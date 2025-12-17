Machu Picchu recibe distinciones como destino turístico mientras peligra su estatus como maravilla del mundo

El santuario inca recibirá la visita del director general de N7W, Jean-Paul de la Fuente, el próximo 15 de enero, para verificar si se han realizado mejoras en la gestión de la atracción turística mundial. (Difusión)

Machu Picchu sigue sumando premios internacionales como destino turístico, pero enfrenta el riesgo de perder su estatus como una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno. La organización New Seven Wonders (N7W) ya advirtió sobre serias deficiencias en la gestión y preservación del santuario, lo que podría derivar en la retirada de su reconocimiento global obtenido hace casi 20 años y que ha generado un crecimiento económico en el país gracias a la llegada de turistas de todo el mundo.

El santuario inca recibió dos importantes galardones recientemente. Primero el Gold Award Badge en la edición 2026 del ranking Best Vacations de U.S. News & World Report, al ser clasificado como el principal destino en la categoría “Mejores lugares para visitar en Centro y Sudamérica” y ocupar el octavo lugar a nivel global. Además, los World Travel Awards lo eligieron como la “Principal atracción turística del mundo 2025”.

Promperú, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, subrayó que estos reconocimientos consolidan el liderazgo de Machu Picchu en el turismo internacional, reafirmando su valor histórico, cultural y natural.

Machu Picchu a poco de no ser maravilla del mundo

Mientras acumula logros, crece la inquietud por la advertencia de N7W sobre el estatus de maravilla del mundo del santuario inca. En conversación con RPP, Juan César Zubiate Paredes, representante de la organización en el Perú, afirmó que “está al borde de perder esa categoría como Maravilla del Mundo. No es broma. Invocamos a las autoridades a la unidad y a la acción inmediata”.

El santuario inca recibirá la visita del director general de N7W, Jean-Paul de la Fuente, el próximo 15 de enero, para verificar si se han realizado mejoras en la gestión de la atracción turística mundial | Foto: Boletomachupicchu.com

Zubiate Paredes detalló que el 13 de septiembre pasado N7W emitió un comunicado en el que señaló deficiencias en la gestión, preservación y administración del espacio histórico y de valor cultural para la humanidad.

El representante de N7W explicó que, aunque se entregó un borrador con pautas para solucionar los problemas, el Estado peruano no ha formalizado respuesta. “Han pasado tres meses desde el trece de septiembre, fecha en la que se exhortó al estado peruano. A la fecha, es como si no hubiera pasado nada, y eso sí preocupa”, declaró Zubiate Paredes a RPP.

La organización ha dado plazo hasta el 15 de enero para evidenciar mejoras. Ese día, el director general de N7W llegará a Cusco para ser testigo en persona de las deficiencias que puedan persistir en la gestión de Machu Picchu.

Entre los principales cuestionamientos resaltados por N7W y citados por RPP, aparece el denominado “Efecto maravilla”, que ha elevado considerablemente la llegada de turistas sin la debida gestión. Las consecuencias incluyen largas filas, denuncias de estafas, carencias en los servicios y dudas sobre la adecuada conservación del patrimonio arqueológico.

Machu Picchu en peligro: así celebró Perú la elección como maravilla del mundo en el 2007

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, señaló a RPP que estos problemas se acumulan hace décadas por la ausencia de una cultura preventiva y de planificación en la gestión del patrimonio. Salcedo atribuyó la principal responsabilidad al gobierno central y los ministerios involucrados, al considerar que la advertencia de N7W simplemente visibilizó falencias estructurales.

Ante este diagnóstico, Salcedo reiteró la necesidad de crear una Autoridad Autónoma del Valle Sagrado para una gestión integral del territorio y el turismo, con participación del Ejecutivo, gobiernos locales, sector privado y organizaciones sociales. En su análisis, el actual modelo prioriza la cantidad y el ingreso económico por encima de la sostenibilidad y la planificación a largo plazo.

Destacó que la concentración de intereses en Machu Picchu ocasiona desorden en el transporte, servicios y conservación patrimonial, por lo que urge fortalecer la institucionalidad y tomar decisiones estratégicas para evitar sanciones internacionales.