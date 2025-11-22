Perú

Beca 18 transforma hogares: ocho de cada diez ganadores abren paso a la primera generación universitaria en sus familias

El programa de Pronabec busca impulsar la igualdad de género y el arraigo regional entre sus nuevos seleccionados. La proporción de mujeres beneficiarias ha pasado de ser poco más de la cuarta parte en 2012 a más de la mitad del total en 2025

Guardar
Joel Layme: de vender anticuchos
Joel Layme: de vender anticuchos y lavar autos en Yura a destacar en proyectos de robótica internacional gracias a Beca 18. (Foto: Agencia Andina)

Ocho de cada diez ganadores de la Beca 18 del Ministerio de Educación (Minedu) acceden por primera vez a la educación superior en su entorno familiar, un dato que marca el impacto social de este programa, según el primer boletín Panorama de Estudios Sociales elaborado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

En sus 13 años de funcionamiento, la beca no solo promueve el acceso a la universidad, sino que también contribuye a reducir barreras históricas vinculadas al origen socioeconómico.

El informe revela que, en la convocatoria 2025, más de la mitad de los beneficiarios de Beca 18 son mujeres, lo que refleja un cambio respecto al 2012, cuando apenas superaban la cuarta parte del total.

La proporción evidencia una tendencia hacia el equilibrio de género en el acceso a oportunidades educativas superiores.

Gran parte de los seleccionados en los diferentes procesos provienen de la macrorregión centro del país, que comprende Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y Pasco.

El análisis muestra que, en años recientes, disminuyó la tasa de migración estudiantil, ya que la mayoría de los becarios optan por continuar sus estudios en instituciones cercanas a sus lugares de origen, lo que fortalece la movilidad social regional.

La publicación destaca que casi el 60 % de los becarios elige su carrera por vocación personal, mientras que las expectativas laborales y económicas ocupan un segundo plano.

Entre las carreras más demandadas se encuentran Construcción e Ingeniería Civil, Medicina y Derecho Público, áreas que mantienen alta demanda en el contexto peruano.

Más de 1,300 estudiantes fueron
Más de 1,300 estudiantes fueron apoyados con viajes para rendir el examen de Beca 18. (Foto: Midis)

Un proceso riguroso y descentralizado

El Examen Nacional de Preselección (ENP) celebrado el 16 de noviembre de 2025 contó con la participación de más de 97 mil jóvenes de todo el país, quienes compiten por una de las 20 mil becas integrales disponibles.

La evaluación se desarrolló simultáneamente en 180 locales distribuidos a nivel nacional, incluyendo zonas rurales y áreas fronterizas, lo que favorece la equidad en el proceso de selección.

De acuerdo con el Pronabec, el resultado del ENP 2025 se dará a conocer el 22 de diciembre mediante los canales oficiales de la entidad.

Los preseleccionados podrán avanzar a la etapa final para optar por la beca, que cubre matrícula, pensión, alimentación, alojamiento, movilidad y materiales de estudio.

Esta cobertura garantiza mejores condiciones para que los beneficiarios puedan concentrarse plenamente en sus estudios universitarios o técnicos.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, subrayó que el diseño de este proceso y la evidencia recogida en el boletín permiten mejorar las políticas públicas orientadas a ampliar derechos y oportunidades a quienes más lo requieren.

¿Cuáles son los beneficios de Beca 18?

La Beca 18 otorga una cobertura integral para los estudiantes seleccionados, incluyendo gastos académicos y no académicos durante toda la carrera.

Entre los costos académicos que cubre se encuentran la matrícula, el pago por examen o carpeta de admisión, las pensiones de estudios, la obtención de grado, título o equivalente y el curso de idioma inglés para quienes cursan estudios universitarios (cuando no forma parte de la malla curricular y desde el segundo año).

En cuanto a los gastos no académicos, la beca financia la alimentación, el alojamiento, materiales de estudio, vestimenta o uniformes, movilidad local, útiles de escritorio, una computadora portátil u otro equipo similar y el transporte interprovincial, según corresponda para la carrera y sede elegida.

Temas Relacionados

Beca 18PronabecMineduperu-noticias

Más Noticias

Diego Rebagliati reveló los 7 jugadores que se van de Alianza Lima a final de temporada: habrá pequeña ‘purga’ en La Victoria

El comentarista deportivo habló de la planificación del cuadro ‘blanquiazul’ para el 2026 y mencionó a los futbolistas que no seguirán. Hay tres extranjeros en la lista

Diego Rebagliati reveló los 7

Buscan prohibir publicidad de alimentos y bebidas con grasas trans, saturadas y con alto azúcar dirigida a niños y adolescentes

Este proyecto de ley se presenta con el fin de frenar el impacto del marketing digital y tradicional en los hábitos alimentarios y en el aumento de enfermedades vinculadas al consumo de productos ultraprocesados

Buscan prohibir publicidad de alimentos

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

San Martín y Regatas Lima protagonizarán el mejor compromiso de la jornada. Mientras que Universitario y Alianza Lima chocarán con rivales de cuidado

Resultados de la fecha 5

¿Elecciones 2026 en peligro?: Roberto Burneo, presidente del JNE, exige presupuesto completo para los próximos comicios

El Jurado Nacional de Elecciones señaló que solo se le han asignado S/ 331.1 millones de los S/ 585.8 millones solicitados, mientras insiste en que el requerimiento real asciende a S/ 936 millones

¿Elecciones 2026 en peligro?: Roberto

Nicole Akari critica el vestuario de Karla Bacigalupo en Miss Universo: “La peruana llevó trapos. No la hubiera enviado”

La experta en moda y asesora de imagen no se guardó nada y cuestionó la selección, los atuendos y la falta de innovación en la participación peruana. Además, afirmó que sintió que el Miss Universo estuvo "armado"

Nicole Akari critica el vestuario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena que Martín Vizcarra

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Actos de discriminación en redes sociales podrían ser sancionados

Vicente Tiburcio, el ministro del Interior que elaboró una tesis para “mejorar la inseguridad ciudadana”

José Jerí aseguró que “en un par de días” el Poder Ejecutivo tendrá una posición oficial sobre la extensión del Reinfo

Regidor de Miraflores, José Rosas, sobre crítica de Carlos Canales a gerente de seguridad: “Demasiado áspero, pero errar es humano”

ENTRETENIMIENTO

Nicole Akari critica el vestuario

Nicole Akari critica el vestuario de Karla Bacigalupo en Miss Universo: “La peruana llevó trapos. No la hubiera enviado”

¿Yarita Lizeth tendría un romance con el hijo de Dina Páucar?: Cantante revelará detalles en el programa de ‘La Chola Chabuca’

Giacomo Benavides de Zaca TV reacciona a los supuestos bots en sus trasmisiones en vivo por YouTube

Agatha Lys es la próxima invitada en ‘El Valor de la Verdad’: revela abuso y abandono familiar

Mario Irivarren y Laura Spoya de ‘La Manada’ responden ante acusaciones de comprar bots para su streaming: “Cualquiera puede hacerlo”

DEPORTES

Diego Rebagliati reveló los 7

Diego Rebagliati reveló los 7 jugadores que se van de Alianza Lima a final de temporada: habrá pequeña ‘purga’ en La Victoria

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se suspendió la multa de Alianza Lima por apagón en Matute durante final ante Universitario: PJ otorgó medida cautelar

Lucha por el descenso de la Liga 1 2025: ¿cómo queda la baja tras resolución del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”