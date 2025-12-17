LATAM cancela 6 rutas internacionales en el Aeropuerto Jorge Chávez tras aplicación de nueva TUUA aeroportuaria: ¿Cuáles son?

LATAM Airlines Perú cancela seis rutas internacionales tras la implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario en el Aeropuerto Jorge Chávez.

LATAM Airlines Perú anunció la cancelación de seis rutas internacionales que partían o estaban próximas a operar desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, en un contexto marcado por la implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario de transferencia internacional (TUUA) para pasajeros en conexión.

La medida, que entrará en vigor a partir del 29 de marzo de 2026, afecta tanto a rutas recientemente inauguradas como a planes de expansión futura, según detalló la aerolínea este 17 de diciembre.

Dentro de las rutas suprimidas, se encuentran cuatro destinos abiertos durante el presente año:

Orlando (Estados Unidos)

Curaçao (Caribe)

Florianópolis (Brasil)

Tucumán (Argentina)

A estos destinos, se suman dos vuelos internacionales que LATAM Airlines Perú había anunciado para el primer trimestre de 2026 y que finalmente no se operarán:

Guatemala

Belo Horizonte (Brasil)

La nueva TUUA obliga a LATAM a cancelar 6 rutas internacionales

Los motivos de la decisión de LATAM Airlines Perú están directamente vinculados con el nuevo esquema tarifario, que implica un recargo a pasajeros internacionales en tránsito a través de Lima desde el pasado 7 de diciembre.

Manuel van Oordt, CEO de LATAM Airlines Perú, explicó que la tarifa de transferencia internacional resta competitividad al principal hub aéreo del país, al encarecer los vuelos para los viajeros que usan Lima como punto de conexión entre sus destinos finales. “La gestión de una ruta supone la inversión de diversos recursos que requieren alto grado de predictibilidad”, dijo.

“La puesta en vigor de una tarifa sin una correcta evaluación técnica de su impacto en la industria de la aviación, vuelven inviables rutas que se sustentan fuertemente en los pasajeros en conexión, incluyendo los vuelos recientemente inaugurados”, agregó el ejecutivo.

La nueva TUUA de transferencia internacional coloca a Lima en desventaja frente a hubs como Bogotá y Panamá, según LATAM.

Aeropuerto Jorge Chávez: ¿La competitividad de Lima se ve comprometida?

Según LATAM, la nueva TUUA impacta en la capacidad de la capital peruana para competir por el tráfico internacional de pasajeros en la región, donde otros aeropuertos de referencia —como Bogotá y Panamá— no cobran un cargo similar.

Estas ciudades rivalizan como puntos de enlace para viajeros del continente y ofrecen más destinos y menores tiempos de espera en conexión, según información oficial difundida por la compañía.

LATAM Airlines Perú resaltó que los pasajeros internacionales en conexión son clave para llenar vuelos y sostener rutas directas que benefician la economía nacional y la conectividad del mercado local.

Según la compañía, la cancelación puede generar un efecto dominó en la red de operaciones de la compañía, ya que la flota de aviones dedicada a los trayectos internacionales también se utiliza para cubrir vuelos domésticos.

Además, este reordenamiento podría limitar la capacidad de crecimiento en la oferta de vuelos internos, en especial durante temporadas de alta demanda.

La cancelación afecta rutas desde Lima hacia Orlando, Curaçao, Florianópolis, Tucumán, Guatemala y Belo Horizonte.

LATAM: ¿Qué pasa si ya compré mis boletos para esas 6 rutas internacionales?

Para los pasajeros que ya hayan emitido sus boletos en cualquiera de las rutas afectadas, LATAM Airlines Perú ha implementado un plan de atención que contempla reubicación en vuelos alternativos, cambio de fecha o reembolso total del pasaje sin costo adicional. El proceso puede realizarse desde la sección “Mis Viajes” tanto en la aplicación oficial como en la página web latam.com.

Además, la aerolínea sostuvo que seguirá evaluando la continuidad de otras rutas internacionales operadas desde Perú, dependiendo de las condiciones de viabilidad ante el nuevo marco tarifario.

“Luego de 26 años de presencia en el Perú, apostando por su conectividad, hoy vemos con preocupación las condiciones que enfrenta el sector y que desalientan un proceso de inversión sostenido en el tiempo”, remarcó van Oordt.

Finalmente, LATAM Airlines Perú lamentó que las decisiones regulatorias no hayan priorizado la experiencia del usuario ni los beneficios para el país. No obstante, reiteró su disposición para mantener un diálogo propositivo con las autoridades y buscar salidas que garanticen la conectividad aérea de Lima y del Perú con el exterior.