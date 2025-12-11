Rafael López Aliaga promociona marcha en vacío del tren Lima–Chosica tras meses de abandono de los vagones: “Ya es realidad”

La Municipalidad de Lima realizó la primera marcha en vacío del tren Lima–Chosica. Esta prueba, que consiste en un viaje sin pasajeros, tiene como objetivo trasladar el material ferroviario hacia el taller en Chosica para someterlo a la revisión técnica correspondiente. Este avance en el proyecto no pasó desapercibido para Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular.

En sus redes oficiales, el exalcalde de Lima compartió un mensaje anunciando que la siguiente etapa del proyecto sería el inicio de operaciones con pasajeros. “Hoy inició el funcionamiento en vacío del tren que conectará de forma rápida la capital con Lima Este. Los trenes están siendo trasladados a Chosica para garantizar un servicio eficiente y de calidad para todos los limeños, representando un avance importante para la movilidad de Lima Metropolitana”, señaló.

Rafael López Aliaga destaca el primer viaje sin pasajeros del tren Lima–Chosica tras meses de abandono de los vagones en el Parque de la Muralla

Su publicación estuvo acompañada por la fotografía de una de las locomotoras Caltrain, aunque con una modificación: las franjas originalmente rojas aparecían pintadas de celeste, el color característico de su partido político.

Como se recuerda, cuando López Aliaga era alcalde de Lima gestionó la polémica donación de 90 coches y 19 locomotoras de la empresa estadounidense Caltrain para implementar un tren que cubriera la ruta Lima–Chosica, al que bautizó como “El tren de Porky”.

¿Por qué no avanzó el ‘Tren de Porky’?

Aunque su sucesor, Renzo Reggiardo, ha descartado que el proyecto tenga fines políticos, parlamentarios y simpatizantes de López Aliaga ya están promocionando la primera marcha en vacío como “el tren de Porky”. Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, difundió una publicación en la que resaltó el trabajo de la MML para concretar este primer recorrido en vacío. No obstante, este paso se dio con meses de retraso.

Cuando se promocionó la cuestionada donación de Caltrain —antes de que López Aliaga renuncie para anunciar su candidatura—, aseguró que el tren entraría en fase de marcha blanca durante Fiestas Patrias. Esta declaración provocó un enfrentamiento público con el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, quien lo acusó de poner en riesgo a la población, dado que no existe infraestructura adecuada para que un tren de pasajeros circule entre Lima y Chosica.

Fuente: Rafael López Aliaga / YouTube

La respuesta de López Aliaga y su bancada fue plantear la censura del ministro y acusarlo de obstruir el proyecto con fines políticos. Sandoval pertenece a Alianza para el Progreso, partido liderado por César Acuña.

Finalmente, tanto López Aliaga como César Sandoval dejaron sus cargos para dedicarse a sus campañas políticas, y los trenes quedaron abandonados en el Parque de la Muralla.

Abandonados y empolvados: así estaban los trenes de RLA

Los trenes donados por la empresa Caltrain, que inicialmente llegaron desde un depósito en San Francisco donde habían permanecido oxidados y con signos de vandalismo, se encuentran almacenados en el Parque de la Muralla en condiciones poco favorables. Las unidades están cubiertas de polvo, expuestas directamente al sol y sin ningún tipo de protección.

A tres meses de su llegada, los trenes donados por Caltrain siguen estacionados y sin uso. Foto: Adrián Sarria

Hasta hace poco más de un mes, a inicios de noviembre, el periodista Adrián Sarria Muñoz, de La República, constató que tanto los coches como las locomotoras permanecían en un área abierta del parque, sin techado ni infraestructura que los proteja del calor creciente. Las estructuras metálicas presentaban suciedad acumulada y un deterioro evidente por falta de mantenimiento.

Rafael López Aliaga se fue de la MML dejando los trenes Caltrain abandonados

En uno de los vagones incluso se observaba un cartel con el mensaje: “Por culpa de la mezquindad política estamos aquí”, en referencia al estancamiento del proyecto. El área destinada para su resguardo era mínima: apenas unas vallas metálicas y algunos conos de concreto delimitaban el espacio donde se encontraban los trenes, sin medidas reales de conservación o seguridad.