirma que
María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo. Captura de TV- América TV

María Pía y su amor por el programa y su equipo

La exconductora de Esto es Guerra reveló que el proceso de tomar decisiones respecto a su futuro televisivo no fue sencillo. Incluso reconoció que llegó a perder horas de sueño debido a la presión que representaba dejar el magazine que considera parte fundamental de su carrera actual.

“Han sido noches de no poder dormir, tres o cuatro horas. Amo el programa, lo amo, me he enamorado del equipo de trabajo y era muy duro tomar la decisión. Pero los retos nuevos también siempre me suenan interesantes y decidí aceptarlo”, confesó.

La presentadora remarcó que el ambiente que se vive en MQM la hizo sentir plena profesionalmente y que, a pesar de tener nuevas oportunidades, le cuesta imaginarse fuera del set que comparte a diario con Mario Hart y La Carlota.

María Pía Copello y Carlos
María Pía Copello y Carlos Vílchez se quiebran ante la muerte de trabajador de América TV: “Es doloroso”

Nuevo formato para los sábados

Aunque no dio mayores detalles sobre el proyecto que se estrenará en Latina, María Pía Copello confirmó que será parte de un programa sabatino, distinto al que conduce actualmente.

“Era un programa, además, una vez a la semana y dije: me va a permitir poder viajar porque se han juntado muchas cosas en estos meses. Esto se va a dar, pero tiene una nueva fecha, que no es pronto. Me quedo con ustedes hasta diciembre y quién sabe qué pueda pasar el próximo año”, adelantó.

El anuncio despertó gran expectativa en la audiencia, que ahora espera conocer más sobre el contenido y el estilo que tendrá este nuevo formato en el prime time de los fines de semana.

Un mensaje de agradecimiento a América TV

Durante su pronunciamiento en vivo, María Pía Copello no dejó pasar la oportunidad para agradecer a los productores y directivos de América TV por la confianza en su trabajo.

“Te agradezco, Mariana y Diego, por la confianza que siempre depositan en mí, y también a Peter. Muchas gracias. Esto se va a dar, pero con una nueva fecha. Gracias a todos por el apoyo y el cariño”, mencionó con visible emoción.

Sus palabras también estuvieron dirigidas a los seguidores que la respaldan diariamente y a aquellos que, según dijo, critican su presencia en televisión.

María Pía Copello confirma que
María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo. Captura de TV- América TV

María Pía Copello: “Me quedo hasta diciembre”

Finalmente, la presentadora cerró su mensaje con un toque de humor y firmeza, asegurando que su permanencia está asegurada por lo que resta del 2025.

“Me quedo para el gusto de los que me quieren hasta diciembre, y para los que no, me tendrán que aguantar. Muy bien”, concluyó entre risas.

De esta manera, la conductora dejó claro que continuará en Mande Quien Mande mientras se prepara para el lanzamiento de su nuevo proyecto en Latina.

Expectativa del público

En redes sociales, los seguidores de la conductora manifestaron su alivio al confirmar que permanecerá en Mande Quien Mande. Muchos expresaron que la dinámica del programa no sería la misma sin su carisma y estilo.

Otros, en cambio, mostraron curiosidad por el nuevo espacio sabatino que debutará con María Pía en los próximos meses. La expectativa gira en torno a si se tratará de un formato de concursos, entrevistas o entretenimiento familiar, rubros en los que la conductora ya ha mostrado experiencia.

‘Esta Noche’ de La Chola
‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca no va más en América TV: ¿lo reemplazará María Pía Copello?

Temas Relacionados

María Pía CopelloMande quien MandeAmérica TVperu-entretenimiento

Más Noticias

El nuevo Hospital Docente de Trujillo será el más grande de la región y atenderá a más de un millón de personas

La infraestructura sanitaria integrará sistemas de drenaje sostenible, aisladores sísmicos y equipamiento médico de última generación para mejorar la atención en La Libertad y el nororiente

El nuevo Hospital Docente de

Zully debuta como cantante y arrasa en redes sociales con su primer sencillo ‘Las bonitas con las bonitas’

La influencer celebró su exitoso estreno como cantante en una discoteca de Miraflores y dejó abierta la posibilidad de colaborar con Flavia Laos

Zully debuta como cantante y

Imitadora de Dua Lipa de ‘Yo Soy’, genera polémica y es eliminada de galas: “Había gente que sí parecía y tenía más técnica”

Flavia Alcántara se despidió tras fuertes críticas en redes sociales. El jurado defendió su inclusión, pero la audiencia cuestionó la decisión.

Imitadora de Dua Lipa de

Municipalidad de Lima anuncia apertura progresiva de la Vía Expresa Sur desde el 22 de septiembre

La comuna capitalina indicó que se culminan trabajos de semaforización y señalización para garantizar la seguridad de los conductores

Municipalidad de Lima anuncia apertura

La controversial reacción de Renato Tapia tras designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: “Oh sorpresa”

El mediocampista nacional se pronunció luego de que la ‘Muñeca’ sea oficializado como entrenador interino de la ‘bicolor’ para los amistosos de octubre y noviembre

La controversial reacción de Renato
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza critica defensa del

Delia Espinoza critica defensa del Gobierno a Fuerza Popular: “¿Por qué no hicieron lo mismo con el partido de Antauro Humala?"

Federación Latinoamericana de Fiscales expresa su “profunda preocupación” por la destitución de la procuradora Silvana Carrión

Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

“No tiene nada que ver con mejorar la educación”: CNE rechaza creación de más de 20 universidades aprobada por el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Zully debuta como cantante y

Zully debuta como cantante y arrasa en redes sociales con su primer sencillo ‘Las bonitas con las bonitas’

Imitadora de Dua Lipa de ‘Yo Soy’, genera polémica y es eliminada de galas: “Había gente que sí parecía y tenía más técnica”

Richard Acuña celebró a lo grande sus 41 años con Brunella Horna y el grupo argentino ‘La T y La M’

Ethel Pozo arremete contra Rosángela Espinoza por insinuar beso entre Onelia Molina y Patricio Parodi: “Eres agresiva”

Roberto Artigas y Carlos Orozco se enfrentan y descalifican el trabajo de los peruanos con polémicos comentarios: “Pobre diablo”

DEPORTES

La controversial reacción de Renato

La controversial reacción de Renato Tapia tras designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: “Oh sorpresa”

Reimond Manco señaló que la expulsión de Carlos Zambrano fue por un problema personal con Charles Aránguiz: “Las deudas no caducan”

FPF oficializó a Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana para amistosos tras salida de Óscar Ibáñez

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van Universitario, Alianza y Cristal tras fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

“No debió anularse”: la rotunda postura de exárbitro FIFA sobre el gol de Alianza Lima vs U. de Chile en Copa Sudamericana 2025