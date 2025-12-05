Ante retrasos del Aeropuerto de Chinchero, comunidades advierten toma de Machu Picchu y reclaman mayor gestión del Ejecutivo

Comunidades campesinas y organizaciones civiles advierten que podrían tomar Machu Picchu como medida de protesta.

El avance del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco ha generado una tensión social y política creciente, luego de que representantes de comunidades campesinas y organizaciones civiles advirtieran que podrían tomar Machu Picchu como medida de protesta si el Ejecutivo no responde a los retrasos en la obra, según informó La República. La preocupación aumentó tras la reciente sesión descentralizada de la Comisión de Transportes del Congreso, donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que la infraestructura aeroportuaria solo registra un avance global del 25% y su inauguración se proyecta para la primera mitad de 2028.

Durante la audiencia, la ausencia de los titulares de Transportes, Vivienda y Cultura, así como de los cinco congresistas por Cusco, causó malestar entre las autoridades locales y representantes de la sociedad civil. El alcalde de Chinchero, Alcides Cusihuamán, expresó: “Consideramos un desaire que los ministros no hayan asistido, igual que los congresistas. Esto genera un profundo malestar en la población”, señaló Cusihuamán. Héctor Cusicuni, presidente de la comunidad de Yanacona, manifestó: “Estamos cansados de las ‘mecidas’ y de que nos envíen funcionarios de tercer orden, sin capacidad de decisión. Esto demuestra que no les importa el aeropuerto o que existen otros intereses”.

El informe presentado por el MTC y la PMO coreana detalló que, aunque el cerco perimétrico muestra un avance cercano al 80%, el terminal de pasajeros apenas alcanza el 38%. Ambos porcentajes están por debajo de lo previsto, ya que debían llegar al 49,97% a estas alturas, acumulando un retraso de más de diez puntos porcentuales. Otros componentes fundamentales, como la torre de control, el lado aire y el lado tierra —que incluyen edificios anexos, vías y estacionamientos—, permanecen en etapa de diseño y sin licitación. Se estima que la construcción de estos componentes iniciaría en abril de 2026, lo que prolonga los plazos establecidos originalmente.

Nueva etapa del proyecto y advertencias sobre mayores retrasos

Juan Carlos Galdos, gerente regional de Desarrollo Económico, explicó que la continuidad del proyecto depende de la implementación y valorización de los próximos componentes. Indicó que en la siguiente etapa comenzarán las licitaciones y la firma de contratos para la torre de control y la pista de aterrizaje. Según el reporte del MTC, el contrato de la torre de control se firmaría en el primer trimestre del próximo año, mientras que el de la pista de aterrizaje se concretaría en el segundo trimestre.

El congresista Héctor Acuña intervino en la sesión del Pleno del Congreso y señaló la necesidad de fortalecer el seguimiento y la supervisión de la obra. Explicó: “Todos sabemos que el aeropuerto únicamente está en ejecución menos del 50%. Más del cincuenta, cincuenta y un por ciento, está totalmente paralizado. Se ha reducido. Es una cantidad de obra que ha sido reducido en... gracias a una adenda que firmó el Ministerio de Transportes con la empresa contratista”. Acuña advirtió que, si no se corrige la situación, el aeropuerto podría no estar listo ni siquiera para 2030.

Durante la audiencia, representantes de las comunidades y organizaciones civiles reiteraron su disposición a iniciar medidas de lucha, incluida la ocupación de Machu Picchu, si el Ejecutivo no ofrece respuestas concretas a sus demandas, informó La República. La jornada estuvo marcada por la exigencia de un cronograma claro y la demanda de mayor capacidad de gestión por parte de los ministros y viceministros responsables del proyecto.