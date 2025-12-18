Aeropuerto Internacional de Chinchero registra retrasos y fallas técnicas, reporta Contraloría

Obras del Aeropuerto de Chinchero quedan rezagadas. Foto: Contraloría

Contraloría alerta retrasos en ejecución de obras del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Durante el segundo día del operativo multisectorial en Cusco, auditores de la Contraloría General comprobaron serias demoras en componentes clave del nuevo terminal aéreo, cuya culminación promete convertirlo en el segundo hub internacional del país.

En una visita de inspección realizada este lunes como parte del operativo nacional de control, la Contraloría advirtió retrasos en los trabajos del cerco perimétrico y el terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Chinchero (paquetes 2 y 6), actualmente en ejecución.

El megaproyecto aeroportuario, cuyo presupuesto actualizado asciende a S/ 3 067 602 848, beneficiará a más de 1 millón 200 mil usuarios una vez puesto en marcha.

Obras del Aeropuerto de Chinchero quedan rezagadas. Foto: Contraloría

Luis Castillo Torrealva, gerente de Control Político, Institucional y Económico, verificó in situ que el plan de mejoramiento y ampliación del servicio aeroportuario presenta demoras en diseño, procura y construcción.

Según la inspección, el paquete 2 —relacionado al cerco perimétrico— registra un avance del 70 % al 6 de diciembre de 2025, por debajo del 87 % programado. En cuanto al paquete 6 —terminal de pasajeros— el avance es del 22 %, pese a que lo programado era de 29 %.

Problemas estructurales y plazos en riesgo

El cronograma aprobado por la contratista el 25 de enero de 2025 fija la culminación del terminal para el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, durante la inspección al montaje de estructuras metálicas se detectaron problemas de estabilidad del suelo en el sector norte del terminal, además de ausencia de trabajos en el cerco perimétrico durante la visita.

“Nos preocupa el retraso de esta obra emblemática del Cusco porque origina la demora para que el país tenga un segundo hub internacional. Estamos aplicando control concurrente para alertar situaciones que podrían generar más retrasos. Esperamos que la torre de control, tercer componente del proyecto integral, se licite pronto”, señaló Castillo Torrealva.

Deficiencias en servicios de salud

Falta de reactivos en hospitales

Otro equipo de control se trasladó al hospital regional y al nosocomio de contingencia del Antonio Lorena. Allí verificó asistencia del personal, pero constató la falta de reactivos de laboratorio que afecta principalmente a pacientes de consultorios externos, quienes ven retrasados sus exámenes clínicos.

Esta carencia, advirtió Castillo, podría agravarse e impactar también a pacientes hospitalizados en estado crítico, pese a que, momentáneamente, cuentan con prioridad.

Riesgos en morgue regional

Asimismo, los auditores hallaron que la Unidad Médico Legal II del Cusco no cumple con las condiciones de seguridad establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y carece de cámara de conservación de cadáveres.

Esta situación limita la correcta ejecución de necropsias y expone al personal a riesgos de bioseguridad y contaminación.

Operativo multisectorial continúa

Más de 70 auditores permanecen desplegados en las 13 provincias de Cusco para inspeccionar obras en ejecución o paralizadas, así como servicios públicos en sectores clave.

Las acciones de control se desarrollaron hasta el miércoles 17 de diciembre de 2025, como parte del operativo territorial multisectorial impulsado por la Contraloría General de la República.

