Vía Expresa Grau alcanzó el 66% de avance: Se inauguraría en el primer trimestre del 2026

Vía Expresa Grau: vehículos deberán tomar rutas alternas desde este viernes por obras de pavimentación y estaciones. (Foto: Agencia Andina)

El desarrollo de la Vía Expresa Grau marca una etapa decisiva en el sistema de transporte público de Lima. El proyecto ya supera el 66% de avance y abarca 2,8 kilómetros de recorrido, extendiéndose desde Carabayllo hasta la estación Grau, en el centro de la ciudad.

Esta intervención facilitará el desplazamiento directo entre los distritos norte y el centro de la capital utilizando tanto el Metropolitano como la Línea 1 del Metro de Lima.

El propósito de esta megaobra es establecer la primera conexión estructurada entre el principal sistema de buses y el metro capitalino, lo que, según las autoridades, permitirá unir Carabayllo con la estación Grau en solo 30 minutos.

Además, el nuevo corredor contará con una exclusiva vía reservada para los buses del Metropolitano y su enlace con el tren eléctrico, segmentando así su uso y optimizando la frecuencia de los servicios.

“Estoy satisfecho con el avance de la obra y esperemos que en el primer trimestre del próximo año podamos inaugurar la vía, previa coordinación con la ATU”, subrayó Renzo Reggiardo, alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a la prensa.

La municipalidad prevé que la entrega de la Vía Expresa Grau, inicialmente programada para febrero o marzo de 2026, contribuirá a aliviar el tráfico en las zonas más congestionadas, además de reducir el costo de los traslados para los usuarios.

La construcción integra cuatro estaciones clave —Abancay, Andahuaylas, Parinacochas/Huánuco y una estación de transferencia— que serán puntos estratégicos para el transbordo de pasajeros entre ambos sistemas de transporte.

La estación Abancay ya cuenta con un avance del 90%, mientras que Andahuaylas roza el 95%. Actualmente, se continúan las labores de montaje en estructuras metálicas y el vestíbulo de ambas paradas.

Municipalidad de Lima implementa plan de desvíos por construcción de nueva vía Expresa Grau. (Foto: Agencia Andina)

Avances en obra civil y mejoras urbanas

La pavimentación de los 2,8 kilómetros de vía en concreto ha sido completada en toda la extensión prevista entre la Plaza Grau y el jirón Junín, dato que confirma la consolidación de la ruta principal del corredor.

Además, las veredas en el tramo a nivel, ubicadas entre los jirones Lucanas y Junín, alcanzan un progreso del 50%. Como parte de las transformaciones urbanas, se ha dado comienzo a la plantación de árboles y jardinería: hasta la fecha, se ha logrado instalar más del 80% de las 160 palmeras y 360 guaranguays previstas en el tramo principal, mejorando el entorno vial y peatonal.

El componente innovador del proyecto es la implementación de una estación de transferencia con un viaducto peatonal, obra que comenzará a edificarse en febrero de 2026.

Este punto de enlace permitirá a los usuarios cambiar eficientemente entre el sistema del Metropolitano y el de la Línea 1 del metro, reforzando la integración del transporte metropolitano.

Las autoridades aseguraron que las nuevas estaciones estarán equipadas junto con la modernización del sistema semafórico centralizado y la adecuación de las vías principales y auxiliares.

En los próximos días se habilitarán estas arterias, mejorando la circulación en dirección este-oeste, un ajuste que busca atender el incremento de la movilidad durante las celebraciones de fin de año.

<br>