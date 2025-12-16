Meta tolera el fraude publicitario de China que le permite ganar miles de millones de dólares

El logotipo de Meta. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo

El año pasado, Meta tuvo que afrontar una conclusión desalentadora sobre sus clientes publicitarios chinos: estaban defraudando a usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp en todo el mundo.

Aunque el régimen autoritario de China prohíbe el uso de las redes sociales de Meta a sus ciudadanos, Beijing permite que las empresas chinas se anuncien a consumidores extranjeros en las plataformas globales. Como resultado, el negocio publicitario de Meta prosperó en China, alcanzando más de 18 000 millones de dólares en ventas anuales en 2024, más de una décima parte de los ingresos globales de la compañía.

Sin embargo, Meta calculó que alrededor del 19 % de ese dinero (más de 3 000 millones de dólares) provenía de anuncios de estafas, juegos de azar ilegales, pornografía y otros contenidos prohibidos, según documentos internos de Meta revisados ​​por Reuters.

Los documentos forman parte de un conjunto de material no divulgado previamente, generado durante los últimos cuatro años por equipos que incluyen las divisiones de finanzas, lobby, ingeniería y seguridad de Meta. El caché revela los esfuerzos de Meta durante ese período para comprender la escala del abuso en sus plataformas y la renuencia de la empresa a introducir soluciones que pudieran socavar su negocio y sus ingresos.

Los documentos muestran que Meta creía que China era el país de origen de aproximadamente una cuarta parte de todos los anuncios de estafas y productos prohibidos en sus plataformas a nivel mundial. Las víctimas iban desde compradores en Taiwán que adquirieron suplementos alimenticios falsos hasta inversores en Estados Unidos y Canadá que fueron estafados. “Necesitamos realizar una inversión significativa para reducir el creciente daño”, advirtieron los empleados de Meta en una presentación interna en abril de 2024 a los líderes de sus operaciones de seguridad.

Para ello, Meta creó un equipo antifraude que fue más allá de los esfuerzos previos para monitorear las estafas y otras actividades prohibidas provenientes de China. Mediante diversas herramientas de control reforzadas, redujo los anuncios problemáticos aproximadamente a la mitad durante el segundo semestre de 2024, del 19 % al 9 % de los ingresos publicitarios totales provenientes de China.

“Los niveles de los que hablas son indefendibles. No entiendo cómo alguien podría pensar que esto está bien”, dijo Rob Leathern, ex director sénior de gestión de productos de Facebook

Entonces, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, intervino.

“Como resultado del cambio de estrategia de integridad y el seguimiento de Zuck”, señala un documento de finales de 2024, se le pidió al equipo de control de publicidad en China que pausara su trabajo. Reuters no pudo conocer los detalles de la participación del director ejecutivo ni qué implicó el llamado “cambio de estrategia de integridad”.

Sin embargo, tras la intervención de Zuckerberg, según muestran los documentos, Meta disolvió su equipo antifraude centrado en China. También levantó la congelación que había impuesto sobre el acceso a sus plataformas a nuevas agencias de publicidad chinas. Un documento muestra que Meta archivó otras medidas antifraude que, según pruebas internas, serían efectivas. El documento no detallaba los detalles de esas medidas.

Meta tomó estas medidas incluso cuando un consultor externo contratado elaboró ​​una investigación que advertía que “el propio comportamiento y las políticas de Meta” estaban fomentando la corrupción sistémica en el mercado chino de anuncios dirigidos a usuarios de otros países, según muestran documentos adicionales.

El resultado: A los pocos meses de la breve ofensiva de Meta, una nueva generación de agencias de publicidad chinas inundaba Facebook e Instagram con anuncios prohibidos. Para mediados de 2025, los anuncios prohibidos volvieron a representar aproximadamente el 16% de los ingresos de Meta en China.

Rob Leathern, quien fue director sénior de gestión de productos en Facebook hasta 2020 y ya no trabaja en la empresa, afirmó que la magnitud de la publicidad predatoria revelada en los documentos representa una importante ruptura de las protecciones al consumidor en el gigante de las redes sociales.

“Los niveles de los que habla son indefendibles”, afirmó sobre el porcentaje de anuncios abusivos. “No entiendo cómo alguien podría pensar que esto está bien”.

En una declaración a Reuters, el portavoz de Meta, Andy Stone, afirmó que el trabajo del equipo especial dedicado a combatir el fraude chino siempre tuvo la intención de ser temporal. Posteriormente añadió que Zuckerberg no ordenó la disolución del equipo. La orden de Zuckerberg a los equipos que trabajan en estafas y otros riesgos de alto riesgo, afirmó, “fue redoblar esfuerzos para reducirlos en todo el mundo, incluso en China”.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. REUTERS/Carlos Barria

Como parte de sus procesos habituales de cumplimiento, Stone afirmó que, durante los últimos 18 meses, los sistemas automatizados de Meta han bloqueado o eliminado 46 millones de anuncios enviados a través de sus socios comerciales chinos, generalmente antes de que los usuarios los vieran. Stone indicó que Meta ha roto relaciones con agencias chinas no especificadas debido a malas prácticas en el pasado y que la compañía descuenta comisiones a los socios chinos que publican demasiados anuncios que infringen las normas.

“Las estafas están aumentando en internet, impulsadas por delincuentes persistentes y sofisticados grupos de delincuencia organizada que constantemente desarrollan sus estrategias para evadir la detección”, escribió Stone. “Nos centramos en erradicarlas mediante el uso de medidas técnicas avanzadas y nuevas herramientas, la desmantelación de redes de estafas criminales, la colaboración con socios del sector y las fuerzas del orden, y la sensibilización en nuestras plataformas”.

El comunicado no abordó muchas de las preguntas que Reuters le hizo a Meta sobre los documentos, las discusiones sobre políticas reflejadas en ellos ni las decisiones comerciales que la compañía tomó como resultado. Las revelaciones sobre el negocio de Meta en China llegan en un momento en que el gigante de las redes sociales ya está bajo críticas por no reducir un aluvión de publicidad que promueve el fraude y los productos prohibidos.

Reuters informó el mes pasado que Meta obtiene 7.000 millones de dólares al año solo por la parte de anuncios fraudulentos que considera de “alto riesgo”, y que se proyectaba que el 10% de los ingresos de la compañía para 2024 (unos 16.000 millones de dólares) provendrían de anuncios de estafas, juegos de azar ilegales y productos prohibidos. Tras la noticia, dos senadores estadounidenses pidieron a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y a la Comisión Federal de Comercio (FTC) que investigaran el asunto y “adoptaran medidas coercitivas enérgicas cuando fuera necesario”.

En ningún otro lugar se ven con mayor claridad las compensaciones que Meta establece entre la protección de sus usuarios y la de sus ingresos que en China, un mercado único en el que opera la compañía. El personal de Meta, en los documentos internos, caracteriza a China como el principal “país exportador de estafas” de la compañía e identifica al país como la principal fuente de un aumento repentino del fraude en sus plataformas.

El régimen chino no respondió a las preguntas detalladas enviadas por Reuters para este informe a oficinas como los ministerios de Comercio, Asuntos Exteriores y Seguridad Pública, y a sus agencias de administración del mercado y el ciberespacio. China es tan central en el problema de las estafas de Meta que la compañía cree que sus festividades nacionales afectan el nivel de fraude en Facebook e Instagram a nivel mundial: durante la “Semana Dorada” de octubre, cuando cientos de millones de ciudadanos chinos viajan, la tasa de estafas en las plataformas de Meta disminuye a nivel mundial, según un documento.

El daño infligido a los consumidores por los anunciantes chinos del gigante tecnológico puede ser inmenso: en marzo de 2025, fiscales federales de Illinois afirmaron que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. incautó 214 millones de dólares en ganancias a los promotores de un fraude que utilizaba anuncios de Facebook e Instagram para atraer a las víctimas a una estafa bursátil china.

Cuando los usuarios hacían clic en los anuncios, eran redirigidos a grupos de WhatsApp gestionados por “individuos en China que se hacían pasar por asesores de inversión con sede en EEUU”, según informaron los fiscales en un comunicado. Estos “asesores” finalmente indujeron a las víctimas a comprar acciones a precios enormemente inflados, afirmaron.

La fiscalía acusó a siete personas de Taiwán y Malasia, que se cree que aún se encuentran prófugas en el extranjero, de fraude electrónico y fraude de valores. El FBI se negó a proporcionar más detalles sobre el caso y el Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.

Stone, portavoz de Meta, declaró a Reuters que la empresa cooperó con las autoridades y eliminó miles de cuentas involucradas en el esquema.

“Poco o ningún riesgo” para los estafadores

En China, Meta vende la mayoría de sus anuncios a través de 11 importantes agencias de publicidad chinas asociadas, conocidas como “distribuidores de primer nivel”. Estas grandes empresas venden anuncios y reclutan a agencias de publicidad más pequeñas, la mayoría con sede en China, para comprar anuncios de Facebook e Instagram a través de sus sistemas. El portavoz de Meta declaró a Reuters que la política de la empresa prohíbe a los socios chinos trabajar con agencias de publicidad o anunciantes fuera de China. Meta investigará los casos de este tipo de conducta que Reuters planteó en este informe, añadió. Las agencias de segundo nivel, por su parte, trabajan con una cartera de anunciantes en constante evolución que no interactúan directamente con las grandes agencias ni con la propia Meta. Como resultado de esta compleja configuración, existe un sistema opaco de intermediarios.

El sistema tiende a facilitar la publicidad de estafas, juegos de azar ilegales y productos prohibidos, según documentos internos, ex empleados y un informe detallado realizado para Meta por Propellerfish, la consultora londinense que advirtió que el propio comportamiento de la empresa fomentaba el fraude. Meta contrató a la consultora el año pasado para estudiar por qué su negocio en China generaba tanta publicidad prohibida.

Propellerfish no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Para colocar un anuncio en Facebook o Instagram, un anunciante debe crear una cuenta de usuario, que requiere solo un nombre y una fecha de nacimiento. Sin embargo, el informe de Propellerfish descubrió que las cuentas falsas o robadas son comunes, lo que facilita que los anunciantes fraudulentos se enmascaren.

Priscilla Chan y Mark Zuckerberg. REUTERS/Mario Anzuoni

Las empresas tecnológicas chinas también venden herramientas que ocultan la verdadera identidad de los anunciantes y disfrazan los anuncios fraudulentos de inofensivos, según el informe. Además, se utilizan herramientas de inteligencia artificial para generar documentos falsos, en caso de que Meta intente verificar al anunciante.

Para agravar el fenómeno, existe toda una industria de “especialistas en optimización de anuncios” que explotan las debilidades de los sistemas de control de Meta y crean anuncios para estafas y productos prohibidos, según el informe. Las campañas publicitarias sospechosas que gestionaban estos especialistas a menudo se financiaban con fuentes “informales”, incluyendo usureros. El informe no citó ninguna de estas fuentes por su nombre.

Dado que la publicidad dañina no se dirige a los ciudadanos chinos, concluyeron los consultores de Propellerfish, el gobierno chino generalmente hace la vista gorda. “El gobierno chino no interfiere cuando las infracciones se dirigen al público extranjero”, señaló el informe. Por lo tanto, los anunciantes nacionales corruptos enfrentan poco o ningún riesgo. Las autoridades chinas no respondieron a las preguntas sobre el análisis de Propellerfish.

Otras plataformas de redes sociales venden anuncios en China a través de redes similares de agencias de publicidad asociadas. Sin embargo, en comparación con sus principales competidores por los ingresos publicitarios en línea, Meta ha sido más tolerante con las prácticas ilícitas en China, según Propellerfish. “La aplicación de la ley es considerada inconsistente” por los posibles abusadores, según el informe. TikTok fue “más estricta”, continuó, y Google exigió verificaciones de identidad exhaustivas.

Google y TikTok no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Aun así, Meta considera aceptable su enfoque con los anunciantes chinos, según muestran los documentos.

En un documento de febrero de 2025, señaló la naturaleza “antagónica” del mercado chino, donde algunos anunciantes se centran en las ganancias rápidas, no en negocios estables ni en la construcción de marca. “Factores culturales” no especificados, agregó el documento, desestigmatizan las prácticas comerciales poco éticas dirigidas a extranjeros.

En el mismo documento de febrero, los gerentes de Meta afirmaron que la compañía toleraría niveles elevados de mala conducta por parte de los anunciantes chinos de forma permanente. En lugar de buscar la “paridad” entre la calidad de los anuncios chinos y la del resto del mundo —un objetivo que parecía estar cerca de alcanzar durante su breve batalla contra los estafadores el año pasado—, mantendría el statu quo, con el único objetivo de “mantener el porcentaje de daño global” proveniente de China.

Tras la publicación de este artículo, Stone afirmó que la decisión de Meta de abandonar los esfuerzos para equiparar las tarifas de los anuncios chinos problemáticos con las del resto del mundo se tomó en el contexto de los esfuerzos por centrar los recursos en los daños de mayor riesgo para los usuarios a nivel mundial.

Los estafadores “cumplen sus objetivos”

Después de que China bloqueara a sus ciudadanos el acceso a las principales plataformas occidentales de redes sociales en 2009, Meta pasó años intentando regresar al país, hogar de más de mil millones de usuarios potenciales de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Los iconos de WhatsApp, Facebook e Instagram, en un dispositivo móvil. EFE/EPA/ANDREJ CUKIC

Como parte de una ofensiva de seducción, Zuckerberg visitó China, estudió mandarín y se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, según informes periodísticos de la época. Meta y los funcionarios chinos no respondieron a las preguntas sobre la comunicación de Zuckerberg con Xi. De manera menos pública, Meta construyó un sistema secreto que habría dado al gobierno chino la capacidad de moderar directamente el contenido de los usuarios chinos si Meta obtenía permiso para reingresar al mercado, según un informe del New York Times de 2016 y un documento interno de la compañía de ese período visto por Reuters.

Sin embargo, el régimen de China no impidió que las empresas continentales publicaran anuncios dirigidos a usuarios de redes sociales fuera del país. Esta publicidad, con el tiempo, ayudaría a las empresas chinas a llegar a millones de compradores en todo el mundo.

China representa actualmente el 11% de los ingresos totales de Meta.

Parte del éxito de Meta en ese país se debe a Shein y Temu, grandes empresas minoristas que venden directamente a consumidores de todo el mundo y que no son la causa del problema de fraude de Meta, según documentos internos. Documentos de julio de 2024 muestran que estas dos empresas chinas eran los mayores anunciantes de Meta en todo el mundo, con un gasto medio combinado de 17 millones de dólares en Facebook e Instagram al día. Amazon, que gastaba 4,8 millones de dólares al día, ocupaba el tercer lugar.

Shein, Temu y Amazon no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El fraude, según los documentos, suele provenir de pequeñas y medianas empresas chinas reclutadas por las agencias de publicidad asociadas a Meta.

En la mayor parte del mundo, los anunciantes en Facebook e Instagram compran anuncios a través de un perfil empresarial vinculado a sus cuentas y páginas relacionadas. Sin embargo, dado que las empresas no pueden acceder fácilmente a las plataformas en China, Meta paga a las 11 grandes agencias de publicidad chinas, conocidas como revendedores, para que contraten anunciantes y publiquen anuncios para ellos en las llamadas “cuentas de agencia”.

Meta paga una comisión de aproximadamente el 10 % a las agencias por los anuncios adquiridos a través de estas cuentas y les otorga protecciones especiales. Por ejemplo, bajo un sistema conocido como “lista blanca” o “prevención de errores”, Meta no elimina inmediatamente los anuncios adquiridos a través de agencias de primer nivel cuando son detectados por sistemas automatizados por infringir las normas publicitarias de Meta, según documentos internos. Dichas normas prohíben la publicidad de estafas, bienes y servicios ilegales y otros productos como juguetes sexuales.

En cambio, los anuncios sospechosos permanecen activos mientras se someten a una revisión secundaria por parte de un humano. Si el personal de Meta está ocupado, esto puede tardar días o no ocurrir. Y mientras tanto, Meta continúa mostrando los anuncios. “Desafortunadamente, el tiempo adicional para la revisión secundaria es suficiente para que los estafadores logren sus objetivos al obtener impresiones masivas”, dice un documento.

Algunos socios chinos de Meta anuncian abiertamente su capacidad para proteger a los clientes de las medidas de control de Meta. “Un 80 % menos de probabilidad de suspensión que otros agentes regulares”, promete el sitio web de Yinolink, uno de los socios chinos oficiales de Meta.

Yinolink no respondió a una solicitud de comentarios.

Meta también permite a sus socios chinos compartir sus cuentas con agencias de publicidad más pequeñas, conocidas por la empresa como revendedores de “segundo nivel”. Esta práctica le resta a Meta aún menos conocimiento de las partes con las que hace negocios, según documentos internos, ya sean las agencias de publicidad de menor nivel o los clientes que compran los anuncios.

Por lo tanto, el sistema es imposible de supervisar de cerca para Meta, según el análisis del mercado chino realizado por Propellerfish. “Comprar cuentas es facilísimo”, afirmó.

“Con o sin infracción”, le dijo un especialista en optimización de anuncios a un consultor de Propellerfish, “no nos importa mucho”. El informe no identificó al especialista ni al consultor, que se hacía pasar por un comprador misterioso en nombre de Propellerfish.

Para determinar cómo se pueden comprar anuncios fraudulentos en Facebook o Instagram a través de una agencia china, un periodista de Reuters con sede en EEUU colocó anuncios a través de intermediarios que trabajan con los principales socios chinos de Meta. Los intermediarios eran agencias de segundo nivel, algunas de las cuales Meta también certificó como “Socios con Insignia”, descritos en un directorio oficial en su sitio web como “expertos de confianza”. Algunos de estos socios de nivel inferior se jactaban abiertamente de su capacidad para publicar anuncios prohibidos en las plataformas de Meta.

Dos de las agencias con las que Reuters colocó anuncios estaban ubicadas fuera de China. En chats de texto, el reportero manifestó abiertamente su interés en publicar anuncios prohibidos al momento de la compra y no encontró resistencia por parte de los revendedores. La creación de cada cuenta costaba 30 dólares o menos, pagados mediante criptomonedas.

Las cuentas publicitarias controladas por estas agencias de publicidad de nivel inferior provenían de algunos de los principales socios chinos de Meta, como GatherOne y Cheetah Mobile. Reuters utilizó las cuentas subarrendadas para publicar anuncios que promocionaban inversiones con tasas de retorno poco realistas, una prueba de las políticas de Meta contra las estrategias de enriquecimiento rápido. Los anuncios se publicaron sin problemas y despertaron el interés de docenas de usuarios de Facebook. Reuters informó a los usuarios que los anuncios habían sido una prueba periodística. Cheetah Mobile y GatherOne no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Poco antes de la publicación de este informe, Meta eliminó su directorio de Socios con Insignia de su sitio web. “Estamos revisando el programa”, declaró Stone, añadiendo que la empresa investigaría cómo las cuentas oficiales de agencias chinas acabaron en manos de empresas no chinas.

“Estamos observando daños”

Entre 2022 y 2024, los ingresos publicitarios de Meta en China aumentaron más del doble, pasando de 7.400 millones de dólares a 18.400 millones de dólares, según los estados financieros públicos de la empresa. A medida que el negocio prosperaba, se hacía cada vez más evidente dentro de la empresa que las prácticas fraudulentas estaban generalizadas en China, según muestran los documentos internos.

En 2023, como parte de un esfuerzo previo para abordar el fraude, Meta dejó de verificar a las nuevas agencias publicitarias chinas asociadas debido al “gran daño” que estos intermediarios estaban causando, según un documento. Sin embargo, Meta levantó la moratoria después de su “pivote” de 2024 para “desbloquear” los ingresos. A finales de 2024, las agencias de publicidad chinas de menor nivel volvieron a tener acceso a cuentas verificadas en las plataformas de Meta. De los 240 millones de dólares anuales en publicidad de los revendedores recién verificados ese año, la mitad infringió las normas de seguridad de Meta, según determinó Meta. «Estamos observando daños por parte de estas agencias recién verificadas», afirma el documento.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta. (Reuters)

El personal respondió creando un panel para rastrear a los socios recién verificados y comenzó a realizar sesiones semanales de monitoreo para revisar y abordar las agencias problemáticas. Debido a los altos índices de mala conducta, afirmó Stone, Meta reimpuso su moratoria a la verificación de nuevos socios de agencias chinas a finales de 2024.

Un importante anunciante chino ilustra las deficiencias en el proceso de verificación de Meta.

El año pasado, según un documento, Meta descubrió que más de la mitad de los anuncios publicados por un anunciante llamado Beijing Tengze Technology Co Ltd infringían las normas de Meta contra prácticas engañosas. Los documentos no detallan los productos o servicios que Beijing Tengze anunciaba. Sin embargo, la empresa figuraba en una lista interna de Meta de los 200 principales anunciantes a nivel mundial, al mismo nivel que marcas como American Express, BMW y Chanel.

Aun así, Meta no dejó de trabajar con Beijing Tengze, según muestran documentos internos. En cambio, Meta comenzó a cobrarle más por la publicidad. La medida se ajustó a una política de Meta que busca disuadir a los estafadores obligándolos a pagar una “multa”. Meta declaró a Reuters que posteriormente cortó relaciones con Beijing Tengze. No especificó cuándo. Los registros comerciales chinos muestran que la empresa cerró a principios de este año. Una visita de la agencia de noticias a la que había sido su dirección registrada la llevó a una calle residencial en un pueblo de montaña a casi dos horas de Beijing. La dirección, que figuraba como la sede de uno de los principales anunciantes de Meta, resultó no existir.

Los registros comerciales muestran que el accionista mayoritario de Beijing Tengze era Lin Zedun. Lin también controla varias otras empresas, incluida Shenzhen Fugaoda Technology Co. Ltd., que afirman anunciarse en Facebook e Instagram.

Shenzhen Fugaoda figura como una empresa activa en los registros chinos. Sin embargo, una visita de Reuters a la dirección oficial de la sede de esa empresa en Shenzhen, en el sureste de China, la llevó a una oficina vacía con basura en el suelo. El superintendente del edificio declaró a Reuters que la empresa, tras no pagar el alquiler, abandonó abruptamente la oficina en la primavera de 2024.

Reuters no pudo determinar el destino de la empresa. Lin, el propietario, no respondió a una solicitud de comentarios por correo electrónico.

Varios meses después de dejar su sede, Shenzhen Fuguoda volvió a estar activa, publicando anuncios en una plataforma de empleo china para contratar especialistas en publicidad en redes sociales y comercio electrónico. “Se dará prioridad a quienes tengan experiencia en la distribución de pequeños electrodomésticos en Europa y América”, decía el anuncio, utilizando la jerga común del mandarín para referirse a los productos del mercado negro.

A principios de este año, como parte de su esfuerzo por mantener el nivel de fraude que consideraba tolerable, Meta comenzó a ajustar las comisiones que pagaba a las agencias de publicidad chinas, según un documento. Los nuevos pagos tienen como objetivo tener en cuenta la calidad de los anuncios que publican las agencias: si presentan demasiadas estafas o anunciantes falsos, Meta les pagará menos.

El cambio no parece haber alterado las tácticas de muchas agencias.

En mayo, por ejemplo, el personal de Meta probó anuncios chinos en medio de un aumento repentino de infracciones en la plataforma, según un documento. Descubrieron que un conjunto de 800 cuentas publicitarias solo en el mes anterior habían generado 28 millones de dólares en anuncios que violaban las reglas de Meta.

Las muestras, según el documento de mayo de 2025, incluían estafas, “prácticas comerciales engañosas” y anuncios que infringían las prohibiciones de Meta contra la publicidad de casinos en línea ilegales, contenido sexual, armas y maltrato animal.

Más del 75 % del gasto provino de cuentas que disfrutaban de las protecciones de socios de Meta, según el documento. En respuesta a este hallazgo, un miembro del personal preguntó a sus colegas si Meta tenía la intención de sancionar a los socios publicitarios chinos que controlaban las cuentas y que invertían grandes cantidades de dinero.

No, respondió otro, porque “el impacto en los ingresos es demasiado alto”. En cambio, el equipo de control de Meta propuso cerrar una pequeña parte de las cuentas que, según las revisiones humanas, publicaban mayoritariamente anuncios prohibidos.

Según el documento, esas cuentas representaban solo 2,8 millones de dólares de los anuncios dañinos que Meta recibía de las cuentas cada mes. Aun así, antes de cerrar las cuentas, el personal de seguridad quería confirmar que los colegas centrados en el crecimiento de la publicidad no se opondrían, “dado el impacto en los ingresos”. El portavoz de Meta declaró a Reuters que las cifras específicas citadas en el documento no eran definitivas y que la aplicación de la ley resultó en la eliminación de varias docenas de cuentas. No proporcionó nuevas cifras.

El cierre de esas cuentas podría ayudar a Meta a abordar el aumento actual de fraude y anuncios prohibidos, según el documento, pero no es probable que cambie el comportamiento a largo plazo. Los anunciantes, señaló, pronto podrían redirigir sus anuncios a través de cuentas que Meta no haya cerrado.

“Es probable que los ingresos se recuperen”, concluyó el documento.

(Con información de Reuters)