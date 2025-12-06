Link para pagar la tarifa adicional para pasajeros que hagan conexión en el aeropuerto de Lima

Así se ven los avisos de cobro de TUUA por transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez, aunque el monto ahora es de US$11.86. - Crédito Chócale/Intervención de Infobae

¿Haces conexión en Lima, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? Si vienes fuera de Perú, bajarás de tu avión en el aeropuerto de Lima, y abordarás otro avión hacia un destino fuera de este país, ahora tendrás que pagar una tarifa adicional que no está incluida en tu boleto de avión.

Lima Airport Partnes (LAP, el controlador del aeropuerto) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú acordaron este cobro, llamado Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, y ascenderá a US$ 11,86. Este, dada la negativa de las aerolíneas en incluirlo en el monto del boleto de avión, deberá ser pagado aparte. Estas son las formas:

plataforma online : Antes de tu vuelo puedes pagar a través de la plataforma mediante tarjeta de crédito, Pago anticipado en la: Antes de tu vuelo puedes pagar a través de la plataforma mediante tarjeta de crédito, https://pagotuua.lima-airport.com

Pago presencial en el aeropuerto: Se podrá pagar por agentes aeroportuarios autorizados con POS móviles, distribuidos a lo largo del flujo y recorrido del pasajero de conexión en Lima; también se podrá hacer el pago en los módulos o counters habilitados, donde se aceptan tarjetas bancarias y efectivo en soles o dólares.

La TUUA de transferencia sigue firme para pagarse el 7 de diciembre. Pero nada descarta que MTC, LAP y las aerolíneas sigan en conversación para definir cómo será el futuro de los vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito LAP

Casos de pago de TUUA de transferencia

La tarifa establecida en US$ 11,86 (US$ 10,05 más 18% del impuesto por IGV) se aplicará únicamente a los pasajeros en conexión internacional, es decir, aquellos que arriban al Perú en un vuelo internacional, desembarcan y hacen uso de las instalaciones aeroportuarias para luego continuar su viaje internacional sin salir del aeropuerto. “Es importante precisar que los pasajeros que se embarcan desde el territorio peruano no están sujetos a este cobro”, aclara LAP.

Para que sea más sencillo:

Se paga TUUA de transferencia cuando: El origen es en un país extranjero, la escala se hace en Lima y el destino es en otro país extranjero

No se paga TUUA de transferencia cuando: El origen es un país extranjero, se hace escala en Lima, y el destino es otra región del Perú

No se paga TUUA de transferencia cuando: El origen es una región del Perú, se hace escala en Lima y el destino está en un país extranjero.

Los pasajeros internacionales tendrán que pagar la TUUA por transferencia fuera del costo del boleto de avión. El Aeropuerto Jorge Chávez cobra un monto extra por el uso de las instalaciones. - Crédito LAP

Aerolíneas no incluyen el pago

“Desde LAP, reconocemos que este pago es un proceso nuevo que se agrega a la experiencia de viaje del pasajero que tiene una conexión, siendo la alternativa ideal el cobro de la tarifa mediante el ticket aéreo, práctica mundialmente reconocida en aeropuertos a nivel global”, informó el operador del aeropuerto.

Sin embargo, por decisión de las aerolíneas no ha sido posible incluir esta tarifa en los boletos aéreos, por lo que mientras se mantenga esta situación el cobro se realizará a través de los mecanismos anteriormente descritos. Asimismo, LAP señaló que “como operadores del aeropuerto, estamos tomando las acciones necesarias para que la experiencia de los pasajeros no se vea afectada, por ello estamos brindando información, a través de nuestros canales de comunicación”.

“Reiteramos que es fundamental que las aerolíneas cumplan con informar a todos sus pasajeros sobre la obligación de pago de esta tarifa antes de que estos realicen su viaje”, agregó.