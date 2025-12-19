Perú

Rafael López Aliaga defiende el tren Lima - Chosica y rechaza denunciar a críticos del proyecto: “No pierdo mi tiempo”

López Aliaga también se refirió a la capacidad del tren Lima–Chosica, luego de que se pusiera en duda la cifra de pasajeros que podría movilizar en su etapa inicial

Guardar
MTC detectó graves fallas técnicas
MTC detectó graves fallas técnicas en los vagones y locomotoras del tren Lima-Chosica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Rafael López Aliaga se pronunció nuevamente sobre el proyecto del tren Lima–Chosica y respondió a las críticas lanzadas por su contrincante político, Álvaro Paz de la Barra, quien también postula a la presidencia por el Partido Fe y a quien acusó de difamar de manera reiterada. No obstante, el exalcalde de Lima dejó en claro que no emprenderá acciones legales, pese a considerar que las acusaciones son graves.

“Pero él también difama todo el día. Yo prefiero no responderle”, señaló en entrevista con Milagros Leiva. Sin embargo, sí aclaró las afirmaciones realizadas por el exalcalde de La Molina respecto a los trenes Caltrain.

En ese sentido, López Aliaga fue enfático al explicar que dichos señalamientos podrían dar lugar a una denuncia penal; sin embargo, precisó que no seguirá ese camino. “El decirlo públicamente acá es sujeto de una denuncia penal, que no se la pienso hacer porque no pierdo mi tiempo”, sostuvo.

Los vagones del tren y la defensa de la donación de California

Uno de los principales cuestionamientos de Paz de la Barra apuntó a la propiedad de los vagones que han sido vistos circulando en pruebas recientes. Frente a ello, López Aliaga negó tajantemente que pertenezcan al Ferrocarril Central, empresa presidida por Juan de Dios Olaechea, su socio, y defendió el proceso de donación.

“Te diría que mandes a un reportero y verifiques que son de Caltrain”, respondió. Luego añadió: “El señor Olaechea no tiene ninguna propiedad de nada. Es propiedad del Estado peruano, ¿no? A través de la Muni Lima que ha recibido la donación y es una cesión en uso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que los ponga a trabajar”.

Paz de la Barra aseguró
Paz de la Barra aseguró que la periodista le guarda resentimiento desde 2010, cuando su familia estuvo involucrada en un proceso que afectó a la comunicadora. (YouTube)

El alcalde explicó que la Municipalidad de Lima pudo concretar la donación gracias a su condición jurídica de gobierno regional. “No tiene presupuesto, pero tiene la personalidad jurídica del gobierno regional. Entonces es contraparte para el estado de California”, precisó.

Asimismo, rechazó que se trate de un montaje o engaño. “Decir que los coches no son propiedad del Estado peruano, eso es difamación agravada”, afirmó.

Capacidad del tren y funcionamiento del plan piloto

López Aliaga también se refirió a la capacidad del tren Lima–Chosica, luego de que se pusiera en duda la cifra de pasajeros que podría movilizar en su etapa inicial. Según explicó, el proyecto comenzará con un plan piloto que permitirá demostrar su viabilidad.

“Sí, la cifra es correcta. Son doce mil para el piloto, para empezar”, indicó. Precisó que se trata de trenes de alta calidad: “Es un tren que es de lujo, porque es el tren que iba por la zona más pituca de California, con acero inoxidable. Nadie va parado, tienes baño, tienes agua, tienes dos pisos, es turístico”.

Trenes donados por Caltrain: tres
Trenes donados por Caltrain: tres meses después, siguen sin uso y expuestos al sol en Lima. Foto: Adrián Sarria

El alcalde detalló que el diseño original contempla una sola vía y convoyes que partirán desde Chosica hacia Lima desde las cinco de la mañana, con una frecuencia de quince minutos. El recorrido culminará en Monserrate, punto que consideró estratégico por su cercanía con el Metropolitano.

“Es el piloto para empezar, para demostrar que la rueda gira, pues, el círculo virtuoso gira”, sostuvo.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaTren Lima - ChosicaTrenes CaltrainÁlvaro Paz de la Barraperu-politica

Más Noticias

Universidad Científica del Sur es blanco de críticas por exámenes a altas horas de la noche y en domingo: alumnos presentaron dificultades para volver a casa

Los videos publicados muestran relatos de alumnos afectados por exámenes en horarios atípicos, ausencia de seguridad y limitaciones en el transporte al finalizar las evaluaciones

Universidad Científica del Sur es

Conmoción en Jicamarca: Joven llegó en ambulancia al velorio de sus padres quienes murieron en accidente

El joven solo pudo permanecer cinco minutos en la ceremonia debido a la gravedad de sus lesiones y debió regresar de inmediato a una clínica para continuar su recuperación

Conmoción en Jicamarca: Joven llegó

Romina Gachoy revela que el reencuentro de Angie Jibaja con sus hijos en Lima termina en decepción

La modelo uruguaya hizo de mediadora para que los hijos de Jibaja acepten verla, siguiendo algunas condiciones que, finalmente, terminaron por incomodar a los menores

Romina Gachoy revela que el

Estados Unidos suspenderá la importación de 4 pesquerías peruanas a partir de 2026

La NOAA alertó sobre una inminente amenaza contra los mamíferos marinos de Perú por la falta de estándares de monitoreo y capturas incidentales desde el Ministerio de la Producción

Estados Unidos suspenderá la importación

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El clásico se jugará este domingo 21 de diciembre a las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes. Conoce si todavía quedan boletos para la emocionante jornada

Entradas Alianza Lima vs Universitario:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC admite a Josué Gutiérrez

TC admite a Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Elecciones 2026: Esta es la fecha de publicación de las hojas de vida y planes de gobierno de los candidatos, según el JNE

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 36 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Avanza País pide al JEE la inscripción de su plancha presidencial liderada por José Williams

Expresidente Martín Vizcarra fue trasladado al Hospital de Ate Vitarte por crisis hipertensiva severa

ENTRETENIMIENTO

La incansable lucha de Jessica

La incansable lucha de Jessica Madueño para lograr que Guillermo Dávila reconozca a Vasco como su hijo

Jessica Madueño: ¿De qué murió la madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila?

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma la muerte de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

La Gran Sangre regresa a la pantalla grande con su elenco original: mira el teaser y las primeras imágenes

Christian Cueva aparece en TV con Pamela Franco, llora por sus hijos y se autoproclama el Marc Anthony de la cumbia

DEPORTES

Sebastián Britos demuestra preocupación por

Sebastián Britos demuestra preocupación por el futuro de Universitario: “No sé cuáles son los planes que tiene el club”

Alianza Lima presentó a Alejandro Duarte como refuerzo para el 2026: la competencia de Guillermo Viscarra

Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo: día, hora y canal TV de los partidos por Fase 2 de Copa Libertadores 2026

Eddie Fleischman exigió salida de Carlos Zambrano tras reconocer indisciplinas en Alianza Lima: “Indignante”

DT de Club 2 de Mayo se deshizo en elogios por Alianza Lima: “Un rival espectacular, histórico de la Copa Libertadores y grande del Perú”