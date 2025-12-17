Tras cancelación de rutas internacionales de LATAM, MTC anuncia “conversaciones avanzadas” con seis nuevas aerolíneas, ¿cuáles son?

Dos nuevas rutas abrieron oficialmente esta semana en el Aeropuerto Jorge Chávez. No las detuvo el cobro de la TUUA por transferencia. - Crédito EFE/Paolo Aguilar

Luego del reciente anuncio de LATAM Airlines Perú sobre la cancelación de seis rutas internacionales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que el país está en “conversaciones avanzadas” para el arribo de seis nuevas aerolíneas internacionales que iniciarían operaciones en 2026.

Este movimiento busca insistir en la posibilidad de que Perú se convierta en un hub regional competitivo, en medio de la tensión por la implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional. Incluso, destacaron que este cobro permite modernizar la infraestructura aeroportuaria en regiones.

“Un ejemplo es el proyecto para acelerar la modernización del aeropuerto de Chiclayo, estimulando así la competitividad económica, turística y productiva en todo el territorio nacional”, mencionaron a través de una nota de prensa.

Modernización del aeropuerto de Chiclayo aun está en proyecto. (Foto: Andina)

¿Cuáles son las nuevas rutas y su impacto?

El ministro Aldo Prieto informó que Fly Level, Turkish Airlines, Emirates y el Grupo Lufthansa encabezan la lista de nuevas compañías interesadas en operar vuelos hacia y desde territorio peruano. Las identidades de las otras dos aerolíneas en negociaciones no han sido reveladas, pero el titular del MTC aseguró que los acuerdos se encuentran en etapas avanzadas.

Entre los anuncios más destacados figura que Fly Level alista la apertura de la ruta directa Barcelona–Lima–Barcelona, hecho que “fortalecerá la conectividad directa entre el Perú y Europa, ampliando las opciones para pasajeros, turismo y comercio”, precisó Prieto.

El entorno de competencia regional es especialmente relevante tras la decisión de LATAM Airlines Perú de cancelar seis rutas clave, cuatro de ellas recientemente inauguradas hacia Orlando, Curaçao, Florianópolis y Tucumán, así como las anunciadas a Guatemala y Belo Horizonte para el 2026.

La TUUA de transferencia sigue en controversia. MTC, LAP y las aerolíneas son los actores que definirán cómo será el futuro de los vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito LAP

LATAM atribuyó esta reducción a la reciente entrada en vigor de la TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un nuevo recargo aplicado desde el 7 de diciembre a los pasajeros en tránsito. Según la compañía, esta tarifa resta competitividad al hub limeño frente a ciudades rivales de la región, como Bogotá y Panamá, que no aplican cargos similares y poseen mejores tiempos de conexión y más destinos ofertados.

“La gestión de una ruta supone la inversión de diversos recursos que requieren alto grado de predictibilidad. La puesta en vigor de una tarifa sin una correcta evaluación técnica de su impacto industrial vuelve inviables rutas que dependen de los pasajeros en conexión”, afirmó Manuel van Oordt, CEO de LATAM Airlines Perú. Agregó que la afectación no se limita solo a la red internacional, ya que los aviones utilizados para las rutas externas también respaldan la oferta de vuelos domésticos, situación que podría afectar la conectividad interna peruana, sobre todo durante temporadas de alta demanda.

Asimismo, la empresa anunció un plan de atención especial para los pasajeros afectados por las cancelaciones: reubicación en otros vuelos, cambios de fecha o reembolso íntegro, gestionable de manera sencilla desde la plataforma digital de la aerolínea. La empresa también advirtió que la continuidad de otras rutas internacionales desde Perú permanece en revisión, ante el nuevo marco tarifario impuesto.