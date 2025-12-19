Rafael López Aliaga defiende el tren Lima - Chosica y rechaza denunciar a críticos del proyecto: “No pierdo mi tiempo”

MTC detectó graves fallas técnicas en los vagones y locomotoras del tren Lima-Chosica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Rafael López Aliaga se pronunció nuevamente sobre el proyecto del tren Lima–Chosica y respondió a las críticas lanzadas por su contrincante político, Álvaro Paz de la Barra, quien también postula a la presidencia por el Partido Fe y a quien acusó de difamar de manera reiterada. No obstante, el exalcalde de Lima dejó en claro que no emprenderá acciones legales, pese a considerar que las acusaciones son graves.

“Pero él también difama todo el día. Yo prefiero no responderle”, señaló en entrevista con Milagros Leiva. Sin embargo, sí aclaró las afirmaciones realizadas por el exalcalde de La Molina respecto a los trenes Caltrain.

En ese sentido, López Aliaga fue enfático al explicar que dichos señalamientos podrían dar lugar a una denuncia penal; sin embargo, precisó que no seguirá ese camino. “El decirlo públicamente acá es sujeto de una denuncia penal, que no se la pienso hacer porque no pierdo mi tiempo”, sostuvo.

Los vagones del tren y la defensa de la donación de California

Uno de los principales cuestionamientos de Paz de la Barra apuntó a la propiedad de los vagones que han sido vistos circulando en pruebas recientes. Frente a ello, López Aliaga negó tajantemente que pertenezcan al Ferrocarril Central, empresa presidida por Juan de Dios Olaechea, su socio, y defendió el proceso de donación.

“Te diría que mandes a un reportero y verifiques que son de Caltrain”, respondió. Luego añadió: “El señor Olaechea no tiene ninguna propiedad de nada. Es propiedad del Estado peruano, ¿no? A través de la Muni Lima que ha recibido la donación y es una cesión en uso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que los ponga a trabajar”.

El alcalde explicó que la Municipalidad de Lima pudo concretar la donación gracias a su condición jurídica de gobierno regional. “No tiene presupuesto, pero tiene la personalidad jurídica del gobierno regional. Entonces es contraparte para el estado de California”, precisó.

Asimismo, rechazó que se trate de un montaje o engaño. “Decir que los coches no son propiedad del Estado peruano, eso es difamación agravada”, afirmó.

Capacidad del tren y funcionamiento del plan piloto

López Aliaga también se refirió a la capacidad del tren Lima–Chosica, luego de que se pusiera en duda la cifra de pasajeros que podría movilizar en su etapa inicial. Según explicó, el proyecto comenzará con un plan piloto que permitirá demostrar su viabilidad.

“Sí, la cifra es correcta. Son doce mil para el piloto, para empezar”, indicó. Precisó que se trata de trenes de alta calidad: “Es un tren que es de lujo, porque es el tren que iba por la zona más pituca de California, con acero inoxidable. Nadie va parado, tienes baño, tienes agua, tienes dos pisos, es turístico”.

El alcalde detalló que el diseño original contempla una sola vía y convoyes que partirán desde Chosica hacia Lima desde las cinco de la mañana, con una frecuencia de quince minutos. El recorrido culminará en Monserrate, punto que consideró estratégico por su cercanía con el Metropolitano.

“Es el piloto para empezar, para demostrar que la rueda gira, pues, el círculo virtuoso gira”, sostuvo.