Conmoción en La Libertad tras ataque armado en chocolatada navideña: sicarios asesinan a regidora y dejan varios niños heridos

Asimismo, varios niños terminaron heridos producto de la balacera. Canal N

Sicarios irrumpieron durante una chocolatada navideña en el centro poblado de Sausal, en el distrito de Chicama, provincia de Ascope, en La Libertad, dejando como saldo la muerte de la regidora Elena Rojas y al menos siete personas heridas, la mayoría niños. El ataque, perpetrado en pleno evento infantil, provocó pánico y conmoción en la comunidad, que aún intenta comprender la brutalidad del hecho.

La agresión ocurrió en la tarde de este jueves, cuando numerosos menores y sus familias se congregaban para celebrar la llegada de la Navidad. Según testigos y el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, los responsables del ataque se desplazaban en una motocicleta y abrieron fuego sobre los asistentes, generando una estampida y múltiples víctimas por arma de fuego. El objetivo principal del atentado habría sido la regidora Elena Rojas, de acuerdo con la versión de las autoridades policiales y los vecinos del sector.

Tras la ráfaga de disparos, los sicarios huyeron con rumbo desconocido, dejando a su paso a menores heridos y adultos desesperados por socorrerlos. Ambulancias del SAMU y unidades sanitarias locales acudieron al lugar para trasladar a los heridos a distintos hospitales de la región. La rápida respuesta permitió la atención inmediata de las víctimas, pero no logró salvar la vida de la concejal ni evitar el delicado estado de salud de varios niños involucrados.

Los sicarios abrieron fuego en pleno evento navideño, asesinando a la regidora Elena Rojas y desatando el terror entre las familias presentes. Foto: Composición Infobae Perú

Sicarios irrumpen evento infantil en La Libertad

La celebración infantil se desarrollaba con normalidad en Sausal, en el marco de las festividades navideñas organizadas por autoridades municipales, cuando dos sujetos armados irrumpieron a bordo de una motocicleta. Aprovecharon la distracción de los presentes en pleno show infantil para abrir fuego dirigido, principalmente, hacia la regidora de Chicama, según señalaron vecinos y testigos a la Policía Nacional del Perú. El ataque transformó el evento en una escena de terror, provocando pánico y caos entre las familias congregadas.

Tras la agresión, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido, mientras las víctimas quedaban esparcidas entre gritos y llanto. El reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) precisa que siete personas resultaron heridas, incidentalmente en varios casos menores de edad que estaban en la fila para recibir sus regalos. Inmediatamente, ambulancias del SAMU acudieron al lugar y trasladaron a los heridos a distintos centros de salud locales, priorizando a quienes presentaban heridas de mayor gravedad por arma de fuego.

Cuatro menores permanecen graves en hospitales tras recibir impactos de bala durante la celebración navideña. Foto: Composición Infobae Perú

De acuerdo con fuentes policiales, un equipo especializado de la Policía Nacional llegó de inmediato para recabar pruebas e iniciar la búsqueda de los atacantes, quienes en las últimas semanas han instaurado un clima de terror en la provincia de Ascope y el valle de Chicama. Autoridades locales y regionales exigieron mayor presencia del Estado ante el repunte de hechos violentos en pleno periodo navideño, señalando que “no se han brindado las garantías mínimas de seguridad”, según manifestaron funcionarios de Defensa Civil.

Niños en estado grave tras ataque a chocolatada

La regidora Elena Rojas Alcalde, de 65 años, fue el blanco central de este atentado. Tras recibir varios impactos de bala, fue auxiliada de inmediato por los presentes y llevada a toda prisa al centro de salud más cercano. Sin embargo, llegó sin signos vitales; el médico de turno solo pudo certificar su fallecimiento. Según reportes locales, Rojas no soportó la gravedad de las heridas sufridas durante el trayecto hacia el hospital de Casa Grande.

“Condenamos de manera firme y categórica estos actos criminales que enlutan a nuestra región y atentan contra la convivencia pacífica y la seguridad de la población. Reconocemos y agradecemos la rápida intervención de la ciudadanía, así como del personal de la Red Integral de Salud de Ascope y el SAMU”, escribió la Municipalidad del Distrito de Chicama en un comunicado.

Fuente: COER La Libertad

Entre los asistentes, cuatro niños presentan lesiones graves y permanecen internados con pronóstico reservado bajo estricta vigilancia médica. En total, de los siete heridos, cinco fueron derivados al Hospital Regional de Trujillo gracias al despliegue de ambulancias del SAMU, mientras que los dos restantes permanecen internados en el hospital de Casa Grande de EsSalud. La rápida acción de los servicios de emergencia resultó crucial para brindar la atención requerida ante la magnitud del ataque.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud informó: “Siete heridos, en su mayoría menores de edad, son atendidos en los establecimientos de salud de la región. El Minsa, EsSalud y la Geresa La Libertad monitorean la situación para brindar el apoyo necesario según se requiera.” La institución reiteró su compromiso con la atención a las víctimas y el acompañamiento a sus familias en este momento de dolor.

Foto: Minsa

Las autoridades continúan investigando el móvil del atentado contra la regidora y la infiltración de sicarios en eventos públicos, bajo la mirada atenta de la comunidad, que exige respuestas y mayor protección frente a la ola delictiva que golpea a La Libertad.

Despliegan acciones para capturar a los responsables del atentado en Chicama

El Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional ha desplegado toda su fuerza operativa y de inteligencia para dar con los autores del ataque armado que terminó con la vida de la regidora Elena Rojas Alcalde en el distrito de Chicama. Tras el hecho, las autoridades ejecutaron un “plan cerco” en la zona para iniciar de inmediato las diligencias y acelerar la identificación, ubicación y captura de los delincuentes.

Foto: Mininter

“El Ministerio del Interior reafirma su compromiso de actuar con firmeza y dentro del marco de la ley hasta que los responsables sean puestos a disposición de la justicia”, señaló la institución en un comunicado oficial. Las autoridades aseguraron que todos los recursos policiales están enfocados en esclarecer este caso y garantizar que los culpables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.