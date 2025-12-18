Así se ve una ración militar peruana: qué incluye el paquete diseñado para misiones de campo y alimentación sin refrigeración

Así se ve una ración militar peruana: alimentos termoesterilizados, platos típicos y alto valor energético para jornadas exigentes. (TikTok: @aruncinante)

El canal de TikTok @aruncinante, con más de 4.9 millones de seguidores, presentó por primera vez una ración militar de Latinoamérica. La elegida provino de Perú y llegó hasta el creador gracias a una empresa vinculada a la producción de estos alimentos. “Por primera vez en el canal una ración militar de Latinoamérica y en este caso es de Perú”, expresó al inicio del video, destacando el carácter inédito del contenido.

La ración procedió de la capital peruana, firma responsable de la elaboración de raciones militares y de abastecimiento para otras instituciones. “Me lo han hecho llegar desde Lima los de Duke Logistics, que es la empresa que se encarga de hacer raciones militares y para otras organizaciones como puede ser la policía”, explicó durante la presentación.

Desde el primer vistazo, el creador marcó diferencias con los productos europeos. “No tiene mala pinta esto”, comentó al revisar los paquetes. También señaló contrastes en los ingredientes y en la forma de presentación: “Tienen muy poco en común con los ingredientes que vienen en las raciones de Europa”.

Componentes, envases y primeros hallazgos

El contenido del paquete incluyó alimentos principales, bebidas, dulces y artículos de higiene. Uno de los elementos que llamó la atención fue el gel bactericida. “¿Qué coño es esto? Ah, es un gel bactericida”, dijo al descubrirlo, destacando que en su experiencia previa estos productos solían venir en sobres y no en envases tipo bote.

Las raciones militares de Perú se caracterizan por su diseño técnico. Los alimentos llegan en envases flexibles de alta barrera, sometidos a procesos de termoesterilización. Esta tecnología permite una larga vida útil, sin refrigeración y con resistencia a golpes, factores clave para operaciones en campo.

El paquete también incluyó pastillas potabilizadoras con instrucciones, café, azúcar y sal. “En este sobre, por ejemplo, viene todo lo de la bebida y el café”, detalló mientras ordenaba los componentes frente a la cámara.

Platos principales y preparación en campo

Uno de los puntos centrales del video se enfocó en los platos principales. La ración peruana ofreció tres opciones: arroz a la jardinera, guiso de quinoa con carne de res y adobo de cerdo. “Es increíble que traigan tres platos principales”, afirmó con sorpresa.

La preparación se realizó mediante un hornillo portátil y una pastilla combustible. El procedimiento mostró la facilidad de uso, uno de los objetivos de estas raciones diseñadas para contextos tácticos. Además, estos paquetes suelen incorporar un calentador químico que permite elevar la temperatura del alimento sin fuego abierto.

Al abrir el guiso de quinoa, el creador se detuvo en el aspecto visual. “El aspecto no es muy allá”, comentó, aunque rápidamente aclaró que el sabor marcaba la diferencia. Tras probarlo, su reacción cambió: “Oye, pues el sabor está muy bien”.

Bebidas, dulces y valor energético

La ración incluyó bebidas isotónicas en varios sabores, mermelada de naranja, grajeas de chocolate y una mezcla instantánea en polvo a base de leche enriquecida con vitaminas y minerales. “Esto es otra cosa que a mí nunca me vea”, dijo al revisar este último producto, destacando su carácter poco común dentro de las raciones que suele analizar.

Al probar la bebida isotónica de naranja, la valoración resultó positiva. “Tiene un sabor intenso a naranja, que es lo que a mí me gusta”, señaló. También destacó la presencia de una barra energética de cereal con higos y un queque de chocolate de larga duración, pensados como postre o aporte rápido de energía.

Estas raciones se diseñan para cubrir entre 1200 y 3000 calorías, según el tipo de operación. El objetivo consiste en asegurar los requerimientos energéticos de los soldados durante jornadas exigentes, con alimentos listos para consumir y fáciles de transportar.

Identidad culinaria y proyección internacional

Más allá de lo técnico, el video puso en evidencia un rasgo particular: la inclusión de platos asociados a la gastronomía local. El arroz a la jardinera, el adobo de cerdo y el uso de quinoa reflejan una intención de ofrecer opciones diversas, con referencias a la cocina peruana.

El creador resumió su experiencia con comentarios directos mientras avanzaba en la degustación. “Un día que no tienes ganas de cocinar, calientas esto porque está tremendo”, afirmó tras probar uno de los platos.

La difusión del video permitió que millones de usuarios conocieran un producto pensado para el ámbito militar, pero presentado en un formato cercano y comprensible. Sin discursos técnicos ni demostraciones complejas, la ración militar de Perú circuló por TikTok como un ejemplo de cómo la logística, la nutrición y la identidad culinaria pueden converger en un solo paquete.