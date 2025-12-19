Perú

Angie Jibaja sorprende con su llegada a Lima en plena crisis de Jean Paul Santa María con Romina Gachoy

La exmodelo vuelve a la capital y su visita genera expectativas sobre el futuro de sus hijos y la situación sentimental de su expareja

En una entrevista exclusiva, Jean Paul Santa María reacciona a los mensajes de su expareja Angie Jibaja. Aclara si se concretó la visita a sus hijos y expresa su preocupación por la estabilidad emocional de la modelo. Video: América Hoy

El regreso de Angie Jibaja a Lima ha sorprendido a más de uno, sobre todo porque se produce en medio de la crisis matrimonial entre su expareja, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. La exmodelo, conocida como “la chica de los tatuajes”, hizo pública su llegada a la capital con un mensaje emotivo dirigido a sus hijos, lo que ha intensificado la atención mediática sobre el futuro de la familia y la posibilidad de un reencuentro con sus hijos.

La fuerte motivación de Angie Jibaja para regresar a Perú

La principal motivación de Angie Jibaja para retornar a Lima ha sido el deseo de reencontrarse con sus hijos, a quienes no veía desde hace varios años. En sus redes sociales, la exmodelo compartió un mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia Jean Paul Santa María y Romina Gachoy.

“Aquí estoy yo y vine por ellos. ¿Una familia en cinco años, una familia? Yo los tuve desde mi barriga hasta los nueve y ocho años”, escribió Jibaja. En la misma publicación, expresó su preocupación por el bienestar de los menores: “Todo mi amor y entrega de madre que solo vive soñando con un reencuentro. Ellos no están bien. Qué pena. Pero la pregunta es, ¿cómo están mis bebés?”.

El mensaje, acompañado de un video grabado en Lima, fue interpretado por usuarios y medios como una crítica velada a la situación familiar de su expareja y la actual esposa de este. El contexto del regreso de Jibaja está marcado por la crisis sentimental entre Jean Paul Santa María y Romina Gachoy.

Magaly TV La Firme presenta un recuento de la tumultuosa relación entre Romina Gachoy y Jean Paul Santa María, destacando sus crisis pasadas y la nueva situación que los pone al borde de la separación una vez más. Video: Magaly TV La Firme

Gachoy reveló que su matrimonio atraviesa un momento difícil, motivado por frustraciones personales y la postergación de proyectos, como su participación en un reality en España. “Sé que este año voy a ser una Romina diferente. No me siento bien, no estoy bien con Jean Paul”, declaró la modelo uruguaya a ‘Magaly TV La Firme’, quien ha priorizado su bienestar personal, mientras Santa María ha optado por mantener la reserva sobre los detalles de la crisis y el posible reencuentro de los menores con su madre biológica.

Detalles del viaje y el posible reencuentro entre Angie Jibaja con sus hijos

En respuesta al mensaje de Angie Jibaja, Jean Paul Santa María manifestó su sorpresa y evitó confirmar si el reencuentro con los hijos se concretó. “Yo no estaba al tanto de ese mensaje (…) ya empiezan nuevamente las indirectas y ayer sucedió un hecho el cual yo aprobé, estuve de acuerdo junto con mi esposa, con Romina, los dos lo conversamos, pero creo que ella no estaba al tanto de este mensaje, porque quizás si hubiese estado al tanto, creo que otra hubiera sido la postura hacia la situación”, declaró el cantante.

Santa María también señaló que, por temas legales, no podía brindar detalles sobre el contacto entre Jibaja y los menores, y delegó la decisión final a los propios hijos y a su esposa. Por su parte, Romina Gachoy ha preferido no pronunciarse públicamente sobre el reencuentro, manteniendo la cautela ante la exposición mediática y las restricciones legales vigentes.

La confirmación del viaje de Angie Jibaja fue proporcionada por su madre, Maggie Liza, quien aclaró a América Hoy que la visita tiene un carácter estrictamente familiar y temporal. “Angie viajó sola solo para saludar a sus hijos nada más por esta semana”, afirmó Liza, descartando cualquier vínculo con la crisis sentimental de Santa María y Gachoy. La madre de la exmodelo insistió en que la prioridad de su hija es el reencuentro afectivo con los menores y que la estadía en Lima no se extenderá más allá de unos días.

Romina Gachoy se sincera con Magaly Medina sobre la fuerte crisis personal y de pareja que atraviesa. Una tentadora oferta para un reality en España la pone en una encrucijada: seguir sus sueños profesionales o quedarse en Perú con Jean Paul Santa María y su familia. Video: Magaly TV La Firme

La presencia de Jibaja en la capital fue confirmada también por la publicación de un video en redes sociales, donde se le observa sonriente y acompañada de un amigo. La exmodelo reside actualmente en Chile y su regreso a Perú responde exclusivamente al deseo de mantener el vínculo con sus hijos, tras haber perdido la custodia por problemas personales y legales.

La pregunta sobre si Angie Jibaja logró finalmente reunirse con sus hijos ha quedado sin una respuesta clara. Las declaraciones de Jean Paul Santa María sugieren que existió un acercamiento, pero el cantante evitó confirmarlo de manera directa. “Conversamos y, como siempre, que sea lo que los chicos quieran. Hablamos con ellos y así fue”, indicó Santa María, aunque matizó que “aparentemente las cosas no están tan bien como dice que están”.

Las fuentes coinciden en que existen restricciones legales que limitan el contacto directo de Jibaja con los menores, lo que ha llevado a los padres a manejar el tema con extrema cautela. La decisión final sobre el reencuentro quedó en manos de los hijos y de Romina Gachoy, quien es la principal responsable de su bienestar diario. Hasta el cierre de esta edición, ni Santa María ni Gachoy han confirmado públicamente si el encuentro se realizó, manteniendo la reserva por motivos legales y de protección a los menores.

