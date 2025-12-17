UIT 2026: Este grupo de trabajadores ya no pagará impuesto a la renta por el nuevo tope

El nuevo valor de la UIT eleva el límite anual exonerado de impuesto a la renta para trabajadores dependientes e independientes.

La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) se ha decretado en S/5.500 para el 2026. Esto supone un aumento de S/150 con respecto al valor de este 2025 (S/5.350), y por ende, un nuevo monto para el cálculo de multas y tributos.

Con respecto a esto último, dada la nueva UIT, ahora habrá un nuevo grupo de trabajadores que no pagarán impuesto a la renta, dado que la valla para pagarlo se define en base a este monto.

La UIT 2026 y las rentas de Cuarta y Quinta categoría

Como se sabe, si eres trabajador independiente o dependiente y tu ingreso anual en el año 2024 fue superior a 7 UIT debiste pagar impuesto a la renta. Estas son las llamadas rentas de Cuarta y Quinta categoría. Así, dado que la UIT para 2025 era de S/5.350, este monto equivalía a S/37.450.

Pero ahora, con la nueva UIT para 2026 (S/5.500) el nuevo tope será de S/38.500. Es decir, solo los trabajadores que al año ganen más de este monto tendrán que pagar el mencionado tributo.

¿Cómo hacer el cálculo? En primer lugar, se deberá dividir entre 14 (12 sueldos y las 2 gratificaciones) para saber si tu sueldo como trabajador en planilla está dentro.

Además, el rango de porcentajes del impuesto a la renta cambia con la nueva UIT, lo que implicará que, según su cálculo, los trabajadores podrían pagar un menor monto.

Calcular el impuesto a la renta de cuarta categoría

Para entender cómo se determina el impuesto a la renta se debe tener en cuenta que el rango de porcentaje que debe declararse se hace en base a un cálculo. Primero, estos son los tramos del tributo:

1er Tramo: de 0-5 UIT, 8%

2do Tramo: de 5 – 20 UIT, 14%

3er Tramo: de 20- 35 UIT, 17%

4to Tramo: de 35- 45 UIT, 20%

5to Tramo: más de 45 UIT, 30%

Así, si el monto calculado sobre tu sueldo está entre esos rangos, pagas lo detallado de porcentaje. Para hacer ese cálculo debes descontar el 20% a los que percibes de ingresos durante el año, luego restarle el valor de 7 UIT y el monto que te sale es el que tomas en cuenta para los tramos y el porcentaje a declarar.

Paso por paso, lo puedes entender así con un ejemplo:

Si ganas S/5.000 de sueldo mensual y estás en planilla, al año percibes S/70.000 (sumando los doce sueldos y las dos gratificaciones).

De ese monto debes descontar el 20%, que equivale a S/14.000. Este monto lo restas del total de lo que ganas: S/70.000 menos S/14.000, lo que da un ingreso neto de S/56.000.

De estos S/56.000 deberás restarle las 7 UIT (para el 2026, este monto será de S/38.500), por lo que el balance es S/17.500. Este último monto es equivalente a 3,18 UIT, que está dentro del primer tramo.

Así, te tocará pagar el 8% de S/17.500, es decir, S/1.400.

El ajuste de la UIT incrementa el tope de gastos personales deducibles para solicitar devolución de impuesto a la renta.

Sube la UIT para 2026, más dinero en los bolsillos de los peruanos

Los trabajadores en planilla (dependientes formales) pagarán menos impuesto a la renta sobre sus sueldos, por lo que tendrán más dinero en el bolsillo. Según Jorge Carrillo, así será el monto que se ahorrarán:

Para un sueldo bruto mensual de S/3.000, el ahorro anual de impuesto a la renta será de S/84.

Para un sueldo bruto mensual de S/5.00, el ahorro anual de impuesto a la renta será de S/192.

La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en Perú es un monto de referencia, expresado en soles, que el Estado utiliza para establecer diversos aspectos tributarios, como impuestos, sanciones y deducciones.

Este valor es determinado anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se ajusta según factores macroeconómicos, principalmente la inflación.

Las empresas bajo el Régimen MYPE Tributario ahorrarán aproximadamente S/450 anuales en impuestos con la nueva UIT.

La UIT facilita la simplificación de cálculos tributarios y financieros, permitiendo una aplicación uniforme en la determinación de bases imponibles, límites de afectación y otras obligaciones fiscales. Además, se emplea en la fijación de multas administrativas y en la definición de topes para clasificar a las empresas según sus ingresos anuales.

El pago del Impuesto a la Renta (IR) 2026 en Perú corresponde a las obligaciones tributarias relacionadas con los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2025. Este impuesto afecta a personas naturales y jurídicas, y su cálculo depende del tipo de renta percibida: de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría.

UIT 2026: Principales consideraciones para el 2026

Para un sueldo bruto mensual en planilla, el nuevo límite para no pagar impuesto a la renta sube de S/2.675 (2025) a S/2.750 en 2026.

Para trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios, el monto máximo anual exonerado sube de S/46.813 a S/48.125 .

El tope de gastos personales para solicitar devolución de impuesto a la renta (4ta y 5ta categoría), que es de 3 UIT, pasa de S/16.050 a S/16.500 .

Se obtendrá un mayor subsidio para el Crédito Mivivienda, conocido como “Bono del Buen Pagador”.

Se pagará menos impuesto predial y de alcabala, ya que los tramos y tasas están en función de la UIT.

Se incrementa el valor de las multas administrativas.

Sube el costo de los procesos judiciales y otros trámites ante el Estado.

JORGE CARRILLO ACOSTA Profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School

¿Impacto para las MYPES con una nueva UIT en 2026?

El tope de ventas para ser considerado “microempresa” es de 150 UIT, por lo cual este valor sube de S/802.500 a S/825.000. Lo mismo ocurre con la “pequeña empresa”, cuyo tope máximo de ingresos es de 1.700 UIT, aumentando de S/9 millones 95.000 a S/9 millones 350.000.

En el Régimen MYPE Tributario, vigente desde 2017, la tasa de Impuesto a la Renta es de 10% para las primeras 15 UIT y 29,5% por encima de este monto. Por lo tanto, con el aumento de la UIT, las empresas que se encuentran en este régimen ahorrarán unos S/450 de impuestos anuales.

¿Qué otro impacto podría generar?

El efecto “negativo” del aumento de la UIT es que generará una reducción de la recaudación tributaria, por lo que el gobierno tendrá menos recursos para hacer obras públicas o reactivar la economía.

No obstante, explica Jorge Carrillo Acosta, esta reducción no será significativa. Además, debe tomarse en cuenta que ahora se puede solicitar un mayor monto para el octavo retiro de la AFP.