Perú

Vía Expresa Grau alcanzó el 66% de avance: Se inauguraría en el primer trimestre del 2026

La obra busca conectar el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima y promete beneficiar a más de dos millones de ciudadanos

Guardar
Vía Expresa Grau: vehículos deberán
Vía Expresa Grau: vehículos deberán tomar rutas alternas desde este viernes por obras de pavimentación y estaciones. (Foto: Agencia Andina)

El desarrollo de la Vía Expresa Grau marca una etapa decisiva en el sistema de transporte público de Lima. El proyecto ya supera el 66% de avance y abarca 2,8 kilómetros de recorrido, extendiéndose desde Carabayllo hasta la estación Grau, en el centro de la ciudad.

Esta intervención facilitará el desplazamiento directo entre los distritos norte y el centro de la capital utilizando tanto el Metropolitano como la Línea 1 del Metro de Lima.

El propósito de esta megaobra es establecer la primera conexión estructurada entre el principal sistema de buses y el metro capitalino, lo que, según las autoridades, permitirá unir Carabayllo con la estación Grau en solo 30 minutos.

Además, el nuevo corredor contará con una exclusiva vía reservada para los buses del Metropolitano y su enlace con el tren eléctrico, segmentando así su uso y optimizando la frecuencia de los servicios.

“Estoy satisfecho con el avance de la obra y esperemos que en el primer trimestre del próximo año podamos inaugurar la vía, previa coordinación con la ATU”, subrayó Renzo Reggiardo, alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a la prensa.

La municipalidad prevé que la entrega de la Vía Expresa Grau, inicialmente programada para febrero o marzo de 2026, contribuirá a aliviar el tráfico en las zonas más congestionadas, además de reducir el costo de los traslados para los usuarios.

La construcción integra cuatro estaciones clave —Abancay, Andahuaylas, Parinacochas/Huánuco y una estación de transferencia— que serán puntos estratégicos para el transbordo de pasajeros entre ambos sistemas de transporte.

La estación Abancay ya cuenta con un avance del 90%, mientras que Andahuaylas roza el 95%. Actualmente, se continúan las labores de montaje en estructuras metálicas y el vestíbulo de ambas paradas.

Municipalidad de Lima implementa plan
Municipalidad de Lima implementa plan de desvíos por construcción de nueva vía Expresa Grau. (Foto: Agencia Andina)

Avances en obra civil y mejoras urbanas

La pavimentación de los 2,8 kilómetros de vía en concreto ha sido completada en toda la extensión prevista entre la Plaza Grau y el jirón Junín, dato que confirma la consolidación de la ruta principal del corredor.

Además, las veredas en el tramo a nivel, ubicadas entre los jirones Lucanas y Junín, alcanzan un progreso del 50%. Como parte de las transformaciones urbanas, se ha dado comienzo a la plantación de árboles y jardinería: hasta la fecha, se ha logrado instalar más del 80% de las 160 palmeras y 360 guaranguays previstas en el tramo principal, mejorando el entorno vial y peatonal.

El componente innovador del proyecto es la implementación de una estación de transferencia con un viaducto peatonal, obra que comenzará a edificarse en febrero de 2026.

Este punto de enlace permitirá a los usuarios cambiar eficientemente entre el sistema del Metropolitano y el de la Línea 1 del metro, reforzando la integración del transporte metropolitano.

Las autoridades aseguraron que las nuevas estaciones estarán equipadas junto con la modernización del sistema semafórico centralizado y la adecuación de las vías principales y auxiliares.

En los próximos días se habilitarán estas arterias, mejorando la circulación en dirección este-oeste, un ajuste que busca atender el incremento de la movilidad durante las celebraciones de fin de año.

<br>

Temas Relacionados

Vía Expresa GrauMMLMetropolitanoLínea 1 del Metro de Limaperu-noticias

Más Noticias

Enfermedades dermatológicas: ¿cuál es la diferencia entre dermatitis atópica y actínica?

Ambos tipos de dermatitis provocan inflamación de la piel y síntomas como picazón y enrojecimiento, pero tienen causas diferentes

Enfermedades dermatológicas: ¿cuál es la

El pisco peruano se abre paso en Egipto con una velada diplomática dedicada a la coctelería y el intercambio cultural

La Embajada del Perú organizó un encuentro con profesionales en la materia para posicionar la bebida bandera como destilado de identidad y tradición

El pisco peruano se abre

¿Cómo identificar taxis seguros y evitar riesgos en Navidad y Año Nuevo? Esto dice la ATU

El organismo de transporte insta a la población a optar por servicios regulados ante el incremento de delitos y desplazamientos nocturnos durante las celebraciones, sugiriendo verificar la habilitación de los vehículos y conductores

¿Cómo identificar taxis seguros y

Gisela Valcárcel suspende fiesta de fin de año tras decisión de su equipo de ‘América Hoy’ de quedarse en América TV

Pati Lorena aseguró que “Señito” canceló el esperado evento al confirmarse que la mayoría de su equipo continuará en el canal y no migrará a Panamericana TV.

Gisela Valcárcel suspende fiesta de

Perú en el top 10 de los países que más gastan en OnlyFans: Argentina y Chile también en el ranking

Los usuarios nacionales desembolsaron casi USD 32 millones en 2025, según un informe de OnlyGuider, en un listado continental liderado por Estados Unidos y Canadá

Perú en el top 10
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Julio Chávez ignora pedidos de

Julio Chávez ignora pedidos de renovar Acción Popular tras quedar fuera de las elecciones 2026: “Yo no voy a renunciar”

José Domingo Pérez exige a Phillip Butters que se rectifique tras llamarlo “ladrón”: “Es difamación agravada”

PJ archiva nueva investigación contra José Domingo Pérez: fiscal era acusado de presunto enriquecimiento ilícito

PJ admite apelación de Martín Vizcarra a sentencia de 14 años de prisión, pero también las de Astaldi y la Procuraduría, ¿qué piden?

Ciro Castillo apeló allanamiento y detención preliminar: abogado asegura que no hay peligro de fuga

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel suspende fiesta de

Gisela Valcárcel suspende fiesta de fin de año tras decisión de su equipo de ‘América Hoy’ de quedarse en América TV

Alessia Rovegno rompe su silencio tras ser captada en besos con su nuevo novio

Pamela López y Paul Michael sorprenden en Chiclayo al superar a Pamela Franco y Christian Cueva en convocatoria y ganancias

Alejandra Baigorria sorprende con enormes canastas navideñas y regalos para sus trabajadores

Paco Bazán acusa a Erick Delgado de despedirlo sin aviso y sumarse a campaña que lo “afectó en su momento más crítico”

DEPORTES

Miguel Rondelli asegura la continuidad

Miguel Rondelli asegura la continuidad del goleador Facundo Callejo en Cusco FC: “No ha llegado ninguna oferta”

Roberto Mosquera cuestiona la llegada de entrenadores extranjeros a Liga 1: “Acá vienen a hacer sus pininos”

Christian Ramos cuestiona la inclusión de Fabio Gruber en la selección: “¿Dónde está el peruano que se estaba matando?”

Mía León deja Alianza Lima luego de un semestre coronado con el título nacional para unirse a las filas del Cruz Azul de la Liga MX

La piratería en la Liga1 empieza a retroceder: infracciones cayeron 35 % en la temporada 2025