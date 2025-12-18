Perú

Aeropuerto Internacional de Chinchero registra retrasos y fallas técnicas, reporta Contraloría

El órgano de control alertó demoras en el cerco perimétrico y el terminal de pasajeros del nuevo aeropuerto en Cusco, durante operativos que además revelaron carencias en hospitales y la morgue regional.

Guardar
Obras del Aeropuerto de Chinchero
Obras del Aeropuerto de Chinchero quedan rezagadas. Foto: Contraloría

Contraloría alerta retrasos en ejecución de obras del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Durante el segundo día del operativo multisectorial en Cusco, auditores de la Contraloría General comprobaron serias demoras en componentes clave del nuevo terminal aéreo, cuya culminación promete convertirlo en el segundo hub internacional del país.

En una visita de inspección realizada este lunes como parte del operativo nacional de control, la Contraloría advirtió retrasos en los trabajos del cerco perimétrico y el terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Chinchero (paquetes 2 y 6), actualmente en ejecución.

El megaproyecto aeroportuario, cuyo presupuesto actualizado asciende a S/ 3 067 602 848, beneficiará a más de 1 millón 200 mil usuarios una vez puesto en marcha.

Obras del Aeropuerto de Chinchero
Obras del Aeropuerto de Chinchero quedan rezagadas. Foto: Contraloría

Luis Castillo Torrealva, gerente de Control Político, Institucional y Económico, verificó in situ que el plan de mejoramiento y ampliación del servicio aeroportuario presenta demoras en diseño, procura y construcción.

Según la inspección, el paquete 2 —relacionado al cerco perimétrico— registra un avance del 70 % al 6 de diciembre de 2025, por debajo del 87 % programado. En cuanto al paquete 6 —terminal de pasajeros— el avance es del 22 %, pese a que lo programado era de 29 %.

Contraloría advierte que retrasos en
Contraloría advierte que retrasos en Chinchero ponen en riesgo segundo hub aéreo del Perú. Foto: Contraloría

Problemas estructurales y plazos en riesgo

El cronograma aprobado por la contratista el 25 de enero de 2025 fija la culminación del terminal para el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, durante la inspección al montaje de estructuras metálicas se detectaron problemas de estabilidad del suelo en el sector norte del terminal, además de ausencia de trabajos en el cerco perimétrico durante la visita.

“Nos preocupa el retraso de esta obra emblemática del Cusco porque origina la demora para que el país tenga un segundo hub internacional. Estamos aplicando control concurrente para alertar situaciones que podrían generar más retrasos. Esperamos que la torre de control, tercer componente del proyecto integral, se licite pronto”, señaló Castillo Torrealva.

Aeropuerto Chinchero. (Foto: X/@MTC_GobPeru)
Aeropuerto Chinchero. (Foto: X/@MTC_GobPeru)

Deficiencias en servicios de salud

Falta de reactivos en hospitales

Otro equipo de control se trasladó al hospital regional y al nosocomio de contingencia del Antonio Lorena. Allí verificó asistencia del personal, pero constató la falta de reactivos de laboratorio que afecta principalmente a pacientes de consultorios externos, quienes ven retrasados sus exámenes clínicos.

Esta carencia, advirtió Castillo, podría agravarse e impactar también a pacientes hospitalizados en estado crítico, pese a que, momentáneamente, cuentan con prioridad.

Riesgos en morgue regional

Asimismo, los auditores hallaron que la Unidad Médico Legal II del Cusco no cumple con las condiciones de seguridad establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y carece de cámara de conservación de cadáveres.

Esta situación limita la correcta ejecución de necropsias y expone al personal a riesgos de bioseguridad y contaminación.

Operativo multisectorial continúa

Más de 70 auditores permanecen desplegados en las 13 provincias de Cusco para inspeccionar obras en ejecución o paralizadas, así como servicios públicos en sectores clave.

Las acciones de control se desarrollaron hasta el miércoles 17 de diciembre de 2025, como parte del operativo territorial multisectorial impulsado por la Contraloría General de la República.

La construcción del Aeropuerto Internacional
La construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero permitirá ampliar significativamente el transporte aéreo desde Cusco hacia el resto del sur del país. Foto: Gobierno del Perú

Temas Relacionados

Aeropuerto Internacional de ChincheroCuscoContraloríaperu-noticias

Más Noticias

Aerolíneas reducen rutas internacionales desde Perú por el cobro de la TUUA y reabren el debate sobre la competitividad regional

De espaldas a la región. LATAM suspende 6 rutas en Lima tras la implementación de la TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez, redefiniendo totalemente el tablero de conectividad en el bloque latinoamericano

Aerolíneas reducen rutas internacionales desde

Néstor Gorosito y el sueño truncado de dirigir a la selección peruana por un partido perdido con Alianza Lima: “Teníamos mucha posibilidad de ir”

El ‘Pipo’ ha confirmado la cercanía con la dirección técnica de la ‘bicolor’ después de realizar un primer semestre espléndido en La Victoria. No llegó a la Villa Deportiva Nacional por solo una derrota

Néstor Gorosito y el sueño

Día Internacional del Emo: el origen y la identidad de una subcultura que marcó música, estética y expresión juvenil

Cada 19 de diciembre se recuerda al movimiento emo, una subcultura nacida de la música y la sensibilidad juvenil que trascendió estilos para convertirse en una forma de expresión generacional

Día Internacional del Emo: el

Tragedia en Pichanaqui: camioneta fuera de control embiste 11 mototaxis, provoca dos muertes y más de 14 heridos

El conductor del vehículo, identificado como Gustavo Asto Gonzales, habría estado presuntamente en estado de ebriedad cuando descendió a gran velocidad arrasando con todo a su paso

Tragedia en Pichanaqui: camioneta fuera

Sortearán la canasta navideña más grande del mundo en Santa Anita este 27 de diciembre: supera las siete toneladas

La iniciativa, que se realiza desde hace dos décadas, reunirá productos de consumo diario y artículos de temporada

Sortearán la canasta navideña más
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE oficializa primarias de Renovación

JNE oficializa primarias de Renovación Popular: López Aliaga sigue en carrera en medio de cuestionamientos del proceso interno

Roberto Burneo, presidente del JNE, minimiza denuncia por parte de Acción Popular: “Estamos totalmente tranquilos”

Lava Jato en riesgo: ¿Qué pasará con los casos a cargo del Equipo Especial?

Elecciones 2026: JNE y partidos políticos firmaron el Pacto Ético Electoral

Rafael Vela sobre Tomás Gálvez y la decisión de disolver los equipos especiales: “Parece una ofrenda por Navidad a la corrupción”

ENTRETENIMIENTO

Shirley Arica arremete contra Tilsa

Shirley Arica arremete contra Tilsa Lozano: la multiplicó por cero y afirma que gana dinero con un dolor familiar

Estreno de ‘Los otros Concha’ vs. ‘Yo soy’: ¿Cuánto rating hicieron y quién venció?

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano imita a Selena Quintanilla en ‘Yo soy’, pero olvida letra de la canción

Leonard León sobre la imagen paterna de Christian Domínguez con sus hijos: “Voy a esperar a conversar con ellos”

La dura crítica de Magaly Medina a la serie de Baigorria: “Qué aburrido, Alejandra, de verdad”

DEPORTES

Néstor Gorosito y el sueño

Néstor Gorosito y el sueño truncado de dirigir a la selección peruana por un partido perdido con Alianza Lima: “Teníamos mucha posibilidad de ir”

Emily Zinger, de estrella en Regatas a luchar por el descenso en España: el difícil presente de la jugadora que brilló en el Perú

Paolo Guerrero desvela la clase de relación de liderazgo que sostuvo con Hernán Barcos en Alianza Lima: “Nunca tuve ningún problema”

Gonzalo Bueno no descarta dar el golpe ante Alemania por Copa Davis: “Hoy no nos pueden dar por derrotados antes de jugar”

Cienciano vs Melgar: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026