Bloomberg alerta que cancelación de rutas en el Aeropuerto Jorge Chávez por cobro de la TUUA resalta una “fallida implementación del terminal”

AETAI pide eliminar la TUUA de Transferencia, que implementará LAP en el aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito Difusión

El medio estadounidense Bloomberg advirtió sobre el impacto negativo de la nueva Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional en el recientemente inaugurado Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. Según el reporte, la decisión de LATAM Airlines Group y Sky Airline de cancelar al menos ocho rutas internacionales resalta la “fallida implementación” del megaproyecto aeroportuario, que requirió una inversión de 2.000 millones de dólares.

La aplicación de la TUUA, un recargo de cerca de USD 12 por pasajero en tránsito desde este mes de diciembre, motivó la retirada de rutas por parte de las principales aerolíneas chilenas que juntas concentraron el 55% de los pasajeros internacionales peruanos en junio, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El flamante terminal limeño, inaugurado en junio de 2025 y avalado como moderno por la industria, enfrenta serios problemas de acceso y competitividad por sobrecostos y fallos en su planificación, señala el informe de Bloomberg. (Foto: Andina)

LATAM Airlines Perú confirmó la cancelación de seis rutas internacionales clave, cuatro de ellas recién inauguradas: Orlando, Curaçao, Florianópolis y Tucumán, además de las rutas a Guatemala y Belo Horizonte previstas para 2026. Sky Airline también suprimirá parte de su red actual desde Lima.

Para las aerolíneas, el cobro implica un fuerte golpe competitivo. El vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerdá, calificó la medida como “una bofetada para la industria” y denunció que la concesionaria Lima Airport Partners, principal responsable de la administración del aeropuerto y cuyo principal accionista es la alemana Fraport AG, prioriza beneficios financieros inmediatos en lugar de alternativas que aportarían desarrollo económico y social al país.

Mientras el Gobierno negocia la llegada de nuevas aerolíneas, la industria aérea advierte que el recargo restará crecimiento y podría alejar a Lima de convertirse en el hub regional que prometía. - Latam

Efectos sobre la competitividad regional

De acuerdo con el análisis de IATA, esta tarifa podría limitar el crecimiento proyectado de tráfico anual de pasajeros de Lima de 9% a solo 3% en los próximos quince años. Cerda señaló que otros hubs regionales, como Bogotá y Panamá, no aplican cargos de conexión, mientras que São Paulo cobra menos de USD 3. “Al hacer esto, Lima se encarece y pierde competitividad frente a sus rivales directos”, puntualizó el directivo, que anunció la disposición del gremio a impugnar la TUUA en arbitrajes o tribunales.

A pesar de las críticas, Lima Airport Partners sostuvo en un comunicado que “el impuesto por transferencia, por sí solo, no determina la viabilidad de una ruta”, y aseguró que su implementación busca el desarrollo de infraestructura moderna en todo el país.

Reacciones del Gobierno y nuevos operadores

El ministro de Transportes, Aldo Prieto, confirmó que el gobierno mantiene negociaciones avanzadas con seis nuevas aerolíneas internacionales que podrían iniciar operaciones en el Jorge Chávez en 2026, entre ellas Fly Level, Turkish Airlines, Emirates y el Grupo Lufthansa. La apertura de la ruta directa Barcelona–Lima de Fly Level fue destacada como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad del país, aunque Prieto reconoció que las gestiones con otras dos compañías aún continúan bajo reserva.

Bloomberg detalla cómo la ausencia de infraestructuras viales y la aplicación de la TUUA generan un retroceso para el desarrollo aeroportuario y la conectividad aérea del país. - Andina

El funcionario subrayó que la TUUA internacional permite financiar la modernización de infraestructuras regionales, citando el proyecto de ampliación del aeropuerto de Chiclayo como ejemplo de impacto positivo en competitividad turística y productiva.

Persisten los problemas de acceso y gestión

El informe de Bloomberg pone especial atención en los desafíos logísticos y de planificación de la nueva infraestructura. Pese a ubicarse a solo una milla del antiguo terminal, acceder al aeropuerto sigue siendo complicado por la ausencia de conexión subterránea, puentes o carreteras directas. Actualmente, los usuarios dependen de puentes prefabricados y rutas congestionadas, mientras que la línea de metro en obras solo conecta al aeropuerto antiguo, ahora fuera de uso.

La nota internacional señala además que el proyecto, inaugurado en junio de 2025 tras repetidos retrasos y sobrecostos, enfrenta críticas por el desfase entre planificación y ejecución. “El nuevo terminal tiene potencial para crecer de manera agresiva, pero la tarifa de transferencia amenaza con hacer de Lima un aeropuerto poco competitivo”, concluyó Cerdá.

Avianca, Copa, Iberia y American Airlines mantienen por ahora operaciones regulares, aunque no se ha aclarado si también ajustarán su oferta de rutas ante la situación.