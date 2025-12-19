Perú

Director de N7W afirma que Machu Picchu podría convertirse en “una ruina mítica” si no se mejoran los problemas de acceso

El santuario inca recibirá la visita de Jean-Paul de la Fuente el próximo 15 de enero para verificar si se han realizado mejoras en la gestión de la atracción turística mundial

La ciudadela de Machu Picchu enfrenta un futuro incierto que podría terminar con la pérdida de su categoría como maravilla del mundo -otorgada en el año 2007- debido a la presión turística, la conflictividad social y las críticas a la gestión de su patrimonio. Según proyecciones del Ministerio de Cultura, en 2025 el sitio recibirá más de un millón y medio de visitantes, superando el récord de 2019 y pone en duda la sostenibilidad de su patrimonio, al menos con el modelo de gestión actual.

En septiembre, la organización New7Wonders, responsable de la designación de las nuevas maravillas del mundo, cuestionó públicamente la gestión de Machu Picchu y advirtió que no había una administración “integral, sostenible y coordinada”, además de problemas como la falta de planificación ante la presión turística, aumento de precios, denuncias de irregularidades en la venta de entradas, problemas de transporte y conflictos sociales.

En declaraciones para el medio español El Confidencial, el director de New7Wonders, Jean-Paul de la Fuente, lanzó una fuerte advertencia sobre cuál podría ser el destino del santuario inca en los próximos años si los problemas actuales se mantienen. “Si no se abordan los problemas fundamentales, el riesgo a medio plazo es que termine como la mayoría de las siete maravillas del mundo: una ruina mítica que solo perdure en nuestra memoria”.

Machu Picchu a poco de no ser maravilla del mundo

En conversación con RPP, Juan César Zubiate Paredes, representante de la organización en el Perú, afirmó que “está al borde de perder esa categoría como Maravilla del Mundo. No es broma. Invocamos a las autoridades a la unidad y a la acción inmediata”.

Zubiate Paredes detalló que el 13 de septiembre pasado N7W emitió un comunicado en el que señaló deficiencias en la gestión, preservación y administración del espacio histórico y de valor cultural para la humanidad.

El representante de N7W explicó que, aunque se entregó un borrador con pautas para solucionar los problemas, el Estado peruano no ha formalizado respuesta. “Han pasado tres meses desde el trece de septiembre, fecha en la que se exhortó al estado peruano. A la fecha, es como si no hubiera pasado nada, y eso sí preocupa”, declaró Zubiate Paredes a RPP.

El santuario inca recibirá la visita de Jean-Paul de la Fuente el próximo 15 de enero para verificar si se han realizado mejoras en la gestión de la atracción turística mundial. (Andina)

La organización ha dado plazo hasta el 15 de enero para evidenciar mejoras. Ese día, el director general de N7W llegará a Cusco para ser testigo en persona de las deficiencias que puedan persistir en la gestión de Machu Picchu.

Entre los principales cuestionamientos resaltados por N7W y citados por RPP, aparece el denominado “Efecto maravilla”, que ha elevado considerablemente la llegada de turistas sin la debida gestión. Las consecuencias incluyen largas filas, denuncias de estafas, carencias en los servicios y dudas sobre la adecuada conservación del patrimonio arqueológico.

