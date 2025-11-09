Perú

Tras 10 años de demoras, el Aeropuerto de Chinchero vuelve a retrasarse: MTC aplaza su apertura hasta 2028

Autoridades y empresarios del Cusco expresaron su preocupación ante la reestructuración del proyecto, considerado clave para la reactivación económica y turística del sur andino

(Video: Exitosa)

La construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, considerado uno de los proyectos más importantes para el desarrollo del sur andino, volverá a extenderse. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó un nuevo cronograma de ejecución, que pospone la puesta en funcionamiento del terminal aéreo hasta fines de 2027 o inicios de 2028, generando preocupación entre autoridades locales, empresarios y ciudadanos de Cusco, quienes esperaban su apertura en 2025.

El anuncio ha generado malestar en la región, pues el aeropuerto de Chinchero fue concebido como el principal motor del crecimiento turístico y económico de Cusco y el sur del país. Sin embargo, tras más de una década de retrasos, la obra continúa enfrentando obstáculos técnicos y administrativos que han dificultado su avance. Según el MTC, actualmente el proyecto registra un 49% de ejecución, con el cerco perimétrico y parte de la terminal de pasajeros ya culminados.

MTC establece nuevo cronograma y Cusco exige garantías

Aeropuerto de Chinchero muestra avances, pero obra aún demoraría dos años en acabarse. - Crédito Composición Infobae/MTC

De acuerdo con las autoridades regionales, el nuevo cronograma del MTC contempla que durante el primer trimestre del próximo año se realicen las procuras de la torre de control y la pista de aterrizaje, lo que permitirá continuar con las siguientes fases hasta diciembre de 2027, para finalmente tener el aeropuerto operativo en los primeros meses de 2028.

“Nosotros hemos estado constantemente requiriendo información. Hemos estado exigiendo también el número de cronograma. Las cosas se han dado, pero este es un proceso que le corresponde no al gobierno regional, sino que corresponde al Ministerio de Transportes”, señalaron a Exitosa voceros locales, quienes aseguran que esta prórroga fue resultado de la presión ejercida por las autoridades cusqueñas.

El Gobierno Regional del Cusco y la sociedad civil insisten en que es necesario mantener la vigilancia y la presión política para garantizar el cumplimiento de las nuevas fechas. Asimismo, remarcan la importancia de desarrollar de forma paralela las vías de acceso, la conectividad y los servicios complementarios que permitirán aprovechar al máximo esta infraestructura estratégica.

Desde el Cusco también se ha advertido que la experiencia del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, debe servir de lección. “Tan importante como el aeropuerto de Chincheros lo constituye también las vías de acceso. Porque una obra tan importante como esta no puede ir desprovista de vías de acceso que sean rápidas”, sostuvieron los representantes regionales, al recordar que en Lima no existe integración directa con el Metro de Lima ni infraestructura peatonal adecuada.

Retrasos, nuevos contratos y un avance del 49%: el estado actual del aeropuerto de Chinchero, según el MTC

Aeropuerto Chinchero. (Foto: X/@MTC_GobPeru)

De acuerdo con información publicada por El Comercio, el MTC informó que el Aeropuerto Internacional de Chinchero registra un avance físico del 49,5%, con el cerco perimétrico al 78% y el terminal de pasajeros al 22%. Los componentes pendientes —como la pista de aterrizaje, la torre de control y el edificio complementario— aún se encuentran en proceso de selección para la adjudicación de obra.

El MTC, actualmente liderado por Aldo Prieto, indicó al diario que se prevé firmar contratos con nuevos contratistas durante el primer trimestre de 2026, lo que permitirá culminar los trabajos entre el último trimestre de 2026 y el primero de 2027. Según el nuevo cronograma, las actividades previas a la puesta en marcha se realizarán durante 2027, con miras a iniciar operaciones entre fines de 2027 y comienzos de 2028.

El ministerio atribuyó las demoras a problemas financieros del contratista actual, lo que obligó a una reestructuración del proyecto y su programación. Por ello, se ha garantizado la contratación de tres nuevas empresas para continuar con las obras restantes. Asimismo, el MTC precisó que la operación y mantenimiento del aeropuerto forma parte del proyecto del Tercer Grupo de Aeropuertos, actualmente asignado a Proinversión para su evaluación y promoción como Asociación Público-Privada (APP).

