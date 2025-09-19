María Pía Copello revela que no se va de ‘Mande quien Mande’, pero tendrá otro proyecto televisivo. América TV

Durante los últimos días, diversos rumores apuntaban a la salida de María Pía Copello de la conducción de Mande Quien Mande (MQM). Sin embargo, la popular presentadora utilizó la edición del viernes 19 de septiembre para aclarar su futuro inmediato en la televisión.

Aunque seguirá al frente del magazine de América TV hasta diciembre del 2025, sí confirmó que aceptó un nuevo reto en la pantalla chica: un formato especial que sería los sábados por la noche.

María Pía desmiente su salida inmediata del programa

Ante la incertidumbre generada en redes sociales y medios de espectáculos, María Pía Copello explicó que no dejará 'Mande Quien Mande’ en lo inmediato. Según detalló, los planes de producción cambiaron y su permanencia está asegurada por lo menos hasta finales del próximo año.

“Todo lo que se ha dicho, que yo dejaba la conducción programa y me iba a emprender un nuevo proyecto es verdad, todo eso es verdad. Pero la televisión y las cosas a veces cambian. Nos ha sorprendido a Marco, Rosana y a mí, que somos los únicos que sabíamos, que las cosas no se van a dar como nos dijeron. ¿Qué quiere decir? Que hoy yo no abandono el programa. No vendrá nadie nuevo el lunes. Seguiré yo a cargo de Mande Quien Mande con mis compañeros, Mario y Carlota”, expresó.

De esta manera, la conductora cerró las especulaciones que sugerían que una nueva figura ingresaría para reemplazarla en el espacio de Latina.

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo. Captura de TV- América TV

María Pía y su amor por el programa y su equipo

La exconductora de Esto es Guerra reveló que el proceso de tomar decisiones respecto a su futuro televisivo no fue sencillo. Incluso reconoció que llegó a perder horas de sueño debido a la presión que representaba dejar el magazine que considera parte fundamental de su carrera actual.

“Han sido noches de no poder dormir, tres o cuatro horas. Amo el programa, lo amo, me he enamorado del equipo de trabajo y era muy duro tomar la decisión. Pero los retos nuevos también siempre me suenan interesantes y decidí aceptarlo”, confesó.

La presentadora remarcó que el ambiente que se vive en MQM la hizo sentir plena profesionalmente y que, a pesar de tener nuevas oportunidades, le cuesta imaginarse fuera del set que comparte a diario con Mario Hart y La Carlota.

María Pía Copello y Carlos Vílchez se quiebran ante la muerte de trabajador de América TV: “Es doloroso”

Nuevo formato para los sábados

Aunque no dio mayores detalles sobre el proyecto que se estrenará en Latina, María Pía Copello confirmó que será parte de un programa sabatino, distinto al que conduce actualmente.

“Era un programa, además, una vez a la semana y dije: me va a permitir poder viajar porque se han juntado muchas cosas en estos meses. Esto se va a dar, pero tiene una nueva fecha, que no es pronto. Me quedo con ustedes hasta diciembre y quién sabe qué pueda pasar el próximo año”, adelantó.

El anuncio despertó gran expectativa en la audiencia, que ahora espera conocer más sobre el contenido y el estilo que tendrá este nuevo formato en el prime time de los fines de semana.

Un mensaje de agradecimiento a América TV

Durante su pronunciamiento en vivo, María Pía Copello no dejó pasar la oportunidad para agradecer a los productores y directivos de América TV por la confianza en su trabajo.

“Te agradezco, Mariana y Diego, por la confianza que siempre depositan en mí, y también a Peter. Muchas gracias. Esto se va a dar, pero con una nueva fecha. Gracias a todos por el apoyo y el cariño”, mencionó con visible emoción.

Sus palabras también estuvieron dirigidas a los seguidores que la respaldan diariamente y a aquellos que, según dijo, critican su presencia en televisión.

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo. Captura de TV- América TV

María Pía Copello: “Me quedo hasta diciembre”

Finalmente, la presentadora cerró su mensaje con un toque de humor y firmeza, asegurando que su permanencia está asegurada por lo que resta del 2025.

“Me quedo para el gusto de los que me quieren hasta diciembre, y para los que no, me tendrán que aguantar. Muy bien”, concluyó entre risas.

De esta manera, la conductora dejó claro que continuará en Mande Quien Mande mientras se prepara para el lanzamiento de su nuevo proyecto en Latina.

Expectativa del público

En redes sociales, los seguidores de la conductora manifestaron su alivio al confirmar que permanecerá en Mande Quien Mande. Muchos expresaron que la dinámica del programa no sería la misma sin su carisma y estilo.

Otros, en cambio, mostraron curiosidad por el nuevo espacio sabatino que debutará con María Pía en los próximos meses. La expectativa gira en torno a si se tratará de un formato de concursos, entrevistas o entretenimiento familiar, rubros en los que la conductora ya ha mostrado experiencia.

‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca no va más en América TV: ¿lo reemplazará María Pía Copello?