Hospital Antonio Lorena a pocos días de su entrega: aún incompleto, con andamios y plásticos en las ventanas

A pocos días de inaugurarse, el hospital Antonio Lorena sigue con vigas y trabajos pendientes. Foto: Infobae Perú

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, aseguró que el nuevo Hospital Antonio Lorena será entregado el 17 de diciembre. “Lo que hay es el compromiso de entregar la obra el día 17 de diciembre”, declaró ante los medios de comunicación.

El funcionario señaló también que supervisa semanalmente el avance del proyecto, por lo que desestimó las advertencias de organizaciones civiles, que consideran inviable la culminación de la obra este mes. “Y no me permito mentir, ni tampoco organizaciones sociales u opinólogos tengan que estar desvirtuando”, agregó.

Sin embargo, las alertas realizadas por el Frente de Defensa del Hospital Antonio Lorena y por médicos expertos no están tan alejadas de la realidad. Según las fotos conseguidas por Infobae Perú, la construcción aún no está terminada: paredes sin pintar, ventanas cubiertas con plástico y andamios que continúan en uso. Esta es solo una muestra del estado del emblemático proyecto, que ya cuenta con casi una década de espera.

Fotos de las obras en el hospital

Estructuras sin pintar y cubiertas con plásticos. Foto: Infobae Perú

A días de su inauguración, hospital Antonio Lorena evidencia trabajos inconclusos. Foto: Infobae Perú

A pocos días de inaugurarse, el hospital Antonio Lorena sigue con vigas y trabajos pendientes. Foto: Infobae Perú

Obreros aún trabajan a pocos días de la entrega del Hospital. Foto: Infobae Perú

Obra del hospital Antonio Lorena muestra retrasos a días de su entrega. Foto: Infobae Perú

Críticas y cuestionamientos de la sociedad civil

Voceros del Frente de Defensa del Hospital Antonio Lorena advirtieron que las promesas y recientes transferencias presupuestales no garantizan la conclusión del proceso en diciembre. “Bueno, ya es un hecho de que el hospital no se va a entregar el 17 de diciembre. Yo creo que tenemos que pisar tierra, ¿no es cierto? Para todos es conocido que ni siquiera la infraestructura se ha terminado, no han llegado todos los equipos a falta de este presupuesto”, expuso uno de sus representantes en declaraciones a Exitosa Cusco.

Gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo. Foto: Indizar.pe

Estas voces cuestionan las afirmaciones oficiales sobre el avance de obra y el equipamiento. Además, subrayan que persiste una brecha significativa en la contratación y capacitación de personal. “Hasta el momento tenemos cero soles de presupuesto para el personal faltante en la brecha, que dicho sea de paso, está mal hecha, ¿no es cierto? No se ha obtenido un solo centavo y eso es responsabilidad del gobierno regional”, recalcaron.

El Frente de Defensa y gremios médicos subrayan que la falta de recursos humanos limita cualquier posibilidad de funcionamiento pleno, aunque la infraestructura estuviera lista. Señalan también la ausencia de planificación presupuestal por parte del gobierno regional para cubrir los costos de personal necesario.

Minsa gastó más de S/ 500 millones solo en 2025

Solo en 2025, el Ministerio de Salud destinó más de S/ 500 millones para garantizar que las obras del Hospital no se paralicen y que pueda ser entregado en la fecha anunciada. La última asignación de fondos se realizó el 5 de diciembre, cuando el gobierno de José Jerí autorizó la transferencia de S/ 200 millones.

En total, el presupuesto del proyecto hospitalario experimentó un aumento extraordinario durante el año. Inicialmente, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue de S/ 134 255 190, pero al cierre del 2025, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) alcanzó S/ 561 094 043, lo que representa un incremento total de S/ 426 838 853. Este aumento, equivalente a más del 317 %, constituye una inversión histórica en un solo año y requiere explicación para determinar si corresponde a ampliaciones justificadas o a ajustes imprevistos en la obra.