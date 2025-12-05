Perú

Línea 2 del Metro de Lima: estación San Marcos tiene un avance del 84%, reporta el MTC

El terminal ubicado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ayudará a la movilidad de más de 45 mil estudiantes cuando esté culminado

Dentro de las 27 estaciones
Dentro de las 27 estaciones que tendrá la Línea 2 del Metro de Lima, que irá desde Ate hasta el Callao, se contempla una estación subterránea cerca a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. - Crédito: Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reportó que la estación San Marcos de la Línea 2 del Metro de Lima cuenta con un avance del 84 % en obras civiles. La obra representará una mejora en la movilidad para más de 45 mil estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

El concesionario, bajo supervisión del MTC, completó ya la construcción de las losas de cubierta, el vestíbulo y la base de la estación, preparando el entorno para la siguiente fase de arquitectura y la instalación de escaleras internas para optimizar la circulación de pasajeros.

El MTC confirmó en un comunicado que estas obras forman parte de la Etapa 2 de la Línea 2, que incluye estaciones en Callao y Cercado de Lima y, según datos oficiales, mantienen un ritmo de construcción superior al 84 % en su conjunto. Las actividades actuales son esenciales para asegurar una estructura moderna, segura y de alta resistencia, preparada para atender a miles de usuarios diariamente, enfatizó el sector.

Junto al desarrollo de nueva infraestructura, la Línea 2 del Metro de Lima enfrenta ajustes operativos esta semana. La empresa concesionaria anunció la suspensión total del servicio este sábado 6 de diciembre para ejecutar un mantenimiento general en toda la red, lo que implica el cierre de todas las estaciones desde las 6:00 horas hasta las 23:00 horas.

Avance en estaciones

Las estaciones que forman parte de la Etapa 2 incluyen Puerto del Callao, Buenos Aires, Juan Pablo II, Insurgentes y Carmen de la Legua en la provincia del Callao, junto a Óscar Benavides, Elio, La Alborada, Tingo María y Parque Murillo en el Cercado de Lima.

El MTC subrayó que todas estas intervenciones superan el 84 % de avance en obras civiles, reafirmando que la movilidad en la capital tendrá un nuevo impulso una vez completada la etapa.

Delia culmina otro tramo y
Delia culmina otro tramo y se prepara para dirigirse a la estación San Marcos

Restablecimiento del servicio

Durante la jornada de suspensión, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que estarán disponibles 39 rutas de transporte público autorizado, cubriendo avenidas y distritos clave como Ate, Lurigancho-Chosica, Carabayllo, Callao, Ventanilla, San Juan de Lurigancho, La Victoria, San Martín de Porres, San Luis, Cercado de Lima, San Miguel y Jesús María. “Exhortamos a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación y tomar las previsiones necesarias”, indicó la ATU.

La concesionaria del Metro de Lima Línea 2 comunicó que el servicio regular se reanudará el domingo 7 de diciembre en el horario habitual. Además, explicó que los trabajos de mantenimiento consisten en inspecciones, verificaciones técnicas y labores preventivas dirigidas a garantizar la continuidad y seguridad operativa del sistema de transporte subterráneo.

Por su parte, la primera etapa de la Línea 2 conecta los distritos de Ate y Santa Anita a través de estaciones como Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita, ubicadas estratégicamente en la avenida Nicolás Ayllón, según puntualizó.

Este cierre afecta especialmente a vecinos y trabajadores de zonas residenciales y comerciales del sector este de Lima, que utilizan el sistema subterráneo para conectar múltiples distritos y corredores viales.

