Perú

Los 3 distritos de Lima que ya prohibieron acampar en sus playas este fin de año: conoce de cuánto es la multa

Las autoridades locales han implementado restricciones para evitar la instalación de carpas y la permanencia nocturna en los balnearios, con el fin de prevenir aglomeraciones y conductas de riesgo durante las celebraciones de fin de año

Las municipalidades de Miraflores, Chorrillos
Las municipalidades de Miraflores, Chorrillos y Ancón prohíben acampar en sus playas durante Año Nuevo para evitar aglomeraciones y desórdenes. (Andina)

En Miraflores, Chorrillos y Ancón, recibir el Año Nuevo acampando en la playa dejará de ser una tradición para quienes acostumbraban instalar carpas o pasar la noche frente al mar.

Las autoridades municipales de estos tres distritos capitalinos dispusieron la prohibición expresa de acampar en sus playas durante las celebraciones de fin de año, aplicando multas que alcanzan los 2.800 soles para los infractores.

Así lo informó el noticiero 24 Horas al detallar las restricciones que regirán en las principales playas de la capital peruana.

Las restricciones incluyen la prohibición
Las restricciones incluyen la prohibición de fogatas, pícnics y reuniones nocturnas en los principales balnearios de Lima durante las celebraciones. (Andina)

De acuerdo con 24 Horas, los municipios de Miraflores, Chorrillos y Ancón coordinaron operativos conjuntos para evitar la instalación de campamentos en sus balnearios. El objetivo de la restricción es mitigar aglomeraciones y actos que suelen disparar incidentes vinculados al consumo de bebidas alcohólicas, las fogatas y la acumulación de desechos en la arena durante estas fechas.

La misma disposición abarca a otras actividades como fogatas, pícnics y la presencia prolongada de grupos en horario nocturno. Los equipos de Fiscalización y Seguridad Ciudadana reforzarán el patrullaje con personal especializado y mayor cantidad de serenos, según precisó el jefe de operaciones de Chorrillos.

El alcance de la norma

El impedimento para acampar se sustenta en una ordenanza municipal que establece que, desde días previos a Navidad y hasta finalizado el período de celebraciones por Año Nuevo, las playas no podrán ser utilizadas fuera de los horarios habituales.

Las personas que incumplan la medida en playas como Aguadulce (Chorrillos) enfrentarán una sanción económica de 2.800 soles, monto equivalente al 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), según la ordenanza municipal n.º 382.

La Municipalidad de Chorrillos reafirmó
La Municipalidad de Chorrillos reafirmó la vigencia de la ordenanza que prohíbe acampar en las playas del distrito durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo| Andina

Una de las disposiciones adicionales es la prohibición estricta de arrojar basura a la playa, falta que será sancionada con una multa que representa el 10% de una UIT, es decir, 535 soles a partir de 2025, explicó el funcionario al noticiero.

Reacción ciudadana

La decisión municipal genera reacciones encontradas entre los ciudadanos y visitantes. “‘Acampar es demasiado rico, ¿por qué tienen que quitarlo?’”, expresó una veraneante extranjera entrevistada por 24 Horas en la playa. La joven narró que lleva cinco años cada fin de año en el Perú y considera que la experiencia de amanecer junto al mar forma parte de las costumbres locales.

Otros, como un residente habitual del litoral limeño, manifestaron: “‘Qué malo, pero igual el fin de año se recibe con la familia. Una cena familiar, se goza bonito y después de las doce, ya...’”, según recogió el mismo medio.

Las autoridades buscan reducir incidentes
Las autoridades buscan reducir incidentes relacionados con el consumo de alcohol y la acumulación de residuos sólidos en las playas limeñas.

Control y protección

El personal de Fiscalización, respaldado por efectivos de Seguridad Ciudadana, realizó intervenciones preventivas en áreas con alta presencia de jóvenes con bebidas alcohólicas.

En los operativos recientes, los funcionarios recordaron a los asistentes la vigencia de las restricciones y el peligro de incurrir en sanciones elevadas, de acuerdo con los reportes de 24 Horas.

Otro foco de la medida es el cuidado ambiental. Las autoridades enfatizaron que las sanciones no solo apuntan a desalentar el campamento nocturno, sino también el depósito irresponsable de residuos sólidos, uno de los principales problemas en la temporada alta de playas.

Según 24 Horas, las prohibiciones rigen en la temporada de verano 2026, incluyendo las festividades de fin de año y el periodo de vacaciones escolares. La cobertura de la restricción podría expandirse a otros distritos de la capital si se identifican riesgos similares.

"La ordenanza sanciona con una multa de dos mil ochocientos soles a los que incumplan la misma“, remarcó uno de los responsables municipales en un diálogo televisado. La vigilancia continúa, con la expectativa de reducir incidentes y preservar la seguridad pública en los principales balnearios limeños.

